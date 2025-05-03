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Жильё в Municipality of Lagadas, Греция

Лангадас
3
25 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Ираклейо, Греция
Коттедж 2 спальни
Ираклейо, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Irakleio - 120 Sq.m., 2 Bedrooms, 1…
$486,013
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Квартира 5 спален в Ираклейо, Греция
Квартира 5 спален
Ираклейо, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens North: Irakleio 218 Sq.m., 5 Bedrooms, 1 …
$418,197
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Таунхаус 8 комнат в Каваллари, Греция
Таунхаус 8 комнат
Каваллари, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 305 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$224,405
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Коттедж 7 комнат в Хрисавги, Греция
Коттедж 7 комнат
Хрисавги, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$260,936
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Коттедж 5 спален в Ираклейо, Греция
Коттедж 5 спален
Ираклейо, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Irakleio - 260 Sq.m., 5 Bedrooms, 3…
$553,829
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Коттедж 4 комнаты в Mesokomo, Греция
Коттедж 4 комнаты
Mesokomo, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$177,436
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Вилла 5 комнат в Доркас, Греция
Вилла 5 комнат
Доркас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$574,059
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Коттедж 3 спальни в Ираклейо, Греция
Коттедж 3 спальни
Ираклейо, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Neo Heraklion north of Athens Ag. Triada area, detached house of 100 sq.m. 2 levels on a plo…
$339,079
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Коттедж 4 комнаты в Доркас, Греция
Коттедж 4 комнаты
Доркас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$260,936
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Квартира 3 комнаты в Лангадас, Греция
Квартира 3 комнаты
Лангадас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 86 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$141,794
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Коттедж 6 комнат в Доркас, Греция
Коттедж 6 комнат
Доркас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 152 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$142,155
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Коттедж 2 спальни в Ираклейо, Греция
Коттедж 2 спальни
Ираклейо, Греция
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Neo Heraklion north of Athens, corner detached house of 61 sq m on a plot of 300 sq m (has a…
$248,658
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Коттедж 8 комнат в Лангадас, Греция
Коттедж 8 комнат
Лангадас, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 345 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
$303,877
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Lagadas, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Lagadas, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$313,123
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Коттедж 2 спальни в Ираклейо, Греция
Коттедж 2 спальни
Ираклейо, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
$395,592
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Квартира 2 спальни в Ираклейо, Греция
Квартира 2 спальни
Ираклейо, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens North: Irakleio 80 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathroo…
$183,103
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Коттедж 3 спальни в Ираклейо, Греция
Коттедж 3 спальни
Ираклейо, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens North: Marousi - 250 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bath…
$519,921
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Вилла 8 комнат в Периволаки, Греция
Вилла 8 комнат
Периволаки, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$834,995
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Коттедж 7 спален в Ираклейо, Греция
Коттедж 7 спален
Ираклейо, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 378 м²
New Heraklion north of Athens, residential complex of 378 total sq.m. 3 levels (elevated gro…
$1,30 млн
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Квартира 6 комнат в Лангадас, Греция
Квартира 6 комнат
Лангадас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 130 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$136,660
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Таунхаус 5 комнат в Lagyna, Греция
Таунхаус 5 комнат
Lagyna, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 192 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$182,161
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Коттедж 6 комнат в Zagkliveri, Греция
Коттедж 6 комнат
Zagkliveri, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$333,998
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Квартира 3 комнаты в Периволаки, Греция
Квартира 3 комнаты
Периволаки, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$125,249
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Коттедж 5 комнат в Хрисавги, Греция
Коттедж 5 комнат
Хрисавги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 306 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$292,248
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Коттедж 4 комнаты в Каваллари, Греция
Коттедж 4 комнаты
Каваллари, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$162,045
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