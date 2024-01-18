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Pavlos Melas Municipality
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24
Municipal unot of Polichni
14
Municipal unit of Stavroupoli
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Квартира
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3
1
154 м²
Property Code: HPS4586 - Maisonette FOR SALE in Efkarpia Center for €295.000 . This 154 sq. …
€295,000
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Квартира
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3
1
157 м²
Property Code: HPS4585 - Maisonette FOR SALE in Efkarpia Center for €300.000 . This 157 sq. …
€300,000
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Квартира
Municipal unit of Efkarpia, Греция
2
1
87 м²
Property Code: HPS4584 - Apartment FOR SALE in Efkarpia Center for €170.000 . This 87 sq. m.…
€170,000
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Квартира
Municipal unit of Efkarpia, Греция
2
1
89 м²
Property Code: HPS4583 - Apartment FOR SALE in Efkarpia Center for €175.000 . This 89 sq. m.…
€175,000
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Квартира 3 комнаты с видом на город
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3
2
1
87 м²
1/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€160,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты с видом на город
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3
2
1
78 м²
1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€74,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
3
2
1
67 м²
2/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€95,000
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
2
1
1
93 м²
4/1
Это аукцион, начальная цена - 72 000 евро
€72,000
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
3
2
1
62 м²
5/1
Продается квартира площадью 62 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€85,000
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат с видом на горы
Municipal unot of Polichni, Греция
5
3
2
113 м²
4
Продается таунхаус площадью 113 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€265,000
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Квартира 2 комнаты
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
2
1
1
55 м²
2/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€100,000
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты с видом на город
Municipal unot of Polichni, Греция
3
2
1
75 м²
1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€90,000
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Квартира 3 комнаты с видом на город
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
3
2
1
100 м²
1
Продается дуплекс площадью 100 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж…
€157,000
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Квартира 4 комнаты с видом на город
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
4
3
1
80 м²
1
Продается дуплекс площадью 80 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€140,000
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Квартира
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3
1
130 м²
Код недвижимости: HPS3766 - Квартира на продажу в Эфкарпии Центр € 255.000 . Это 130 кв. Кв…
€255,000
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Квартира
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3
1
130 м²
Код недвижимости: HPS3765 - Квартира на продажу в Эфкарпии Центр € 250.000 . Это 130 кв. Кв…
€250,000
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Квартира 3 комнаты
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
3
67 м²
3/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€250,000
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Квартира 3 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3
92 м²
1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€170,000
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Квартира 3 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3
90 м²
1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€165,000
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Таунхаус 2 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
2
140 м²
1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€255,000
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Таунхаус 4 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
4
140 м²
2
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€265,000
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Квартира 2 комнаты
Municipal unot of Polichni, Греция
2
1
1
40 м²
1/1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€70,000
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Квартира 2 комнаты
Municipal unot of Polichni, Греция
2
1
1
40 м²
2/1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€75,000
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Квартира 4 комнаты с видом на море, на первой береговой линии
Municipal unot of Polichni, Греция
4
125 м²
1
Продается дуплекс площадью 125 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон от…
€235,000
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Квартира
Municipal unot of Polichni, Греция
2
1
4
Meteora ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 92 m2, 4-й этаж,…
€115,000
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Квартира 3 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3
70 м²
1
Продается дуплекс площадью 70 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 0 уровнях
€140,000
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Таунхаус 5 комнат
Municipal unit of Efkarpia, Греция
5
75 м²
1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях
€145,000
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Дом
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
4
3
200 м²
Property Code: HPS3045 - House FOR SALE in Thermi Tagarades for €390.000 . This 200 sq. m. f…
€390,000
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Квартира
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3
2
160 м²
Property Code: HPS803 - Maisonette FOR SALE in Efkarpia Center for €250.000 . This 160 sq. m…
€250,000
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Дом
Municipal unit of Efkarpia, Греция
9
3
375 м²
Код недвижимости: HPS322 - Дом для продажи в Ставруполи Никополи за € 380.000. Это 375 кв. Д…
€380,000
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