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29 объектов найдено
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Квартира 4 спальни с видом на горы
Melissochori, Греция
6
3
190 м²
3
Продается квартира площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
€265,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
6
2
200 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€210,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
6
2
180 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€210,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
6
2
200 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€210,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Melissochori, Греция
9
2
300 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Салониках. Вилла состоит из 5 спальных комнат,…
€420,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
6
3
210 м²
4
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€550,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Melissochori, Греция
5
1
278 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 278 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Drymos, Греция
4
2
140 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€170,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Drymos, Греция
6
3
180 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€180,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 комнат с furnishings, с газовым отоплением
Melissochori, Греция
6
220 м²
4
Продаются таунхаусы, находящиеся на завершающей стадии строительства, в городе Салоники. Пло…
€255,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с furnishings
Melissochori, Греция
1
580 м²
3
К Вашему вниманию предлагается роскошная вилла в неоклассическом стиле. Располагается вилла …
€1,50 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Melissochori, Греция
5
1
310 м²
1
Продается таунхаус площадью 310 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€500,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Drymos, Греция
4
1
219 м²
1
Продается таунхаус площадью 219 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€150,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с furnishings
Melissochori, Греция
6
4
202 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 202 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
€180,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 спален с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
8
3
280 м²
1
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 8 спален с furnishings
Melissochori, Греция
10
4
380 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€750,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
6
2
300 м²
1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€535,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Melissochori, Греция
5
1
500 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,10 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Melissochori, Греция
6
3
480 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
€550,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с furnishings
Melissochori, Греция
4
1
142 м²
2/1
Продается квартира площадью 142 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€165,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Melissochori, Греция
4
2
155 м²
1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€180,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Drymos, Греция
7
2
248 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 248 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€230,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Melissochori, Греция
7
3
584 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 584 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Melissochori, Греция
5
3
270 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€230,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Melissochori, Греция
5
4
500 м²
1
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,000,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
4
2
204 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€195,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Melissochori, Греция
6
2
192 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€340,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
6
3
133 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€430,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
5
3
252 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 252 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€500,000
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