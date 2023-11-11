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Жильё в Drymos, Греция

дома
27
29 объектов найдено
Квартира 4 спальни с видом на горы в Melissochori, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается квартира площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
€265,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€210,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€210,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€210,000
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings в Melissochori, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Салониках. Вилла состоит из 5 спальных комнат,…
€420,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€550,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 278 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 278 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€330,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Drymos, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Drymos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€170,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Drymos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Drymos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€180,000
Таунхаус 6 комнат с furnishings, с газовым отоплением в Melissochori, Греция
Таунхаус 6 комнат с furnishings, с газовым отоплением
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 4
Продаются таунхаусы, находящиеся на завершающей стадии строительства, в городе Салоники. Пло…
€255,000
Вилла 1 комната с furnishings в Melissochori, Греция
Вилла 1 комната с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 3
К Вашему вниманию предлагается роскошная вилла в неоклассическом стиле. Располагается вилла …
€1,50 млн
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Melissochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 310 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€500,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Drymos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Drymos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 219 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 219 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€150,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 202 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 202 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
€180,000
Таунхаус 6 спален с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€220,000
Коттедж 8 спален с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 8 спален с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€750,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€535,000
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Melissochori, Греция
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,10 млн
Коттедж 4 спальни с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
€550,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Melissochori, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 142 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€165,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Melissochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€180,000
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings в Drymos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Drymos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 248 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€230,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Melissochori, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Melissochori, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 584 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 584 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Melissochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€230,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Melissochori, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Melissochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,000,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€195,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€340,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€430,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 252 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€500,000
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