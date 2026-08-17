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Жилье в Drymos, Греция

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дома
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9 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Drymos, Греция
Квартира 3 спальни
Drymos, Греция
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Продается квартира площадью 142 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$247,949
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Drymos, Греция
Коттедж 3 спальни
Drymos, Греция
Количество спален 3
Площадь 340 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,00 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Drymos, Греция
Коттедж 4 спальни
Drymos, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$247,949
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Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Коттедж 5 спален в Drymos, Греция
Коттедж 5 спален
Drymos, Греция
Количество спален 5
Площадь 248 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 248 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$318,791
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Drymos, Греция
Коттедж 3 спальни
Drymos, Греция
Количество спален 3
Площадь 204 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$484,091
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Grekodom Development
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Таунхаус в Drymos, Греция
Таунхаус
Drymos, Греция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$259,756
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 4 спальни в Drymos, Греция
Коттедж 4 спальни
Drymos, Греция
Количество спален 4
Площадь 133 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$631,679
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Drymos, Греция
Коттедж 4 спальни
Drymos, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$247,949
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Grekodom Development
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Таунхаус в Drymos, Греция
Таунхаус
Drymos, Греция
Количество спален 4
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$316,362
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Grekodom Development
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