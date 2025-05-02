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Жильё в Volvi Municipality, Греция

Неа Врасна
9
Asprobalta
8
Ставрос
3
29 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Неа Врасна, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располож…
$214,569
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Коттедж 4 комнаты в Nea Apollonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Nea Apollonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$84,575
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Квартира 2 комнаты в Asprobalta, Греция
Квартира 2 комнаты
Asprobalta, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 44 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$135,425
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Таунхаус 5 комнат в Asprobalta, Греция
Таунхаус 5 комнат
Asprobalta, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располо…
$648,842
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Коттедж 3 комнаты в Неа Врасна, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аспровальте. Коттедж состоит из 2 спальных ко…
$178,808
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Дом 3 комнаты в Неа Врасна, Греция
Дом 3 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Nea Vrasna: Detached house of 120 sq.m. at a distance of 200 meters from the beach, in a ver…
$136,699
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Коттедж 4 комнаты в Неа Врасна, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м в Аспровальте. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
$130,091
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Коттедж 5 комнат в Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 5 комнат
Неа-Мадитос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$229,624
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Квартира 3 комнаты в Аретуса, Греция
Квартира 3 комнаты
Аретуса, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$88,718
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Коттедж 8 комнат в Asprobalta, Греция
Коттедж 8 комнат
Asprobalta, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аспровальте. Второй этаж состоит из 2 спальн…
$474,693
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Квартира 2 комнаты в Asprobalta, Греция
Квартира 2 комнаты
Asprobalta, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 44 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$134,878
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Таунхаус 3 комнаты в Asprobalta, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Asprobalta, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 84 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располож…
$226,595
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Таунхаус 4 комнаты в Asprobalta, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Asprobalta, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоколь…
$167,632
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Коттедж 6 комнат в Asprobalta, Греция
Коттедж 6 комнат
Asprobalta, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 129 кв.м в Аспровальте. Первый этаж состоит из 2 спальн…
$194,364
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Коттедж 6 комнат в Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 6 комнат
Неа-Мадитос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$229,624
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Коттедж 5 комнат в Профитис, Греция
Коттедж 5 комнат
Профитис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$212,965
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Квартира 2 комнаты в Volvi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Volvi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$140,273
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Таунхаус 5 комнат в Volvi Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Volvi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располо…
$629,490
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Квартира 2 комнаты в Volvi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Volvi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$140,273
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Коттедж 1 комната в Ставрос, Греция
Коттедж 1 комната
Ставрос, Греция
Число комнат 1
Площадь 220 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывает…
$348,995
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Таунхаус 5 комнат в Volvi Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Volvi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располо…
$681,947
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Квартира 2 комнаты в Ставрос, Греция
Квартира 2 комнаты
Ставрос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Продается квартира площадью 32 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$84,020
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Таунхаус 3 комнаты в Неа Врасна, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 60 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй …
$184,833
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Таунхаус 4 комнаты в Неа Врасна, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
$195,505
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Дом 3 комнаты в Неа Врасна, Греция
Дом 3 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Агиос Георгиос, пляж Врасна: Продается светлый дом 114 кв.м. в 300 кв.м. фасадный участок, в…
$188,613
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Таунхаус 4 комнаты в Неа Врасна, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Продается таунхаус площадью 70 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располож…
$241,783
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Квартира 2 комнаты в Ставрос, Греция
Квартира 2 комнаты
Ставрос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$100,723
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Коттедж 4 комнаты в Неа Врасна, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 87 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Первый э…
$219,186
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Квартира 8 комнат в Asprobalta, Греция
Квартира 8 комнат
Asprobalta, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 230 кв.м в Аспровальте. Дуплекс расположен на 3 уровнях. Первый э…
$290,563
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Типы недвижимости в Volvi Municipality

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Параметры недвижимости в Volvi Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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