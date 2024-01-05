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Жильё в Неа-Муданья, Греция

квартиры
38
дома
47
85 объектов найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
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Квартира 1 спальня в Неа-Муданья, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Муданья, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Эти апартаменты расположены в городе Неа Муданья, в 800 метрах от прекрасного песчаного пляж…
€61,000
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Квартира 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Квартира 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Код недвижимости: HPS4543 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Муданье Дионисиу за 325 000 евро. Это 130 …
€325,000
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Квартира 3 спальни с видом на море в Dionisiou Beach, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
€355,000
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Квартира 2 спальни с видом на море в Неа-Муданья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море
Неа-Муданья, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 81 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€170,000
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Наш собственный проект! Без комиссии для агентства! Здание расположено в Дионисиу Паралия вс…
€215,000
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Вилла 4 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Вилла 4 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Код недвижимости: HPS4487 - Вилла НА ПРОДАЖУ в Муданья Флогита за 1 250 000 евро. Это 260 кв…
€1,25 млн
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Квартира 2 спальни в Неа-Муданья, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Эти апартаменты расположены в городе Неа Муданья, в 50 метрах от моря и в 1200 метрах от пре…
€163,000
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Квартира 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Квартира 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, всего в 30 метрах от песчаного пляжа. На…
€90,000
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Квартира 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Квартира 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, всего в 30 метрах от песчаного пляжа. Пр…
€110,000
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Квартира 3 спальни в Неа-Муданья, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Эта квартира расположена в пригороде города Неа Муданья, в 2 км от прекрасного песчаного пля…
€310,000
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Квартира 1 спальня с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 47 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€97,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 47 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€97,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 89 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€190,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 89 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€190,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Дом 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Мезонеты расположены в пригороде деревни Паралия Дионисиу в районе Портарии, в 500 метрах от…
€125,000
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Квартира 1 спальня в Неа-Муданья, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Муданья, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Эта квартира расположена в городе Неа Мудания всего в 50 метрах от красивого песчаного пляжа…
€150,000
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Квартира 4 спальни в Неа-Муданья, Греция
Квартира 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 1/1
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 1700 метрах от прекрасного песчаного пля…
€280,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Dionisiou Beach, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€130,000
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Квартира 3 спальни в Неа-Муданья, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 50 метрах от моря и в 200 метрах от прек…
€380,000
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Квартира 2 спальни в Неа-Муданья, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 1000 метрах от прекрасного песчаного пля…
€205,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Муданья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Муданья, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и со…
€215,000
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Квартира 2 спальни в Неа-Муданья, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 1700 метрах от прекрасного песчаного пля…
€235,000
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Дом 3 спальни в Неа-Муданья, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Мезонет расположен в городе Неа Мудания в элитном районе Элеоноса, в 800 метрах от пляжа. Эт…
€358,000
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Квартира 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Квартира 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Эти апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, в 200 метрах от песчаного пляжа. Ква…
€95,000
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Квартира 1 спальня в Dionisiou Beach, Греция
Квартира 1 спальня
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Эти апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, в 200 метрах от песчаного пляжа. Ква…
€75,000
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Квартира 4 спальни с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Квартира 4 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 180 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и со…
€300,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Dionisiou Beach, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
€320,000
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Коттедж 4 спальни с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€540,000
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Дом 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этот комплекс расположен в деревне Дионисиу Паралия, всего в 220 метрах от прекрасного песча…
€250,000
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