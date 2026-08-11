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Жилье в Neoi Epivates, Греция

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51 объект найдено
Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Лента Акция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продаётся квартира площадью 43 м², расположенная на первом этаже ухоженного четырёхэтажного …
$165,322
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Vista Estate
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Коттедж 5 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$820,593
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Код собственности: HPS5559 - Maisonette FOR SALE в Thermaikos Neoi Epivates за 280 000 евро.…
$322,239
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Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
Продаётся новая квартира площадью 54 кв.м на 1-м этаже в Перае, всего в 80 метрах от моря. С…
$185,889
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Квартира 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
$413,248
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Продается квартира площадью 33 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Студия 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Студия 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Продаётся новая студия площадью 42 кв.м на 1-м этаже в Перае, всего в 80 метрах от моря. Име…
$145,225
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Квартира в Neoi Epivates, Греция
Квартира
Neoi Epivates, Греция
Площадь 30 м²
Продается квартира площадью 30 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Цена по запросу
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Таунхаус в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Продается таунхаус площадью 128 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$460,476
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Квартира в Neoi Epivates, Греция
Квартира
Neoi Epivates, Греция
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$290,100
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Квартира 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 2
Площадь 119 м²
Продается дуплекс площадью 119 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$467,561
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Таунхаус в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$425,055
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Квартира 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Код собственности: HPS5562 - Maisonette FOR SALE в Thermaikos Neoi Epivates за € 350 000. Эт…
$402,798
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Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Продается квартира площадью 35 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Имущественный код: HPS5560 - Квартира для продажи в Thermaikos Neoi Epivates за €190 000. Эт…
$218,662
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Вилла в Neoi Epivates, Греция
Вилла
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 4
Площадь 500 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,42 млн
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Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1
Продаётся новая квартира площадью 56 кв.м на 1-м этаже в Перае, всего в 80 метрах от моря. С…
$220,743
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Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Код собственности: HPS5272 - Квартира для продажи в Thermaikos Neoi Epivates за 298,925 евро…
$344,019
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Квартира в Neoi Epivates, Греция
Квартира
Neoi Epivates, Греция
Площадь 43 м²
Продается квартира площадью 43 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
$165,672
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Квартира в Neoi Epivates, Греция
Квартира
Neoi Epivates, Греция
Площадь 48 м²
Продается квартира площадью 48 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$167,029
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Квартира 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Код собственности: HPS5275 - Maisonette FOR SALE в Thermaikos Neoi Epivates за € 486.270. Эт…
$559,625
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Квартира 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Продается дуплекс площадью 87 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уров…
$389,634
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Квартира 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Property Code: HPS5425 - Maisonette FOR SALE in Thermaikos Peraia for € 290.000 . This 152 …
$333,747
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Квартира 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Продается квартира площадью 97 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
$259,756
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Коттедж 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,30 млн
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Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Продается дуплекс площадью 70 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дупл…
$330,598
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Вилла в Neoi Epivates, Греция
Вилла
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 3
Площадь 930 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 930 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$4,01 млн
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Коттедж 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 3
Площадь 290 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$354,213
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Коттедж 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 94 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$305,065
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