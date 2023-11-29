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Жильё в Neoi Epivates, Греция

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26 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€178,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€132,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на море в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 54 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€75,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 комната с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 42 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
€105,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уров…
€225,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 87 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€217,000
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Квартира 1 спальня с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 70 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€175,000
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Квартира 2 спальни с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уров…
€225,000
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Таунхаус 3 спальни с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 126 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€110,000
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Коттедж 2 спальни с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 94 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€170,000
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Квартира 1 спальня с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 59 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€95,000
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Вилла 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Вилла 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
Код недвижимости: HPS92 - Вилла на продажу в Thermaikos Agia Triada для € 1.300.000. Это 480…
€1,30 млн
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Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 53 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€95,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€800,000
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Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставленыдва автономных одинаковых дома площадью 250 кв.м, которые расположены н…
€550,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€350,000
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Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Салониках. Подвальный этаж состоит из 2 спал…
€390,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€1,10 млн
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Квартира 1 спальня с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 39 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€100,000
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Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 163 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€260,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€450,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€410,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€290,000
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Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€1,75 млн
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€550,000
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