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Жильё в Неа-Триглия, Греция

квартиры
9
дома
28
37 объектов найдено
Дом 2 спальни в Nea Plagia, Греция
Дом 2 спальни
Nea Plagia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Мезонет расположен в Неа Плагия всего в 25 метрах от красивого широкого песчаного пляжа в зд…
€170,000
Квартира 4 спальни в Flogita, Греция
Квартира 4 спальни
Flogita, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Апартаменты расположены в популярной деревне Flogita всего в 100 метрах от пляжа. Квартира р…
€194,000
Дом 1 спальня в Nea Plagia, Греция
Дом 1 спальня
Nea Plagia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Частный дом расположен в пригороде деревни Неа Плагия в 200 метрах от пляжа. Дом построен на…
€70,000
Квартира 2 спальни в Flogita, Греция
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартира расположена в популярном летнем курорте под названием Flogita и имеет в основном жи…
€133,000
Дом 2 спальни в Nea Plagia, Греция
Дом 2 спальни
Nea Plagia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Мезонет расположен в Неа Плагия, всего в 40 метрах от прекрасного широкого песчаного пляжа. …
€190,000
Дом 2 спальни в Nea Plagia, Греция
Дом 2 спальни
Nea Plagia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Отдельно стоящий дом расположен в центре деревни Неа Плагия, в 850 метрах от песчаного пляжа…
€113,000
Квартира 2 спальни в Nea Plagia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Plagia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартира расположена в Неа Плагия, всего в 100 метрах от прекрасного широкого песчаного пляж…
€125,000
Таунхаус 1 комната в Неа-Триглия, Греция
Таунхаус 1 комната
Неа-Триглия, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижи…
€110,000
Дом 3 спальни в Flogita, Греция
Дом 3 спальни
Flogita, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Мезонет расположен в популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках и …
€170,000
Дом 2 спальни в Flogita, Греция
Дом 2 спальни
Flogita, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Мезонет расположен в популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках и …
€140,000
Дом 2 спальни в Flogita, Греция
Дом 2 спальни
Flogita, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Мезонет расположен в популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках и …
€150,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Nea Plagia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Nea Plagia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной кла…
€500,000
Дом 3 спальни в Flogita, Греция
Дом 3 спальни
Flogita, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Квартира расположена на популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках…
€205,000
Дом 5 спален в Flogita, Греция
Дом 5 спален
Flogita, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
The maisonetta is located in a popular summer resort named Flogita and has mainly residents …
€300,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Flogita, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Flogita, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€135,000
Дом 5 спален в Неа-Триглия, Греция
Дом 5 спален
Неа-Триглия, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPS3144 - Дом для продажи в Трилья Неа Трилья для € 210.000. Это 200 кв. Д…
€265,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Nea Plagia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nea Plagia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€170,000
Квартира 6 спален в Flogita, Греция
Квартира 6 спален
Flogita, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
The house is located in the suburbs of a popular Flogita village on the hill 1300 meters fro…
€320,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Неа-Триглия, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Неа-Триглия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
€150,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Nea Plagia, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Nea Plagia, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью…
€550,000
Квартира 3 спальни в Nea Plagia, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Plagia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартира расположена в Неа Плагия, всего в 100 метрах от прекрасного широкого песчаного пляж…
€40,000
Квартира 2 спальни с Spalni в Flogita, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Flogita, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
The apartment is located in a popular summer resort named Flogita and has mainly residents o…
€135,000
Дом 3 спальни с Spalni в Flogita, Греция
Дом 3 спальни с Spalni
Flogita, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Этот мезонет построен в традиционном греческом стиле, украшенном знаменитым окантованным кам…
€300,000
Коттедж 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Nea Plagia, Греция
Коттедж 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Nea Plagia, Греция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж, на стадии строительства, с площадью 70 кв.м в курортном посёлке полуостро…
€300,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Nea Plagia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Nea Plagia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€145,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Plagia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Plagia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 103 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€265,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Nea Plagia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Nea Plagia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€200,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Nea Plagia, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nea Plagia, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продаются два коттеджа на п-ове Халкидики. Коттедж площадью 180 кв.м по цене 161.000 евро, а…
€161,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Неа-Триглия, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Неа-Триглия, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из гостиной, …
€155,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Flogita, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Flogita, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€180,000
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