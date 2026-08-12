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Жилье в Peristasi, Греция

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дома
15
17 объектов найдено
Коттедж в Peristasi, Греция
Коттедж
Peristasi, Греция
Площадь 180 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$82,650
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Вилла в Peristasi, Греция
Вилла
Peristasi, Греция
Количество спален 5
Площадь 170 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
$152,386
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Коттедж 3 спальни в Peristasi, Греция
Коттедж 3 спальни
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 119 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$271,563
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 1 спальня в Peristasi, Греция
Коттедж 1 спальня
Peristasi, Греция
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из одно…
$106,264
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Таунхаус в Peristasi, Греция
Таунхаус
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 232 м²
Продается таунхаус площадью 232 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$206,624
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Коттедж 3 спальни в Peristasi, Греция
Коттедж 3 спальни
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 188 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$126,845
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Коттедж 7 спален в Peristasi, Греция
Коттедж 7 спален
Peristasi, Греция
Количество спален 7
Площадь 519 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 519 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$507,705
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Квартира 2 спальни в Peristasi, Греция
Квартира 2 спальни
Peristasi, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
$141,685
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Квартира 3 спальни в Peristasi, Греция
Квартира 3 спальни
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается квартира площадью 125 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
$188,913
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Таунхаус в Peristasi, Греция
Таунхаус
Peristasi, Греция
Площадь 280 м²
Продается таунхаус площадью 280 кв.м недалеко от центра столицы Пиерии г.Катерини. Таунхаус …
$531,319
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Коттедж в Peristasi, Греция
Коттедж
Peristasi, Греция
Площадь 160 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$92,225
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Таунхаус в Peristasi, Греция
Таунхаус
Peristasi, Греция
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
$338,475
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Коттедж 5 спален в Peristasi, Греция
Коттедж 5 спален
Peristasi, Греция
Количество спален 5
Площадь 254 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 254 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвал состоит из 2 кл…
$123,974
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Коттедж 3 спальни в Peristasi, Греция
Коттедж 3 спальни
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$306,984
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Таунхаус в Peristasi, Греция
Таунхаус
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$236,142
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Вилла в Peristasi, Греция
Вилла
Peristasi, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$649,390
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Коттедж 5 спален в Peristasi, Греция
Коттедж 5 спален
Peristasi, Греция
Количество спален 5
Площадь 230 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$389,634
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