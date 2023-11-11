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Дома в периферия Центральная Македония, Греция

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3 252 объекта найдено
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Катерини, Греция
VIP
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Катерини, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 4
EXCLUSIVE - Apartment building for sale in Katerini, Greece. For sale apartment building …
€349,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
Дом 4 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
The maisonettes are located in a popular Pefkohori village only 100 meters to the beach. The…
€298,000
Дом 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€395,000
Дом 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Дом 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 4
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Шале 22 спальни с видом на море, с камином, с ландшафтным дизайном в Неа-Потидея, Греция
Шале 22 спальни с видом на море, с камином, с ландшафтным дизайном
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 22
Площадь 1 200 м²
Этаж 1
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 22 Cпальни, 14 Гостиная 14 Кухня 14 Ванная Площадь: 120…
€1,15 млн
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Kallithea, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Kallithea, Греция
Комнаты 7
Площадь 235 м²
Этаж -1
Afitos ПРОДАЁТСЯ Дом 7 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 235 m2, 3 Уровни, …
€1,10 млн
Дом 9 спален с парковкой, с кондиционером, с камином в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 9 спален с парковкой, с кондиционером, с камином
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 9
Площадь 450 м²
Этаж -1
Agios Ioannis ПРОДАЁТСЯ Вилла 9 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 450 m2, 4…
€1,26 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с садом в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Этаж -1
Elaiones ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, 3 У…
€420,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Vourvourou, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vourvourou, Греция
Комнаты 3
Площадь 232 м²
Этаж -1
Vourvourou ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 2 WC Площадь: 232 m2, 2 Ур…
€2,80 млн
Дом 3 спальни в Nea Roda, Греция
Дом 3 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
The house is located in the suburbs of Nea Roda village 800 meters from the beach. The house…
€350,000
Таунхаус 5 спален в Kardia, Греция
Таунхаус 5 спален
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€230,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€140,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€155,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€395,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 88 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€285,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€295,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Modern maisonettes are located in the suburbs of Nikiti village in a elite area Elia 500 met…
€325,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€600,000
Дом 4 спальни в Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
The maisonette is located in the suburbs of Nikiti village in a elite area Elia 35 meters fr…
€320,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 4
Stunning Home for sale in the thriving seaside town of Hanioti with 160  sq meters of living…
€395,000
Дом 3 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Property Code: HPS4301 - House FOR SALE in Pallini Chaniotis for €475.000 . This 150 sq. m. …
€475,000
Дом 3 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 2
Maisonetta with great sea view is located between Pefkohori and Paliouri villages 1000 meter…
€149,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Kriopigi, Греция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Kriopigi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
We are privileged to exclusively represent this 2 bedroom semi-detached house for sale in Kr…
€195,000

Параметры недвижимости в периферия Центральная Македония, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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