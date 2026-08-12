Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферия Центральная Македония
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в периферии Центральной Македония, Греция

;
Салоники
22
Kassandra Municipality
1018
Pallini Municipal Unit
521
Kassandra Municipal Unit
498
Показать больше
2 424 объекта найдено
Вилла в Kassandra Municipality, Греция
TOP TOP
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Вилла строится в востребованном районе Кассандра, Сани. Просторная резиденция площадью 310 к…
$1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Vista Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
TOP TOP
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Количество этажей 3
Детали  Год постройки: 2013  Количество комнат: 6  Тип отопления: дизель  Уровне…
$571,130
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Вилла 5 комнат в Полихроно, Греция
TOP TOP
Вилла 5 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Количество этажей 3
Детали  Год постройки: 2012  Количество комнат: 5  Тип отопления: дизель  Уровне…
$512,851
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Каллитеа, Греция
Лента Новое
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Великолепная вилла, расположенная в престижном районе Кассандра, Каллифея. Этот современный …
$794,763
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Vista Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Ormos Panagias, Греция
UP UP
Коттедж 1 комната
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Земля с живым контейнером для продажи в Ситонии, Ормос Панагиас.Жилой контейнер состоит из 1…
$87,662
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Deutsch
Дом 2 спальни в Каливес Полигроу, Греция
Дом 2 спальни
Каливес Полигроу, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Новый построенный дом расположен в 600 метрах от песчаного пляжа в Каливесе. Есть частный са…
$201,962
Оставить заявку
Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии с…
$680,351
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Nea Silata, Греция
Таунхаус
Nea Silata, Греция
Площадь 81 м²
Продается таунхаус площадью 81 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
$230,627
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Олинтос, Греция
Таунхаус
Олинтос, Греция
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$265,221
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 4 спальни в Криопиги, Греция
Дом 4 спальни
Криопиги, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошные виллы с потрясающим видом на море расположены на склоне холма перед морем, на окра…
$865,552
Оставить заявку
Таунхаус в Nea Silata, Греция
Таунхаус
Nea Silata, Греция
Площадь 84 м²
Продается таунхаус площадью 84 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
$242,159
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 3 спальни в Айос-Мамас, Греция
Дом 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Дом расположен в окрестностях круглогодичной оживленной деревни Агиос Мамас в 850 метрах от …
$323,295
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Gerakini, Греция
Дом 2 спальни
Gerakini, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Комплекс мезонетов и апартаментов расположен в деревне Геракини всего в 250 метрах от приятн…
$196,192
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Неа Рода, Греция
Дом 2 спальни
Неа Рода, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Мезонет с фантастическим видом на море расположен в районе Koumitsa bech в 800 метрах от пля…
$565,494
Оставить заявку
Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Площадь 204 м²
Продается таунхаус площадью 204 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
$415,129
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$312,077
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии с…
$680,351
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 3 спальни в Фоурка, Греция
Дом 3 спальни
Фоурка, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Дом расположен в пригороде деревни Фурка в 2400 метрах от песчаного пляжа. Дом построен на у…
$248,244
Оставить заявку
Таунхаус в периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 144 м²
Продается таунхаус площадью 144 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$299,816
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Верия, Греция
Коттедж 3 спальни
Верия, Греция
Количество спален 3
Площадь 310 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 310 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из 2…
$767,461
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
$224,335
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Продаётся современный объект недвижимости общей площадью 450 кв.м, построенный в 2019 году, …
$4,06 млн
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Неа Флогита, Греция
Дом 2 спальни
Неа Флогита, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Дом расположен в конце тихой дачи. Пляж Паралия Дионисиу в его продолжении называется Мури, …
$311,599
Оставить заявку
Коттедж 8 спален в Platamonas, Греция
Коттедж 8 спален
Platamonas, Греция
Количество спален 8
Площадь 360 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$649,390
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 4 спальни в Афитос, Греция
Дом 4 спальни
Афитос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Вилла расположена на скале в пригороде традиционной деревни Афитос в 700 метрах от пляжа. Ви…
$634,738
Оставить заявку
Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$456,934
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 5 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 5 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается просторная вилла площадью 150 м², расположенная в живописном поселке Певкохори на …
$925,918
Оставить заявку
Коттедж 5 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 256 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$566,740
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Nea Michaniona, Греция
Таунхаус
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$230,238
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в На Плагия, Греция
Таунхаус
На Плагия, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$318,791
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Типы недвижимости в периферии Центральной Македония

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в периферии Центральной Македония, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти