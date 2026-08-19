Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Evosmos Municipal Unit
  4. Жилая

Жилье в Evosmos Municipal Unit, Греция

;
квартиры
21
22 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Property Code: HPS5154 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 289.000 .…
$332,596
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Продаётся студия площадью 55 м², построенная в 2005 году, на 1-м этаже, в очень хорошем сост…
$149,514
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Имущественный код: HPS4726 - Квартира для продажи в Эвосмосе над кольцевой дорогой за 275,29…
$316,818
Оставить заявку
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 спальни в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Property Code: HPS5754 - Apartment FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 265.000 . …
$304,976
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Код собственности: HPS4725 - Maisonette FOR SALE в Эвосмосе над Кольцевой дорогой за € 304,0…
$349,944
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Property Code: HPS5748 - Apartment FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 185.000 . …
$212,908
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 2 спальни в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Код собственности: HPS5696 - Квартира для продажи в Эвосмосе над кольцевой дорогой за 174 00…
$200,248
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Код собственности: HPS5697 - Квартира для продажи в Эвосмосе над кольцевой дорогой за 229 00…
$263,545
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Property Code: HPS5756 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 358.000 .…
$412,005
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Имущественный код: HPS5832 - Квартира для продажи в центре Эвосмос за €160 000. Это 68,00 кв…
$185,649
Оставить заявку
Дом 6 спален в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Дом 6 спален
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 516 м²
Property Code: HPS3585 - House FOR SALE in Evosmos Nea Politia for € 800.000 . This 516 sq.…
$920,682
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Код собственности: HPS5695 - Квартира для продажи в Эвосмосе над кольцевой дорогой за € 160 …
$184,136
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Property Code: HPS5753 - Apartment FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 200.000 . …
$230,171
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Property Code: HPS5752 - Apartment FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 197.000 . …
$226,718
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Property Code: HPS3769 - Apartment FOR SALE in Evosmos Nea Politia for € 240.000 . This 113…
$276,205
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Property Code: HPS5755 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 330.000 .…
$379,781
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Property Code: HPS5152 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 268.000 .…
$308,429
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Код собственности: HPS5698 - Квартира для продажи в Эвосмосе над кольцевой дорогой за 189 00…
$217,511
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Property Code: HPS5153 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 293.000 .…
$337,200
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Property Code: HPS5747 - Apartment FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 125.000 . …
$143,857
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Код собственности: HPS4724 - Maisonette FOR SALE в Эвосмосе над Кольцевой дорогой за € 272.5…
$313,643
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 7
Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция Предлагаются светлые квартиры в стиле м…
$222,309
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Evosmos Municipal Unit, Греция

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти