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Квартиры в периферия Центральная Македония, Греция

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1 836 объектов найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Катерини, Греция
VIP
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 3/5
For sale by exclusive mandate: Apartment on the 3rd floor with a total surface of approxima…
€169,000
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Катерини, Греция
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 3/5
For sale by exclusive mandate: Apartment on the 3rd floor with a total surface of approxima…
€169,000
Квартира 3 спальни с видом на горы в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
€120,000
Квартира 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 107 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Квартира 2 спальни с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 107 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Квартира 3 спальни с парковкой в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Этаж 3/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€350,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 8/8
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
€325,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с камином в Irakleio, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с камином
Irakleio, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Neo Heraklion north of Athens, maisonette of 130 sq.m. in excellent condition, 2 levels (ele…
€230,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Property Code: HPS4311 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for €420.000 . This 190 sq. m.…
€420,000
Квартира 3 спальни в Neochorouda, Греция
Квартира 3 спальни
Neochorouda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 106 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€235,000
Квартира 3 спальни в Neochorouda, Греция
Квартира 3 спальни
Neochorouda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 3/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€350,000
Квартира 2 спальни в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€95,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
€325,000
Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 66 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€215,000
Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€220,000
Квартира 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4/6
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€100,000
Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 66 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€215,000
Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 66 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€215,000
Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 73 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€240,000
Квартира 1 спальня с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 47 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€97,000
Квартира 1 спальня с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 47 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€97,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 89 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€190,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 89 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€190,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/6
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€109,000
Квартира 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Квартира 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
The apartments are located in Paralia Dionisiou village only 30  meters to the sandy beach. …
€72,000
Квартира 1 спальня с furnishings в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€105,000
Квартира 1 спальня с furnishings в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€95,000
Квартира 1 спальня с furnishings в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€90,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€115,000

Параметры недвижимости в периферия Центральная Македония, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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