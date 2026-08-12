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Квартиры в периферии Центральной Македония, Греция

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Салоники
282
Thermi
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1 663 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Лента Акция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продаётся квартира площадью 43 м², расположенная на первом этаже ухоженного четырёхэтажного …
$165,322
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Vista Estate
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 73 м²
Продается квартира площадью 73 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$288,284
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Grekodom Development
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Квартира в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
$89,945
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Квартира в Trilofo, Греция
Квартира
Trilofo, Греция
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
$161,439
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Квартира в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 86 м²
Продается квартира площадью 86 кв.м в Афинах. Квартира расположена на полу-первом этаже и со…
$322,878
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 54 м²
Продается квартира площадью 54 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Квартира 2 спальни в Неа Ираклея, Греция
Квартира 2 спальни
Неа Ираклея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Квартира расположена перед морем в деревне Неа Ираклия. Квартира расположена на 1-м этаже и …
$288,517
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 58 м²
Продается квартира площадью 58 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Квартира в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 39 м²
Продается квартира площадью 39 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Цена по запросу
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 104 м²
Продается дуплекс площадью 104 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$414,693
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 150 м²
Продается квартира площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
$461,255
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 30 м²
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Цена по запросу
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 58 м²
Продается квартира площадью 58 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 120 м²
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$483,808
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 72 м²
Продается квартира площадью 72 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
$322,878
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Квартира в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 41 м²
Продается квартира площадью 41 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Цена по запросу
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Квартира в Катерини, Греция
Квартира
Катерини, Греция
Площадь 140 м²
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
$299,816
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 65 м²
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$438,192
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м в Салониках. Квартира расположена на цокольном этаже и с…
$123,256
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 51 м²
Продается квартира площадью 51 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
$288,284
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Квартира в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 39 м²
Продается квартира площадью 39 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Цена по запросу
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 100 м²
Продается дуплекс площадью 100 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$403,173
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Квартира в Kassandra Municipality, Греция
Квартира
Kassandra Municipality, Греция
Площадь 68 м²
Продается квартира площадью 68 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
$170,664
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 58 м²
Продается квартира площадью 58 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Квартира в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 39 м²
Продается квартира площадью 39 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Цена по запросу
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Квартира в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 41 м²
Продается квартира площадью 41 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Цена по запросу
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 58 м²
Продается квартира площадью 58 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Квартира в Trilofo, Греция
Квартира
Trilofo, Греция
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
$161,269
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Типы недвижимости в периферии Центральной Македония

многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферии Центральной Македония, Греция

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