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Жильё в Oraiokastro, Греция

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Oreokastro Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
For sale maisonette in Greece with an area of 225 m2 in Thessaloniki (Oreokastro, Paleokastr…
$374,584
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Параметры недвижимости в Oraiokastro, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов