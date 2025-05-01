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Жильё в Panorama, Греция

квартиры
31
33 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 6/7
Продается квартира площадью 93 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 6/6
Продается дуплекс площадью 112 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$441,516
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 4 спальных ком…
$240,061
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 122 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
$527,222
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
$383,337
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Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Код объекта: HPS5387-КвартираПРОДАЕТСЯвКаламарииАгиосИоаннисза€190.000.Эта квартира площадью…
$197,241
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 66 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
$250,498
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
$78,228
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Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
PropertyCode:HPS5382-ApartmentFORSALEinKalamariaAgiosIoannisfor€147.000.This45.64sq.m.Apartm…
$152,602
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Код объекта: HPS5385-КвартираПРОДАЕТСЯвКаламарииАгиосИоаннисза€285.000.Эта квартира площадью…
$295,861
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Квартира 3 спальни в Thermi, Греция
Квартира 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Код недвижимости: HPS5378 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Panorama Center за € 520.000. Этот мезонет …
$542,438
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Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
PropertyCode:HPS5381-ApartmentFORSALEinKalamariaAgiosIoannisfor€155.000.This45.64sq.m.Apartm…
$160,907
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 117 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$448,810
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 4/1
Продается дуплекс площадью 112 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$417,497
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Код объекта: HPS5380-КвартираПРОДАЕТСЯвКаламарииАгиосИоаннисза€200.000.Эта квартира площадью…
$207,622
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Код объекта: HPS5383-КвартираПРОДАЕТСЯвКаламарииАгиосИоаннисза€270.000.Эта квартира площадью…
$280,289
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Property Code: HPS3642 - Maisonette FOR SALE in Kalamaria Agios Ioannis for € 490.000 . Thi…
$534,761
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Код объекта: HPS5384-КвартираПРОДАЕТСЯвКаламарииАгиосИоаннисза€280.000.Эта квартира площадью…
$290,670
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/1
Продается дуплекс площадью 122 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$459,247
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
PropertyCode: HPS4047-MaisonetteTeTheForsAleInkalamariaagioNisioannisfor € 390.000.This132sq…
$406,430
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Квартира 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 226 м²
Этаж 1/1
Продается дуплекс площадью 226 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$834,995
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Код объекта: HPS5388-КвартираПРОДАЕТСЯвКаламарииАгиосИоаннисза€390.000.Эта квартира площадью…
$404,862
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
$430,257
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$392,449
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Код объекта: HPS5389-МезонетПРОДАЕТСЯвКаламарииАгиосИоаннисза€470.000.Этотмезонетплощадью133…
$487,911
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 70 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$145,061
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Квартира 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
$167,632
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Вилла 7 комнат в Thermi, Греция
Вилла 7 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Вилла имеет угловое расположение. И…
$1,72 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Код объекта: HPS5386-КвартираПРОДАЕТСЯвКаламарииАгиосИоаннисза€310.000.Эта квартира площадью…
$321,813
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Квартира 4 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Код объекта: HPS5394-МезонетПРОДАЕТСЯвКаламарииАгиосИоаннисза€560.000.Этотмезонетплощадью183…
$611,155
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Параметры недвижимости в Panorama, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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