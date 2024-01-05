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Жильё в Иерисос, Греция

квартиры
8
дома
41
49 объектов найдено
Дом 3 спальни в Nea Roda, Греция
Дом 3 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Дом расположен в пригороде поселка Неа Рода в 800 метрах от пляжа. Дом расположен на участке…
€350,000
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Квартира 16 спален в Иерисос, Греция
Квартира 16 спален
Иерисос, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 650 м²
Комплекс апартаментов расположен в деревне Иериссос в 550 метрах от великолепного пляжа. Уча…
€1,000,000
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Дом 9 спален в Nea Roda, Греция
Дом 9 спален
Nea Roda, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 263 м²
Мезонет расположен в районе Трипити Бех, всего в 100 метрах от пляжа, в 2,5 км от Неа Рода и…
€760,000
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Квартира 4 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 4 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Квартира расположена в 160 метрах от песчаного пляжа в Неа Рода. Квартира расположена на 2 э…
€235,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море в Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море
Иерисос, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€195,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на море в Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море
Иерисос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€185,000
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Иерисос, Греция
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Этот мезонет расположен в пригороде Иериссос, в районе Гавриадия, в большом комплексе домов.…
€170,000
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Таунхаус 2 спальни в Nautilus, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nautilus, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€150,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на море в Иерисос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море
Иерисос, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира распол…
€250,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море в Иерисос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море
Иерисос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 68 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
€170,000
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Nea Roda, Греция
Дом 2 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Maisonetta находится в деревне Неа Рода, всего в 100 метрах от песчаного пляжа. Maisonetta (…
€125,000
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Дом 8 спален в Nautilus, Греция
Дом 8 спален
Nautilus, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 350 м²
Код недвижимости: HPS3101 - Дом на продажу в Стагироне - Akanthou Ierissos для € 750.000. Эт…
€750,000
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Квартира 3 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Property Code: HPS3019 - Apartment FOR SALE in Stagiron - Akanthou Nea Roda for €350.000 . T…
€350,000
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Дом 5 спален в Nea Roda, Греция
Дом 5 спален
Nea Roda, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
Код недвижимости: HPS590 - Дом для продажи в Стагироне - Аканту Неа Рода для € 800.000. Это …
€1,15 млн
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Коттедж 2 спальни с видом на горы в Nea Roda, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Nea Roda, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
€500,000
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Nea Roda, Греция
Дом 2 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Роскошные полностью меблированные мезонеты расположены на берегу полуострова Афон в комплекс…
€500,000
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Дом 2 спальни в Иерисос, Греция
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
This detached house is located in the center of Ierissos village only 200 meters from the be…
€200,000
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Дом 3 спальни в Иерисос, Греция
Дом 3 спальни
Иерисос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
This maisonetta is located in the suburbs of Ierissos, in Gavriadia area in a large complex …
€129,000
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Коттедж 2 спальни в Nautilus, Греция
Коттедж 2 спальни
Nautilus, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€150,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Nea Roda, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€230,000
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Коттедж 13 спален с видом на море, на первой береговой линии в Иерисос, Греция
Коттедж 13 спален с видом на море, на первой береговой линии
Иерисос, Греция
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Подвал…
€450,000
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Коттедж 8 спален в Иерисос, Греция
Коттедж 8 спален
Иерисос, Греция
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 474 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 474 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€790,000
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Квартира 2 спальни с видом на город в Nautilus, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Nautilus, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
€205,000
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Коттедж 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Иерисос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается коттедж на стадии строительства в живописном поселке полуострова Афон. Коттедж, пл…
€380,000
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Вилла 6 спален в Иерисос, Греция
Вилла 6 спален
Иерисос, Греция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 700 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€1,80 млн
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Коттедж 1 спальня с видом на горы в Nea Roda, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы
Nea Roda, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€240,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Nea Roda, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стад…
€200,000
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Коттедж 5 спален с видом на море в Nea Roda, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море
Nea Roda, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€700,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€110,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Nea Roda, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€210,000
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