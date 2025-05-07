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Жильё в Oreokastro Municipality, Греция

Oraiokastro Municipal Unit
23
Mygdonia Municipal Unit
21
Меллисохори (бывш.Балджа)
13
Kallithea Municipal Unit
4
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48 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
$427,935
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Коттедж 5 комнат в Liti, Греция
Коттедж 5 комнат
Liti, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 525 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 525 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из…
$324,089
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Таунхаус 8 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 8 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 325 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 325 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Подвал с…
$502,897
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Квартира 4 комнаты в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Квартира 4 комнаты
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 142 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$172,218
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Вилла 5 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из 2…
$1,16 млн
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Таунхаус 1 комната в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 1 комната
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продаётся незаконченный таунхаус 190 кв.м. на участке 1004 кв.м
$128,518
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$219,186
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Коттедж 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$219,186
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Таунхаус 4 комнаты в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 4 комнаты
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$187,874
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Коттедж 7 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$469,896
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Коттедж 7 комнат в Drymos, Греция
Коттедж 7 комнат
Drymos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 248 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$240,061
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Таунхаус 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$276,592
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Таунхаус 4 комнаты в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 1
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$247,039
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Квартира 8 комнат в Liti, Греция
Квартира 8 комнат
Liti, Греция
Число комнат 8
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 350 кв.м в Салониках. У объекта есть камин. Недвижимость продает…
$626,246
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Таунхаус 4 комнаты в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый э…
$294,868
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Квартира 4 комнаты в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 145 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$262,624
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Таунхаус 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 0 у…
$287,029
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Коттедж 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$626,246
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Коттедж 16 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 16 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 16
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,46 млн
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Квартира 1 комната в Neochorouda, Греция
Квартира 1 комната
Neochorouda, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 0 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
$730,620
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Коттедж 5 комнат в Месайо, Греция
Коттедж 5 комнат
Месайо, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$446,860
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Коттедж 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$574,059
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Вилла 5 комнат в Liti, Греция
Вилла 5 комнат
Liti, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$887,182
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Таунхаус 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$296,151
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Коттедж 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$250,498
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Вилла 7 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 584 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 584 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,11 млн
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Коттедж 10 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 10 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 534 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 534 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$417,497
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Коттедж 6 комнат в Liti, Греция
Коттедж 6 комнат
Liti, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 305 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$360,091
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Кодекс недвижимости: HPS4758 - Вилла для продажи в Мигдонии Мелиссочори за 890 000 евро. Это…
$932,587
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Таунхаус 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
$307,904
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Параметры недвижимости в Oreokastro Municipality, Греция

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с видом на море
с бассейном
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