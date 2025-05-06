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Жильё в Pydna Kolindros Municipality, Греция

квартиры
8
дома
34
42 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Эйинион, Греция
Коттедж 7 комнат
Эйинион, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$276,592
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Коттедж 4 комнаты в Метони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Метони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 259 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$203,530
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Коттедж 7 комнат в Макригиалос, Греция
Коттедж 7 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвал состоит из 2 кл…
$448,810
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Квартира 4 комнаты в Макригиалос, Греция
Квартира 4 комнаты
Макригиалос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$203,530
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Коттедж 7 комнат в Китрос, Греция
Коттедж 7 комнат
Китрос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$212,965
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Коттедж 9 комнат в Макригиалос, Греция
Коттедж 9 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 293 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 293 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$196,309
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Коттедж 5 комнат в Kolindros, Греция
Коттедж 5 комнат
Kolindros, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$149,076
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Квартира 2 комнаты в Макригиалос, Греция
Квартира 2 комнаты
Макригиалос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Продается дуплекс площадью 49 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
$132,206
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Коттедж 8 комнат в Макригиалос, Греция
Коттедж 8 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 236 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$240,061
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Квартира 1 комната в Макригиалос, Греция
Квартира 1 комната
Макригиалос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 35 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
$92,757
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Коттедж 6 комнат в Макригиалос, Греция
Коттедж 6 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$240,752
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Коттедж 11 комнат в Макригиалос, Греция
Коттедж 11 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$313,123
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Коттедж 7 комнат в Китрос, Греция
Коттедж 7 комнат
Китрос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 167 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$129,798
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Коттедж 6 комнат в Китрос, Греция
Коттедж 6 комнат
Китрос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$112,587
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Коттедж 4 комнаты в Метони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Метони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$182,655
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Квартира 4 комнаты в Макригиалос, Греция
Квартира 4 комнаты
Макригиалос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 78 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$145,598
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Таунхаус 4 комнаты в Сфендами, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Сфендами, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$177,436
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Коттедж 3 комнаты в Макригиалос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Макригиалос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$103,932
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Коттедж 4 комнаты в Китрос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Китрос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$344,435
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Коттедж 3 комнаты в Макригиалос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Макригиалос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
$178,808
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Вилла 8 комнат в Неа Агатоуполи, Греция
Вилла 8 комнат
Неа Агатоуполи, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
$480,546
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Коттедж 3 комнаты в Макригиалос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Макригиалос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
$189,983
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Коттедж 6 комнат в Китрос, Греция
Коттедж 6 комнат
Китрос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$344,435
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Квартира 2 комнаты в Макригиалос, Греция
Квартира 2 комнаты
Макригиалос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Продается дуплекс площадью 49 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
$130,753
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Таунхаус 12 комнат в Сфендами, Греция
Таунхаус 12 комнат
Сфендами, Греция
Число комнат 12
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Этаж -2/1
Продается таунхаус площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$307,655
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Коттедж 6 комнат в Сфендами, Греция
Коттедж 6 комнат
Сфендами, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 320 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$480,546
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Квартира 1 комната в Макригиалос, Греция
Квартира 1 комната
Макригиалос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 33 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
$88,845
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Коттедж 4 комнаты в Макригиалос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Макригиалос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$88,718
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Квартира 4 комнаты в Китрос, Греция
Квартира 4 комнаты
Китрос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$85,587
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Вилла 5 комнат в Макригиалос, Греция
Вилла 5 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$292,248
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Параметры недвижимости в Pydna Kolindros Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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