Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Литохоро
  4. Жилая

Жилье в Литохоро, Греция

;
квартиры
8
дома
13
21 объект найдено
Таунхаус в Литохоро, Греция
Таунхаус
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 184 м²
Продается таунхаус площадью 184 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$377,827
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается ветхое жилье, дуплекс площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен…
$92,095
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Литохоро, Греция
Коттедж
Литохоро, Греция
Площадь 126 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 126 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается…
$153,492
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Коттедж 2 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 220 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$389,634
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Литохоро, Греция
Таунхаус
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
$265,221
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
$113,348
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 1 спальня в Литохоро, Греция
Коттедж 1 спальня
Литохоро, Греция
Количество спален 1
Площадь 105 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$153,492
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на цокольно…
$126,336
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Литохоро, Греция
Таунхаус
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 181 м²
Продается таунхаус площадью 181 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
$230,238
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$454,573
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$188,913
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Литохоро, Греция
Таунхаус
Литохоро, Греция
Количество спален 5
Площадь 188 м²
Продается таунхаус площадью 188 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$198,359
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Литохоро, Греция
Вилла
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$885,531
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 3 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Продается дуплекс площадью 137 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях.…
$206,624
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 4 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 4
Площадь 320 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$826,496
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Продается квартира площадью 67 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$102,722
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$421,816
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$336,502
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
$141,685
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается квартира площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
$253,852
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$291,635
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти