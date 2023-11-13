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Жильё в Литохоро, Греция

квартиры
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30 объектов найдено
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€125,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 181 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
€210,000
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 255 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€230,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 66 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€80,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€95,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 97 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
€115,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
€140,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€247,000
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 63 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€75,000
Квартира 4 спальни с видом на горы в Литохоро, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€89,900
Коттедж 5 комнат с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 5 комнат с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 126 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается…
€130,000
Вилла 4 комнаты с furnishings в Литохоро, Греция
Вилла 4 комнаты с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажная вилла в живописном предгорном городке Пиерии с великолепными панорамам…
€650,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€400,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 288 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€380,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 59 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
€100,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 68 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€90,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 191 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 191 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€160,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€120,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 97 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
€180,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€110,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
€75,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€100,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€650,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€350,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€330,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€550,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 132 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
€130,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 342 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€350,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€430,000
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