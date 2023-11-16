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Жильё в Муниципалитет Дельты, Греция

Municipal Unit of Echedoros
6
Kalokhori
3
7 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Kalokhori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kalokhori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€175,000
Таунхаус 2 спальни в Kalokhori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kalokhori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 70 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€120,000
Коттедж 3 спальни в Неа-Малгара, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Малгара, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€110,000
Квартира 1 комната с furnishings в Муниципалитет Дельты, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Муниципалитет Дельты, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 420 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 1420 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит и…
€1,000,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Дельты, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Дельты, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Kalokhori, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kalokhori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…
€95,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Муниципалитет Дельты, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Муниципалитет Дельты, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€120,000

Типы недвижимости в Муниципалитет Дельты

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Муниципалитет Дельты, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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