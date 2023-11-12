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Жильё в Лайина, Греция

дома
6
6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kavallari, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kavallari, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€180,000
Таунхаус 6 спален с видом на горы, с furnishings в Kavallari, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на горы, с furnishings
Kavallari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 305 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€215,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Лайина, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Лайина, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€380,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Kavallari, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kavallari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€860,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Лайина, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лайина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€130,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Лайина, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Лайина, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
€200,000
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