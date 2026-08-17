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Жилье в Lagyna, Греция

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дома
7
7 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Lagyna, Греция
Коттедж 4 спальни
Lagyna, Греция
Количество спален 4
Площадь 525 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 525 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из…
$342,406
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Таунхаус в Lagyna, Греция
Таунхаус
Lagyna, Греция
Количество спален 4
Площадь 175 м²
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$357,472
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Таунхаус в Lagyna, Греция
Таунхаус
Lagyna, Греция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$628,411
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Вилла в Lagyna, Греция
Вилла
Lagyna, Греция
Количество спален 6
Площадь 480 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,06 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус в Lagyna, Греция
Таунхаус
Lagyna, Греция
Количество спален 4
Площадь 192 м²
Продается таунхаус площадью 192 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$192,456
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Grekodom Development
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Вилла в Lagyna, Греция
Вилла
Lagyna, Греция
Количество спален 6
Площадь 320 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 3 спальны…
$708,425
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Grekodom Development
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Таунхаус в Lagyna, Греция
Таунхаус
Lagyna, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$401,441
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