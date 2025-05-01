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Жильё в Oraiokastro Municipal Unit, Греция

квартиры
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дома
18
23 объекта найдено
Дом 3 спальни в Oreokastro Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
For sale maisonette in Greece with an area of 225 m2 in Thessaloniki (Oreokastro, Paleokastr…
$374,584
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Вилла 5 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из 2…
$1,16 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 1
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$247,039
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$276,592
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Код объекта: HPS5400-МезонетПРОДАЕТСЯвOreokastroCenterза€320.000.Этотмезонетплощадью227кв.м.…
$332,195
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Коттедж 7 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$469,896
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Grekodom Development
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Коттедж 16 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 16 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 16
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,46 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 0 у…
$287,029
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Таунхаус 4 комнаты в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый э…
$281,864
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Квартира 4 комнаты в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 145 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$262,624
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Коттедж 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$250,498
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Квартира 6 спален в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 6 спален
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Property Code: HPS3556 - Maisonette FOR SALE in Oreokastro Galini for € 425.000 . This 400 …
$444,869
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Коттедж 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$354,873
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Квартира 3 комнаты в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
$124,403
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Коттедж 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$574,059
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Таунхаус 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
$307,904
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Вилла 7 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 584 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 584 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,11 млн
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Коттедж 10 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 10 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 534 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 534 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$417,497
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Таунхаус 8 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 8 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 325 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 325 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Подвал с…
$502,897
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Таунхаус 5 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
$427,935
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Квартира 2 комнаты в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 60 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
$119,291
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Коттедж 8 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,57 млн
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Вилла 10 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла 10 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 10
Площадь 660 м²
Количество этажей 1
К Вашему вниманию предлагается роскошная вилла в неоклассическом стиле. Располагается вилла …
$1,40 млн
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Параметры недвижимости в Oraiokastro Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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