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Жильё в Эпаноми, Греция

квартиры
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дома
38
48 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Эпаноми, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
Цена по запросу
Коттедж 5 спален с furnishings в Эпаноми, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€430,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Эпаноми, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€150,000
Коттедж 5 спален с видом на горы в Эпаноми, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€430,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Эпаноми, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€130,000
Вилла 5 спален в Эпаноми, Греция
Вилла 5 спален
Эпаноми, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 670 м²
Код недвижимости: HPS3992 - Вилла на продажу в Миханионе Неа Миханиона для € 1.500.000 . Это…
€1,50 млн
Коттедж 6 спален с видом на город в Эпаноми, Греция
Коттедж 6 спален с видом на город
Эпаноми, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Пер…
€120,000
Таунхаус 6 спален в Эпаноми, Греция
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 178 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€95,000
Таунхаус 3 спальни в Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€73,000
Таунхаус 6 спален в Эпаноми, Греция
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€90,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эпаноми, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 258 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€350,000
Коттедж 6 спален с furnishings в Эпаноми, Греция
Коттедж 6 спален с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€320,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Эпаноми, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,40 млн
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с садом в Эпаноми, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Эпаноми, Греция
Комнаты 6
Площадь 430 м²
Этаж -1
Peraia ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 6 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 430 m2, 3 Уро…
€780,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Эпаноми, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€500,000
Дом 5 спален в Эпаноми, Греция
Дом 5 спален
Эпаноми, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Код недвижимости: HPS3158 - Дом на продажу в Epanomi Center за € 520.000. Это 247 кв. Дом со…
€520,000
Квартира 6 спален в Эпаноми, Греция
Квартира 6 спален
Эпаноми, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 430 м²
Код недвижимости: HPS3066 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Thermaikos Peraia за € 780.000. Это 430 кв. …
€780,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Эпаноми, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€250,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Эпаноми, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 63 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€110,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эпаноми, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€160,000
Таунхаус 5 спален с furnishings в Эпаноми, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эпаноми, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€130,000
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эпаноми, Греция
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 288 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный …
€380,000
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Эпаноми, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 590 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€550,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Эпаноми, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€310,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Эпаноми, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€480,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эпаноми, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€160,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings в Эпаноми, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 157 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€150,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Эпаноми, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 148 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
€185,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Эпаноми, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 199 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 199 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€350,000
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