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Жилье в Epanomi, Греция

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23 объекта найдено
Коттедж 7 спален в Epanomi, Греция
Коттедж 7 спален
Epanomi, Греция
Количество спален 7
Площадь 560 м²
Продается 5-этажный коттедж площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$649,390
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Таунхаус в Epanomi, Греция
Таунхаус
Epanomi, Греция
Количество спален 4
Площадь 176 м²
Продается таунхаус площадью 176 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$153,492
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Квартира в Epanomi, Греция
Квартира
Epanomi, Греция
Площадь 80 м²
Продается квартира площадью 80 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
$158,511
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 3 спальни в Epanomi, Греция
Коттедж 3 спальни
Epanomi, Греция
Количество спален 3
Площадь 199 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 199 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$413,248
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Коттедж 5 спален в Epanomi, Греция
Коттедж 5 спален
Epanomi, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$397,832
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Grekodom Development
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Таунхаус в Epanomi, Греция
Таунхаус
Epanomi, Греция
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$106,670
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Коттедж 7 спален в Epanomi, Греция
Коттедж 7 спален
Epanomi, Греция
Количество спален 7
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$625,776
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Вилла в Epanomi, Греция
Вилла
Epanomi, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,65 млн
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Квартира 2 спальни в Epanomi, Греция
Квартира 2 спальни
Epanomi, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается квартира площадью 84 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
$171,203
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Квартира 3 спальни в Epanomi, Греция
Квартира 3 спальни
Epanomi, Греция
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Продается квартира площадью 148 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$218,431
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Коттедж 4 спальни в Epanomi, Греция
Коттедж 4 спальни
Epanomi, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
$531,319
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Таунхаус в Epanomi, Греция
Таунхаус
Epanomi, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$152,386
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Коттедж в Epanomi, Греция
Коттедж
Epanomi, Греция
Площадь 173 м²
Предлагаются 4 коттеджа, каждый дом площадью 173 кв.м. Трёхэтажные дома разделены на полупод…
Цена по запросу
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Таунхаус в Epanomi, Греция
Таунхаус
Epanomi, Греция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$212,528
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Вилла в Epanomi, Греция
Вилла
Epanomi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Property Code: HPS4933 - Villa FOR SALE in Epanomi Center for € 900.000 . This 450 sq. m. …
$1,04 млн
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Таунхаус в Epanomi, Греция
Таунхаус
Epanomi, Греция
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Продается таунхаус площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$377,827
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Квартира 2 спальни в Epanomi, Греция
Квартира 2 спальни
Epanomi, Греция
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Продается квартира площадью 82 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
$147,589
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Таунхаус в Epanomi, Греция
Таунхаус
Epanomi, Греция
Количество спален 4
Площадь 177 м²
Продается таунхаус площадью 177 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$152,318
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Коттедж 3 спальни в Epanomi, Греция
Коттедж 3 спальни
Epanomi, Греция
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 167 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,30 млн
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Таунхаус в Epanomi, Греция
Таунхаус
Epanomi, Греция
Количество спален 5
Площадь 185 м²
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$318,791
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Квартира 1 спальня в Epanomi, Греция
Квартира 1 спальня
Epanomi, Греция
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Продается квартира площадью 64 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$153,492
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Таунхаус 7 комнат в Epanomi, Греция
Таунхаус 7 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 7
Площадь 185 м²
Продаётся трёхуровневый таунхаус площадью 185 m² с участком площадью 100 m². Состоит из 5 сп…
$270,541
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Таунхаус 4 комнаты в Epanomi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 4
Площадь 100 м²
For sale a 2-storey maisonette of 100 m² in Epanomi
$148,280
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