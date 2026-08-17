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Жилье в Municipal Unit of Echedoros, Греция

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Diavata
5
5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Delta Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Delta Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается дуплекс площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уров…
$150,053
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Квартира 2 спальни в Delta Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Delta Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$96,818
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Delta Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Delta Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$442,766
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Коттедж 5 спален в Delta Municipality, Греция
Коттедж 5 спален
Delta Municipality, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
$495,898
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Delta Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Delta Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Продается квартира площадью 64 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$118,071
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Типы недвижимости в Municipal Unit of Echedoros

квартиры

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Echedoros, Греция

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