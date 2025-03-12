Резиденция Закрытая резиденция с бассейном в 15-ти минутах ходьбы до набережной Круазетт и моря

Резиденция со своим бассейном, многие квартиры с видом на море, большой бассейн, сад. Все квартиры с балконами или террасами. Недалеко от резиденции находятся элитные бутики и рестораны, недалеко набережная Круазетт и песчаные пляжи.

Есть возможность выбрать отделочные и декоративные материалы , изменить планировку квартир.

Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор, освобождение от налога на собственность на два года.

Варианты квартир :

2-х комнатные 45 м2 - 375000 евро

2-х комнатные 49 м2 - 490000 евро.