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Резиденция Закрытая резиденция с бассейном в 15-ти минутах ходьбы до набережной Круазетт и моря

Канны, Франция
от
$419,902
;
5
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26008
ID новостройки на Realting
In CRM: 519052025
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Grasse
  • Город
    Канны

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Резиденция со своим бассейном, многие квартиры с видом на море, большой бассейн, сад. Все квартиры с балконами или террасами. Недалеко от резиденции находятся элитные бутики и рестораны, недалеко набережная Круазетт и песчаные пляжи.

Есть возможность выбрать отделочные и декоративные  материалы , изменить планировку квартир. 

Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор, освобождение от налога на собственность на два года.

Варианты квартир :

2-х комнатные 45 м2 - 375000 евро

2-х комнатные 49 м2 - 490000 евро. 

Местонахождение на карте

Канны, Франция

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Резиденция Закрытая резиденция с бассейном в 15-ти минутах ходьбы до набережной Круазетт и моря
Канны, Франция
от
$419,902
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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