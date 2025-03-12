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Резиденция На границе Франции и Монако

Босолей, Франция
от
$586,940
;
Резиденция На границе Франции и Монако
1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26168
ID новостройки на Realting
In CRM: 0226052025
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Ницца
  • Город
    Босолей

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Босолей - небольшой город, с садами, с красивыми панорамными видами на Монако и море, с богатыми культурным традициями.

Резиденция находится в 12 минутах пешком до вокзала в Монако. Пляж, коммерческие магазины, рестораны, школы - всё пешком. Современная архитектура резиденции, в резиденции всего 20 квартир. Вид на море, солярий. Парковка для машин и места для хранения велосипедов. Резиденция строится из материалов высокого качества в соответствии с современными нормами звуко-и-термоизоляции, отделка квартир класса люкс.

Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор, освобождение на два года от налога на собственность. 

Варианты квартир:

2-х комнатные от 44 м2 от 355000 евро;

3комнатнве от 53 м2 от 515000 евро;

3-х комнатная дуплекс 79 м2 - 945000 евро. 

 

Местонахождение на карте

Босолей, Франция

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Резиденция На границе Франции и Монако
Босолей, Франция
от
$586,940
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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