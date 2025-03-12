Резиденция На границе Франции и Монако

Босолей - небольшой город, с садами, с красивыми панорамными видами на Монако и море, с богатыми культурным традициями.

Резиденция находится в 12 минутах пешком до вокзала в Монако. Пляж, коммерческие магазины, рестораны, школы - всё пешком. Современная архитектура резиденции, в резиденции всего 20 квартир. Вид на море, солярий. Парковка для машин и места для хранения велосипедов. Резиденция строится из материалов высокого качества в соответствии с современными нормами звуко-и-термоизоляции, отделка квартир класса люкс.

Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор, освобождение на два года от налога на собственность.

Варианты квартир:

2-х комнатные от 44 м2 от 355000 евро;

3комнатнве от 53 м2 от 515000 евро;

3-х комнатная дуплекс 79 м2 - 945000 евро.