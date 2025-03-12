Резиденция Резиденция японского архитектора

современном районе Ниццы, удобное месторасположение. Резиденция награждена "Золотой пирамидой" - высшей национальной премией в области строительства и новых архитектурных проектов. Все квартиры с отделкой, для которой используются материалы высокого качества.
Некоторые квартиры с видом на море.
Варианты квартир:
2-х комнатная квартира 56 м2 395000 евоо
3-х комнатный от 69 м2 от 627000 евро;
4-х комнатные от 80 м2 от 890000 евро.
Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор, освобождение на два года от налога на собственность.