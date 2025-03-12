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Резиденция Резиденция японского архитектора

Ницца, Франция
от
$462,863
;
5
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ID: 26572
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Ницца

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

современном районе Ниццы, удобное месторасположение. Резиденция награждена "Золотой пирамидой" - высшей национальной премией в области строительства и новых архитектурных проектов. Все квартиры с отделкой, для которой используются материалы высокого качества. 

Некоторые квартиры с видом на море. 

Варианты квартир:

2-х комнатная квартира 56 м2 395000 евоо

3-х комнатный от 69 м2 от 627000 евро;

4-х комнатные от 80 м2 от 890000 евро.

Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор, освобождение на два года от налога на собственность. 

Местонахождение на карте

Ницца, Франция

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Резиденция Резиденция японского архитектора
Ницца, Франция
от
$462,863
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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