  2. Франция
  3. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках во Франции

Канны
11
Антиб
11
Метрополия Франции
68
Прованс — Альпы — Лазурный Берег
55
Резиденция в 2-х минутах ходьбы от моря и рядом с Монако
Резиденция в 2-х минутах ходьбы от моря и рядом с Монако
Резиденция в 2-х минутах ходьбы от моря и рядом с Монако
Резиденция в 2-х минутах ходьбы от моря и рядом с Монако
Резиденция в 2-х минутах ходьбы от моря и рядом с Монако
Резиденция в 2-х минутах ходьбы от моря и рядом с Монако
Moyenne Corniche, Франция
от
$1,89 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Элитная резиденция, с красивым садом, до пляжа 2 минуты пешком. Большая 4-х комнатная квартира 102 м2 с двумя террасами 26 м2 и 77 м2. Одна из террас с видом на море, на террасе установлена джакузи. Для отделки квартиры использовали материалы класса люкс.  Снижен нотариальный сбор. Гарантии …
Застройщик
Premiumazur
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом и паркингом в 12 округе Парижа, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом и паркингом в 12 округе Парижа, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом и паркингом в 12 округе Парижа, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом и паркингом в 12 округе Парижа, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом и паркингом в 12 округе Парижа, Иль‑де-Франс, Франция
Париж, Франция
от
$616,414
Здание, построенное в 1995 году под влиянием масштабных изменений 12-го округа, раскрывает всю креативность и спокойствие этого нового архитектурного стиля: изысканные формы, сдержанные цвета, длинные балконы и сочетание хороших материалов (стекло, дерево, металл). Фасады полностью отремонти…
Агентство
TRANIO
Резиденция недалеко от центра города и пляжа. Бассейн и сад.
Резиденция недалеко от центра города и пляжа. Бассейн и сад.
Резиденция недалеко от центра города и пляжа. Бассейн и сад.
Антиб, Франция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Новостррйка, всего 11 квартир. Элегантная архитектура. На территории предусмотрен бассейн. Все квартиры с террасами и балконами, с видом на сад и бассейн, собственными. парковками. До центра города и пляжа 15-20 минут пешком. Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор. Есть возможность в…
Застройщик
Premiumazur
Karon PhuketKaron Phuket
Резиденция в центре средиземноморского парка
Резиденция в центре средиземноморского парка
Резиденция в центре средиземноморского парка
Канны, Франция
от
$447,896
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Резиденция расположена в 600 метрах от пляжа, в центре средиземноморского парка с магнолиями, оливкрвыми и апельсиновыми деревьями. Бассейн для жителей резиденции. Рассрочка платежа, снижен нотариалтный сбор.  Варианты квартир : 2-х комнатные 38м2 от 285000 евро; 3-х комнатные от…
Застройщик
Premiumazur
Резиденция
Резиденция
Резиденция
Резиденция
Босолей, Франция
от
$906,053
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Элегантная и современная резиденция, все квартиры с террасами и балконами, с видом на море и Монако. При строительстве используются материалы класса люкс. Есть возможность выбрать отделочные материалы для квартир.  До пляжа и моря 20 минут пешком.  Рассрочка платежа, снижен нотариальны…
Застройщик
Premiumazur
Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Антиб, Франция
от
$546,500
Современный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа предлагает своим жильцам комфорт и безопасность. Сдача проекта - 30.09.2024. Удобства и оснащение в доме Доступ к гаражам в подвале с помощью индивидуального пульта дистанционного управления Подключенная система безопасного контроля д…
Агентство
TRANIO
Резиденция Элитная резиденция в престижном квартале Калифорния в Каннах
Резиденция Элитная резиденция в престижном квартале Калифорния в Каннах
Резиденция Элитная резиденция в престижном квартале Калифорния в Каннах
Резиденция Элитная резиденция в престижном квартале Калифорния в Каннах
Резиденция Элитная резиденция в престижном квартале Калифорния в Каннах
Резиденция Элитная резиденция в престижном квартале Калифорния в Каннах
Канны, Франция
от
$722,232
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 4
Элегантная и современная архитектура, соответствующая современным тенденциям. Резиденция находится рядом с центром Канн, в 5-ти минутах ходьбы от набережной Круазетт и пляжей. Для строительства и отделки квартир используются материалы класса люкс - Versace Home. Вы имеете возможность выбрать…
Застройщик
Premiumazur
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Показать все Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Париж, Франция
от
$704,973
Комплекс состоит из 4 корпусов, между которым есть ландшафтный сад. Также есть хранилище для велосипедов и колясок на первом этаже, подземная автостоянка. Удобства и оснащение в доме Дверь лестничной площадки высотой 2,14 м с пятиточечным замком Контроль доступа с помощью диджикода, значка…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Великолепные апартаменты в новом жилом комплексе с садом и паркингом, Ментон, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Великолепные апартаменты в новом жилом комплексе с садом и паркингом, Ментон, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Великолепные апартаменты в новом жилом комплексе с садом и паркингом, Ментон, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Великолепные апартаменты в новом жилом комплексе с садом и паркингом, Ментон, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Великолепные апартаменты в новом жилом комплексе с садом и паркингом, Ментон, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Великолепные апартаменты в новом жилом комплексе с садом и паркингом, Ментон, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Великолепные апартаменты в новом жилом комплексе с садом и паркингом, Ментон, Лазурный Берег, Франция
Ментона, Франция
от
$396,183
Проект представляет собой красивый угловой комплекс, фасады которого были спроектированы так, чтобы в полной мере использовать прекрасную ориентацию на юг, восток или запад. Таким образом, апартаменты могут быть залиты обильным естественным светом и все имеют балкон, лоджию или террасу. На в…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в окружении леса, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в окружении леса, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в окружении леса, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в окружении леса, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в окружении леса, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс в окружении леса, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в окружении леса, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Антиб, Франция
от
$454,445
Жилой комплекс предлагает от функциональных студий до просторных 4-комнатных семейных апартаментов, из большинства которых открывается вид на море или лесопарк. Гостиные залиты естественным светом благодаря большим эркерам. Квартиры спроектированы с соблюдением норм современного комфорта и и…
Агентство
TRANIO
Резиденция Первая линия, пляж в 2-х минутах ходьбы
Резиденция Первая линия, пляж в 2-х минутах ходьбы
Резиденция Первая линия, пляж в 2-х минутах ходьбы
Канны, Франция
от
$1,06 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Резиденция с бассейном и садом, большинство квартир с видом на море. Все квартиры с большими террасами.  В резиденции всего 10 квартир. До пляжа 5 минут пешком. Сдача во втором квартале 2026 года.  При постройке резиденции используются материалы класса люкс. Есть возможность изменить п…
Застройщик
Premiumazur
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция
Метрополия Франции, Франция
от
$265,676
Современный жилой комплекс состоит из 4 зданий, 2 из которых полностью жилые, которые окружены пышным садом. Доступны квартиры различных типов - от студий до четырёхкомнатных. Расположение и объекты поблизости Муниципалитет проводит активную реконструкцию большого количества своих районов, …
Агентство
TRANIO
Резиденция с видом на море и бассейномх
Резиденция с видом на море и бассейномх
Резиденция с видом на море и бассейномх
Резиденция с видом на море и бассейномх
Резиденция с видом на море и бассейномх
Резиденция с видом на море и бассейномх
Ницца, Франция
от
$383,099
Год сдачи 2028
Количество этажей 7
Резиденция современной архитектуры в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Все квартиры с большими террасами и балконами.  Бассейн в сердце средиземноморского сада.  Недалеко будет проходит будущая  трамвайная  линия, срединяющая с центром Ниццы и аэропортом. Рассрочка платежа, снижен…
Застройщик
Premiumazur
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
$1,86 млн
После напряженного дня в самом сердце оживленной Ниццы эта резиденция станет идеальным местом для отдыха, поскольку здесь круглый год царит атмосфера праздника. Кипарисы, оливковые и цитрусовые деревья в саду-бельведере затеняют пешеходные дорожки, пересекающие обширный парк резиденции. C те…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в новом эко-квартале, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в новом эко-квартале, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в новом эко-квартале, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в новом эко-квартале, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в новом эко-квартале, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в новом эко-квартале, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в новом эко-квартале, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
$575,631
Дизайн резиденции является ответом на современные биоклиматические требования. Уникальное расположение фасадов позволяет вам наслаждаться исключительными панорамами эко-долины Ниццы, от холмов Ривьеры до береговой линии. В квартирах каждая деталь продумана для повышения комфорта проживания: …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе Фаброн, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе Фаброн, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
$732,939
Закрытая резиденция в районе Фаброн с бассейном c видом на море, большим парком и парковками. Много пальмовых деревьев вокруг, рядом есть теннисные корты. В цену входит место на паркинге. Начало стройки - октябрь 2021. Окончание работ - 4 квартал 2023 года. Расположение и объекты поблизости…
Агентство
TRANIO
Резиденция в центре Канн, рядом с Круазетт
Резиденция в центре Канн, рядом с Круазетт
Резиденция в центре Канн, рядом с Круазетт
Канны, Франция
от
$702,077
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Небольшая элитная резиденция, всего 9 квартир в резиденции, находится в центре парка, в элитном районе Канн, до пляжа 800 метров, до набережной Круазетт 5 минут пешком.  Отделочные материалы класса люкс. Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор, есть возможность выбрать отделрчные мате…
Застройщик
Premiumazur
Жилой комплекс Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Париж, Франция
от
$376,644
Резиденция выполнена в классическом и элегантном архитектурном стиле. В здании всего 8 квартир, обслуживаемых двумя лестничными клетками, есть подземная парковка на 9 мест, помещение для велосипедов и помещение для бытовых отходов. Эта роскошная резиденция украшена садом с деревьями и цветам…
Агентство
TRANIO
Резиденция На границе Франции и Монако
Резиденция На границе Франции и Монако
Босолей, Франция
от
$586,940
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Босолей - небольшой город, с садами, с красивыми панорамными видами на Монако и море, с богатыми культурным традициями. Резиденция находится в 12 минутах пешком до вокзала в Монако. Пляж, коммерческие магазины, рестораны, школы - всё пешком. Современная архитектура резиденции, в резиденци…
Застройщик
Premiumazur
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
$534,847
Комплекс сочетает в себе все удобства современности и классическую элегантность архитектуры, которая уважает наследие города. Здание предлагает 29 квартир от студий до 4х комнатных. Прямой доступ к частной подземной автостоянке резиденции расположен рядом на улице Вольтер. Удобства и оснаще…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция
Рюэй-Мальмезон, Франция
от
$356,565
В комплексе есть квартиры различных типов - от студий до четырёхкомнатных. Все апартаменты имеют балкон, террасу или частный сад. Резиденция предлагает жильцам общие помещения: коворкинг, гостевую комнату, тренажерный зал, мастерскую DIY. Удобства и оснащение в доме диджикод домофон беспро…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном на крыше, паркингом и панорамными видами, Вильнёв-Лубе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном на крыше, паркингом и панорамными видами, Вильнёв-Лубе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном на крыше, паркингом и панорамными видами, Вильнёв-Лубе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном на крыше, паркингом и панорамными видами, Вильнёв-Лубе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном на крыше, паркингом и панорамными видами, Вильнёв-Лубе, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном на крыше, паркингом и панорамными видами, Вильнёв-Лубе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном на крыше, паркингом и панорамными видами, Вильнёв-Лубе, Лазурный Берег, Франция
Вильнёв-Лубе, Франция
от
$477,750
Расположенный всего в нескольких минутах от пляжей и пристани для яхт, комплекс предлагает апартаменты от 2 до 5 комнат отделанные высококачественными материалами. Террасы резиденции — это волшебные места, стирающие границы между внутренним и внешним миром. На верхнем этаже расположены прест…
Агентство
TRANIO
Резиденция Закрытая резиденция с бассейном в 15-ти минутах ходьбы до набережной Круазетт и моря
Резиденция Закрытая резиденция с бассейном в 15-ти минутах ходьбы до набережной Круазетт и моря
Резиденция Закрытая резиденция с бассейном в 15-ти минутах ходьбы до набережной Круазетт и моря
Резиденция Закрытая резиденция с бассейном в 15-ти минутах ходьбы до набережной Круазетт и моря
Резиденция Закрытая резиденция с бассейном в 15-ти минутах ходьбы до набережной Круазетт и моря
Резиденция Закрытая резиденция с бассейном в 15-ти минутах ходьбы до набережной Круазетт и моря
Канны, Франция
от
$419,902
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Резиденция со своим бассейном, многие квартиры с видом на море, большой бассейн, сад. Все квартиры с балконами или террасами. Недалеко от резиденции находятся элитные бутики и рестораны, недалеко набережная Круазетт и песчаные пляжи. Есть возможность выбрать отделочные и декоративные  мат…
Застройщик
Premiumazur
Резиденция Резиденция рядом с пляжем и теннисным клубом
Резиденция Резиденция рядом с пляжем и теннисным клубом
Резиденция Резиденция рядом с пляжем и теннисным клубом
Резиденция Резиденция рядом с пляжем и теннисным клубом
Резиденция Резиденция рядом с пляжем и теннисным клубом
Канны, Франция
от
$535,383
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Закрытая и элитная резиденция, до пляжа 5 минут ходьбы, рядом теннисный клуб. Резиденция окружена садом, на территории - бассейн. Большие террасы. Подземная парковка. Отделочные материалы высокого качества. Есть возможность выбрать керамическую плитку.  Варианты квартир : 2-х ком…
Застройщик
Premiumazur
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция
Метрополия Франции, Франция
от
$344,545
Благоустроенный жилой комплекс включает различные типы квартир (от студий до пятикомнатных), 6 местных магазинов на первом этаже, общую террасу для отдыха на крыше, паркинг (предусмотрено 1 парковочное место на квартиру). Отопление и горячее водоснабжение за счет городской тепловой сети, раб…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в Антибе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в Антибе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в Антибе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в Антибе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в Антибе, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в Антибе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в Антибе, Лазурный Берег, Франция
Антиб, Франция
от
$413,662
Комплекс находится в самом сердце ландшафтного парка. Затененные зоны отдыха соседствуют с уютными пространствами. Владельцы могут хранить свои автомобили на подземной парковке с прямым доступом к апартаментам. Все квартиры имеют просторные балконы с видом на море, горы или парк. Апартаменты…
Агентство
TRANIO
Резиденция в элитном квартале
Резиденция в элитном квартале
Резиденция в элитном квартале
Резиденция в элитном квартале
Антиб, Франция
от
$434,886
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Элитная и срвременная резиденция с садом и бассейном. Рядом с музеем Fernoud. Квартиры очень светлые, с большими террасами и застекленными лоджиями. В 10-ти минутах до пляжа  Рассрочка платежа.  Снижен нотариалтеый сбор. Есть возможность выбрать отделочные материалы.  Варианты кварт…
Застройщик
Premiumazur
Резиденция Резиденция в центре города. Идеальна для инвестиций.
Резиденция Резиденция в центре города. Идеальна для инвестиций.
Резиденция Резиденция в центре города. Идеальна для инвестиций.
Резиденция Резиденция в центре города. Идеальна для инвестиций.
Ницца, Франция
от
$410,131
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 67 м²
1 объект недвижимости 1
Резиденция расположена недалеко от бульвара Гамбетта и пляжей. Рядом булочные, небольшие магазины, детские сады, школы, удобный выезд на автодорогу.  Все квартиры с балконами и лоджиями.  Вид на город и зелёные холмы, нет vis-a-vis.  Прдземная парковка.  Рассрочка платежа, снижен…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
67.0
407,080
Застройщик
Premiumazur
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция
Канны, Франция
от
$541,839
Жилой комплекс состоит из трех зданий с ландшафтным средиземноморским садом между ними. Комплекс включает квартиры от 2 до 5 комнат различных планировок. Квартиры предлагают современный комфорт, сочетая в себе функциональность и утонченность. Все гостиные и спальни имеют прямой выход на балк…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Резиденция в центре города
Многоквартирный жилой дом Резиденция в центре города
Многоквартирный жилой дом Резиденция в центре города
Многоквартирный жилой дом Резиденция в центре города
Многоквартирный жилой дом Резиденция в центре города
Показать все Многоквартирный жилой дом Резиденция в центре города
Многоквартирный жилой дом Резиденция в центре города
Ницца, Франция
от
$406,278
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Резиденция - реновация, в самом центре города, недалеко от порта. Два здания. Одно из зданий  сдается в конце этого года. Второе - в начале 2027г. Идеально для инвестиций и сдачи в аренду.  2-х комнатные от 41 м2 от 350250 евро. 3-х комнатные от 63 м2 от 525750 евро.
Застройщик
Premiumazur
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
$1,03 млн
С фасадом из красной охры, напоминающим культовую площадь Массена, комплекс несет в себе местный колорит и напоминает, в какой степени проект тесно связан с духом района и историей города. Квартиры от 2 до 5 комнат предлагают красивые планировки и беспрепятственный вид на холмы города, площа…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция
Ле-Канне, Франция
от
$321,607
Современный жилой комплекс состоит из 46 квартир с 2-5 комнатами и 4 двухэтажных домов, пышного средиземноморского сада, подземного паркинга, места для хранения велосипедов и детских колясок. Удобства и оснащение в доме Освещенные общие зоны, система наблюдения с камерами, доступ Vigik, ви…
Агентство
TRANIO
Резиденция рядом с центром Канн и пляжем
Резиденция рядом с центром Канн и пляжем
Резиденция рядом с центром Канн и пляжем
Резиденция рядом с центром Канн и пляжем
Резиденция рядом с центром Канн и пляжем
Канны, Франция
от
$666,245
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Резиденция с большим садом, три здания в резиденции, с верхних этажей есть вид на море и Ларанские острова. Все квартиры с большими террасами и балконами. До песчанного  пляжа 10-ть минут пешком. Рядом с резиденцией есть магазины, бутики, школы. Удобный выезд на автодорогу и к железнодоро…
Застройщик
Premiumazur
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
$431,140
В соответствии с архитектурой района в стиле ар-деко, фасады здания отличаются элегантным и символичным дизайном. Традиционные балконы из кованого железа поддерживают стремление к прозрачности. Его элегантность подчеркивается благородными материалами, такими как шлифованный камень и матовое …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Показать все Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Париж, Франция
от
$491,617
Здание в неоклассическим стиле окружено по периметру водным каналом. В центре резиденции разбит общий сад, пересеченный мощеными дорожками, полностью предназначенный для пешеходов. В комплексе доступны различные типы квартир - от студий до 5 комнат. Просторные и светлые интерьеры спроектиров…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Показать все Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Париж, Франция
от
$735,269
Жилой комплекс ка внутри так и снаружи выполнен в Викторианском стиле. Прямо рядом есть красивый парк с детской площадкой, а двор украшен центральным садом с декоративным фонтаном. У некоторых квартир имеется подвал. Он предлагает квартиры, от студий до 6-комнатных. Затененный балкон, открыт…
Агентство
TRANIO
Резиденция с видом на море и замок
Резиденция с видом на море и замок
Резиденция с видом на море и замок
Резиденция с видом на море и замок
Резиденция с видом на море и замок
Резиденция с видом на море и замок
Эз, Франция
от
$456,535
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Небольшая резиденция, всего 13 квартир.  Вид на море, бассейн, террасы, частные сады.  Квартиры на последнем этаже с видом на море и замок. Квартиры на первом этаже с частными садами. Элегантная архитектура резиденции идеально сочетается с окружающим пейзажем средневековой деревни Эз. …
Застройщик
Premiumazur
Резиденция
Резиденция
Резиденция
Резиденция
Резиденция
Канны, Франция
от
$835,885
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Идеальное расположение резиденции, рядом с известными бутиками и ресторанами города Канн. Недалеко от набережной Круазетт и пляжей. В 15-ти минутах ходьбы до Дворца Фестивалей. Квартиры с большими террасами. При строительстве используются материалы класса "Люкс". Рассрочка платежа, снижен…
Застройщик
Premiumazur
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом, паркингом и панорамными видами в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом, паркингом и панорамными видами в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом, паркингом и панорамными видами в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом, паркингом и панорамными видами в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом, паркингом и панорамными видами в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом, паркингом и панорамными видами в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом, паркингом и панорамными видами в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Босолей, Франция
от
$943,848
Окутанная деревенской атмосферой с красочными историческими фасадами, Авеню Профессора Ланжевена восхищает своим спокойствием, центральным расположением и панорамными видами. Благодаря своей композиции, резиденция повторяет изгибы холма и деликатно вписывается между типичными домами, создава…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с панорамными видами в Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с панорамными видами в Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с панорамными видами в Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с панорамными видами в Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с панорамными видами в Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с панорамными видами в Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Кап-д’Ай, Франция
от
$419,488
Комплекс предлагает от студий до 4-комнатных квартир. Каждая квартира светлая, функциональная, с приятной температурой летом и зимой. Большинство квартир имеют большие террасы и балконы, которые можно оборудовать. Удобства и оснащение в доме Управление освещением и рольставни во всех комна…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция
Альфорвилль, Франция
от
$670,016
Небольшая резиденция на 14 квартир находится в коммуне Альфорвилль на юго-востоке Парижа. Близость двух рек, Марны и Сены, позволяет резидентам прогуливаться вдоль тихих набережных. Архитектура с чистыми и элегантными линиями. Панорамные окна, индивидуальные балконы и террасы. Осталось всего…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
$419,488
Комплекс предлагает роскошные апартаменты от 2 до 4 комнат с большими эркерами, красивыми террасами и потрясающими видами на Ниццу и Средиземное море. В центре квартала разбит сад с террасами, выходящими на город, разделенными на зеленые насаждения, фруктовые сады и оливковые рощи. От сада д…
Агентство
TRANIO
Резиденция с живописным садом, рядом с центром Канн
Резиденция с живописным садом, рядом с центром Канн
Резиденция с живописным садом, рядом с центром Канн
Канны, Франция
от
$408,705
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Резиденция с живлписным садом и бассейном. Всего 12 квартир в резиденции. До моря и пляжа 15 минут. Рядом магазины, бутики, школы. Парковка.  Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор.    2-х комнатные квартиры от 45 м2 от 225000 евро; 3-х комнатные от 66 м2 от 337000 евро.
Застройщик
Premiumazur
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция
Париж, Франция
от
$663,607
Жилой комплекс, окруженный зеленью, предлагает 54 квартиры различных типов - от студий до апартаментов с 5 комнатами. Просторные балконы расширяют апартаменты, большинство из которых выходят на площадь Сен-Луи. На верхнем этаже обустроены великолепные открытые террасы. В комплексе есть охран…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
от
$566,309
Здания A и B расположены на 4 уровнях. В центре они соединены «патио-аллеей», покрытой стеклянной крышей, пропускающей естественный свет и защищающей от непогоды, но открытой с обеих сторон для естественной вентиляции. На первом этаже расположены магазины и развлекательные заведения (суперма…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном, садом и панорамным видом на море в Эзе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном, садом и панорамным видом на море в Эзе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном, садом и панорамным видом на море в Эзе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном, садом и панорамным видом на море в Эзе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном, садом и панорамным видом на море в Эзе, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном, садом и панорамным видом на море в Эзе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном, садом и панорамным видом на море в Эзе, Лазурный Берег, Франция
Эз, Франция
от
$810,194
На холмах между Ниццей и Монако, в очаровательном природном уголке, находится этот исключительный проект с бассейном. 22 квартиры, от 2 до 5 комнат, которые в основном выходят на южную сторону, а также из большинства открывается потрясающий вид на море. Квартиры расположены в 2 зданиях, все …
Агентство
TRANIO
Резиденция
Резиденция
Резиденция
Резиденция
Резиденция
Антиб, Франция
от
$468,773
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Элегантная и современная архитектура, на крыше бассейн. Парк. Все квартиры с большими балконами и террасами, хорошо освещены. Подземная парковка.  Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор, есть возможность изменить планировку квартир и выбрать отделку квартир.  Варианты квартир: …
Застройщик
Premiumazur
Жилой комплекс Новый жилой комплекс со СПА и панорамным видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс со СПА и панорамным видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс со СПА и панорамным видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс со СПА и панорамным видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс со СПА и панорамным видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс со СПА и панорамным видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс со СПА и панорамным видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Босолей, Франция
от
$1,49 млн
Представьте себе сияние рассвета над Средиземным морем каждый день. Вся резиденция обращена к заливу Монако, как холст, обрамленный холмами, погружающимися в море. Отсюда открывается беспрепятственный вид на «Роше» Монако, его старый город, собор и Княжеский дворец. Таким образом, большинств…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
от
$300,633
Новостройка находится в центре города Сен-Лоран-дю-Вар, напротив застройщики реконструируют сквер и площадь. Рядом есть рестораны, магазины и вся инфраструктура. Новая резиденция предлагает от студий до четырёхкомнатных квартир. Во дворе резиденции будет сделан сад для жильцов состоящий из о…
Агентство
TRANIO
Резиденция рядом с Монте-Карло и видом на море
Резиденция рядом с Монте-Карло и видом на море
Резиденция рядом с Монте-Карло и видом на море
Резиденция рядом с Монте-Карло и видом на море
Резиденция рядом с Монте-Карло и видом на море
Резиденция рядом с Монте-Карло и видом на море
Резиденция рядом с Монте-Карло и видом на море
Босолей, Франция
от
$2,62 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Небольшая охраняемая резиденция с садом, всего 23 квартиры, большинсиво квартир с видом на море и Монако. Все квартиры с кондиционерами, электрическими ставнями. Подземная парковка.  Слача в 3 квартале 2025 года.  Снижен нотариальный  сбор. Освобождение на два года от налога на собстве…
Застройщик
Premiumazur
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция
Метрополия Франции, Франция
от
$228,388
Комплекс предлагает современное и экологичное жильё с большим количеством света, балконами и частным садом. Доступны варианты от студий до квартир с 4 спальнями. Для жильцов есть паркинг и общий сад. Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в небольшом поселении Ла-Кё-ан-Бри в 1…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Антиб, Франция
от
$365,887
В центре комплекса между корпусами сделан ландшафтный сад, а в южной части участка есть общий бассейн. Частные парковочные места в подвале оборудованы зарядными станциями, также есть комната для велосипедов. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос для отопления и охлаждения Плитка больш…
Агентство
TRANIO
Резиденция Современная и элегантная резиденция
Резиденция Современная и элегантная резиденция
Резиденция Современная и элегантная резиденция
Канны, Франция
от
$397,507
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Рещиденция находится в элитном квартале  Канн - Croix Garden. Недалеуо от центра Каннн и набережной Круазетт. Резиденция будет окружена садом. Все квартиры с террасами или балконами. Подземный паркинг.  Варианты квартир: 2-х комнатные от 46 м2 от 270000 евро 3-х комнатные от 57 м2 о…
Застройщик
Premiumazur
Жилой комплекс Отремонтированные апартаменты в историческом здании, 4 округ Парижа, Франция
Жилой комплекс Отремонтированные апартаменты в историческом здании, 4 округ Парижа, Франция
Жилой комплекс Отремонтированные апартаменты в историческом здании, 4 округ Парижа, Франция
Жилой комплекс Отремонтированные апартаменты в историческом здании, 4 округ Парижа, Франция
Жилой комплекс Отремонтированные апартаменты в историческом здании, 4 округ Парижа, Франция
Показать все Жилой комплекс Отремонтированные апартаменты в историческом здании, 4 округ Парижа, Франция
Жилой комплекс Отремонтированные апартаменты в историческом здании, 4 округ Парижа, Франция
Париж, Франция
от
$576,796
В комплексе, расположенном в самом сердце Марэ, предлагаются изысканные апартаменты — от студий до трехкомнатных квартир. Это элегантные жилые помещения, отвечающие любым потребностям. Это историческое здание, возведенное в XVIII веке, состоит из трех соединенных между собой домов, сохранивш…
Агентство
TRANIO
Резиденция в окружении парка с бассейном
Резиденция в окружении парка с бассейном
Резиденция в окружении парка с бассейном
Резиденция в окружении парка с бассейном
Резиденция в окружении парка с бассейном
Показать все Резиденция в окружении парка с бассейном
Резиденция в окружении парка с бассейном
Антиб, Франция
от
$440,534
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Откройте для себя красивую и комфортную для жизни резидкнцию в окружении средиземноморского парка. На территории будет также бассейн и спортивные площадки. Резиденция удобно расположена до моря и пляжа 10 минут пешком, до центра Антиб - 20 минут пешком. Резиденция представлена разнообр…
Застройщик
Premiumazur
Жилой комплекс Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция
Больё-сюр-Мер, Франция
от
$2,16 млн
Жилой комплекс из 16 квартир, начиная от студий и заканчивая пятикомнатными двухуровневыми апартаментами. Фасад со стороны дворика украшен широкими террасами со стеклянными ограждениями, которые возвышаются над изобилием растительности. Сохранившийся исторический фасад комплекса, украшенный …
Агентство
TRANIO
Резиденция Резиденция японского архитектора
Резиденция Резиденция японского архитектора
Резиденция Резиденция японского архитектора
Резиденция Резиденция японского архитектора
Резиденция Резиденция японского архитектора
Резиденция Резиденция японского архитектора
Ницца, Франция
от
$462,863
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
современном районе Ниццы, удобное месторасположение. Резиденция награждена "Золотой пирамидой" - высшей национальной премией в области строительства и новых архитектурных проектов. Все квартиры с отделкой, для которой используются материалы высокого качества.  Некоторые квартиры с видом н…
Застройщик
Premiumazur
Резиденция с видом на море и Монако
Резиденция с видом на море и Монако
Резиденция с видом на море и Монако
Резиденция с видом на море и Монако
Резиденция с видом на море и Монако
Босолей, Франция
от
$1,80 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 4
Идеальное расположение резиденции в сердце парка, всего в 15-ти минутах ходьбы до вокзала в Монако. Все квартиры в резиденции с видом на море и Монако. Зона SPA для жителей резиденции: хаммам, сауна, фитнес. Подвальные боксы и парковки. Рассрочка платежа.  4-х комнатные от 104 м2 +36 м…
Застройщик
Premiumazur
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
$413,662
Новая роскошная резиденция демонстрирует качественную современную архитектуру, в которой почетное место занимают зеленые насаждения. Сады вокруг делают её исключительным местом для жизни в самом центре города. Комплекс предлагает 25 квартир с 2-4 комнатами и парковочные места. Интерьерные ре…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Босолей, Франция
от
$471,924
Уютная резиденция, расположенная в окружении зелени, где каждая деталь продумана для гармоничной интеграции в окружающий природный ландшафт. Изысканная и современная архитектура здания напоминает нос лодки и предлагает уникальный и современный дизайн. Здание состоит всего из 13 квартира с 2 …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс с бассейном, садами и паркингом рядом с госпиталем, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый комплекс с бассейном, садами и паркингом рядом с госпиталем, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый комплекс с бассейном, садами и паркингом рядом с госпиталем, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый комплекс с бассейном, садами и паркингом рядом с госпиталем, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый комплекс с бассейном, садами и паркингом рядом с госпиталем, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс с бассейном, садами и паркингом рядом с госпиталем, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый комплекс с бассейном, садами и паркингом рядом с госпиталем, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Антиб, Франция
от
$551,161
Расположенный в популярном районе, недалеко от центра города и пляжей, комплекс предлагает широкий выбор современных апартаментов. Комплекс будет утопать в средиземноморской растительности, а расслабиться в жаркие дни можно будет у общего бассейна. На территории будут места для отдыха и игр.…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с паркингом в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с паркингом в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с паркингом в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с паркингом в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с паркингом в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с паркингом в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с паркингом в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
$297,137
Комплекс строился по самым высоким стандартам с вниманием к качеству воздуха в помещениях, функциональностью, безопасностью и уважением к окружающей среде. Отличный вариант для долгосрочных инвестиций. В здании есть подземный паркинг на 8 машин и 2 коммерческих помещения. Удобства и оснащен…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с паркингом в центре Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с паркингом в центре Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с паркингом в центре Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с паркингом в центре Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с паркингом в центре Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с паркингом в центре Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Кап-д’Ай, Франция
от
$1,04 млн
Комплекс предлагает от студий до 4-комнатных квартир. Каждая квартира светлая, функциональная, с приятной температурой летом и зимой. Большинство квартир имеют большие террасы и балконы, которые можно оборудовать. Можно приобрести место на паркинге за цену от 60 до 100 тысяч евро. Особеннос…
Агентство
TRANIO
Резиденция с видом на море и бассейном
Резиденция с видом на море и бассейном
Резиденция с видом на море и бассейном
Резиденция с видом на море и бассейном
Резиденция с видом на море и бассейном
Антиб, Франция
от
$597,545
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
В 15-ти минутах от пляжа и порта, в нескольких минутах от центра города, вокзала.  От студий до 4-х комнатных квартир. Все квартиры с большими террасами или балконами. Бассейн, солярий, цитрусовый сад. Парковка. Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор, гарантии на строительство,, рези…
Застройщик
Premiumazur
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция
Ивелин, Франция
от
$233,049
Комплекс предлагает большое разнообразие квартир: от студии до 5 комнат с панорамными окнами и лоджиями. Для удобства жильцов на первом этаже будут магазины. Также в комплексе есть паркинг. Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в живописном поселении Плезир, к западу от Париж…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Двухуровневый пентхаус в новом жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Двухуровневый пентхаус в новом жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Двухуровневый пентхаус в новом жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Двухуровневый пентхаус в новом жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Двухуровневый пентхаус в новом жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Берег, Франция
28, Франция
от
$931,030
Современный жилой комплекс в окружении зелени с лифтом и подземным паркингом. Пентхаус предлагает 2 спальни, ванную комнату и террасу на нижнем уровне, а наверху находится гостиная с кухней, туалет и огромная терраса с джакузи. В цену включено место на паркинге. Удобства и оснащение в доме …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс с садом и паркингом в Антибе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс с садом и паркингом в Антибе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс с садом и паркингом в Антибе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс с садом и паркингом в Антибе, Лазурный Берег, Франция
Антиб, Франция
от
$958,996
Новый комплекс апартаментов с одной-тремя спальнями, который находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа, недалеко от пристани для яхт и старого города Антиб. Апартаменты на верхнем этаже имеют вид на море, а солярий на крыше и благоустроенный сад перед резиденцией обеспечивают тишину и с…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейнами в окружении зелени и с видом на море, Эз, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейнами в окружении зелени и с видом на море, Эз, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейнами в окружении зелени и с видом на море, Эз, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейнами в окружении зелени и с видом на море, Эз, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейнами в окружении зелени и с видом на море, Эз, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейнами в окружении зелени и с видом на море, Эз, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейнами в окружении зелени и с видом на море, Эз, Лазурный Берег, Франция
Эз, Франция
от
$448,619
Жить на побережье Средиземного моря означает иметь возможность в любое время наслаждаться прелестями его климата, естественного света и потрясающих ароматов. Здесь одинаково важны как внутренняя, так и внешняя зоны. Каждая квартира имеет собственную террасу средней площадью около 40 м2. Пано…
Агентство
TRANIO
