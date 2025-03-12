Жилой комплекс Современный жилой комплекс с паркингом в центре Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция

Комплекс предлагает от студий до 4-комнатных квартир. Каждая квартира светлая, функциональная, с приятной температурой летом и зимой. Большинство квартир имеют большие террасы и балконы, которые можно оборудовать. Можно приобрести место на паркинге за цену от 60 до 100 тысяч евро.

Большие окна с двойным остеклением

Электрические рольставни

Плитка 60х60 см на полу

Керамическая плитка 20х45 см на стенах

Кондиционирование и отопление сплит-системой в спальнях и гостиной

Особенности квартирРасположение и объекты поблизости

Уникальная резиденция находится в самом центре города в окружении всех удобств.

Престижное место со времен Прекрасной эпохи, Кап д'Ай — это место для прогулок и ботаническая тропа, популярная среди любителей подлинного Средиземноморья. Поселение на скале с видом на море, предлагает идеальное расположение в 9 минутах езды от Монако. Кап д'Ай также является морским курортом, известным своими природными пляжами и торговым центром в нескольких минутах ходьбы. Два еженедельных рынка оживляют порт и площадь Свободы каждую неделю. Есть также сады, парки и зеленые зоны. По автостраде A8 можно добраться до Монако, Марселя и Ниццы.