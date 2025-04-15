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Современный жилой комплекс состоит из 46 квартир с 2-5 комнатами и 4 двухэтажных домов, пышного средиземноморского сада, подземного паркинга, места для хранения велосипедов и детских колясок.
Удобства и оснащение в доме
Освещенные общие зоны, система наблюдения с камерами, доступ Vigik, ви…