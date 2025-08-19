  1. Realting.com
Резиденция Резиденция рядом с пляжем и теннисным клубом

Канны, Франция
от
$535,383
;
4
ID: 27475
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Grasse
  • Город
    Канны

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства

О комплексе

Закрытая и элитная резиденция, до пляжа 5 минут ходьбы, рядом теннисный клуб.

Резиденция окружена садом, на территории - бассейн. Большие террасы. Подземная парковка. Отделочные материалы высокого качества.

Есть возможность выбрать керамическую плитку. 

Варианты квартир :

2-х комнатные от 48 м2 + 9 м2 терраса от 365000 евро;

3-х комнатные от 65 м2 + 11 м2 терраса - от 460000 евро;

4-х комнатные от 78 м2 +13 м2 теораса от 568000 евро;

4-х комнатные от 87 м2 +391 м2 сад и терраса от 680000 евро.

Рассрочка платежа. 

Снижен нотариальный сбор. 

Местонахождение на карте

Канны, Франция

Вы просматриваете
Резиденция Резиденция рядом с пляжем и теннисным клубом
Канны, Франция
от
$535,383
