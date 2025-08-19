Резиденция Резиденция рядом с пляжем и теннисным клубом

Закрытая и элитная резиденция, до пляжа 5 минут ходьбы, рядом теннисный клуб.
Резиденция окружена садом, на территории - бассейн. Большие террасы. Подземная парковка. Отделочные материалы высокого качества.
Есть возможность выбрать керамическую плитку.
Варианты квартир :
2-х комнатные от 48 м2 + 9 м2 терраса от 365000 евро;
3-х комнатные от 65 м2 + 11 м2 терраса - от 460000 евро;
4-х комнатные от 78 м2 +13 м2 теораса от 568000 евро;
4-х комнатные от 87 м2 +391 м2 сад и терраса от 680000 евро.
Рассрочка платежа.
Снижен нотариальный сбор.