Резиденция в окружении парка с бассейном

Откройте для себя красивую и комфортную для жизни резидкнцию в окружении средиземноморского парка. На территории будет также бассейн и спортивные площадки.

Резиденция удобно расположена до моря и пляжа 10 минут пешком, до центра Антиб - 20 минут пешком.

Резиденция представлена разнообразными видами квартир: семейный дуплекс с частным садом, 3-и 4- х комнатные квартиры с большими террасами, 2-х комнатные квартиры с видом на сад.

Виды квартир:

студии 26 м2 - 210000 евро

3-х комнатные от 60 м2 от 390000 евро

3-х комнатные от 66 м2 от 490000 евро

4-х комнатные от 82 м2 от 495000 евро

4-х комнатные от 119,72 м2 от 830000 евро.

Снижен нотариальный сбор. Рассрочка платежа.