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Резиденция в окружении парка с бассейном

Антиб, Франция
от
$440,534
;
8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26099
ID новостройки на Realting
In CRM: 0622052025
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 22.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Grasse
  • Город
    Антиб

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Откройте для себя красивую и комфортную для жизни резидкнцию в окружении средиземноморского парка. На территории будет также бассейн и спортивные площадки.

Резиденция удобно расположена до моря и пляжа 10 минут пешком, до центра Антиб - 20 минут пешком.

Резиденция представлена разнообразными видами квартир: семейный дуплекс с частным садом, 3-и 4- х комнатные квартиры с большими террасами, 2-х комнатные квартиры с видом на  сад.

Виды квартир:

студии 26 м2 - 210000 евро

3-х комнатные от 60 м2 от 390000 евро

3-х комнатные от 66 м2 от 490000 евро

4-х комнатные от 82 м2 от 495000 евро

4-х комнатные от 119,72 м2 от 830000 евро. 

Снижен нотариальный сбор. Рассрочка платежа. 

Местонахождение на карте

Антиб, Франция

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Резиденция в окружении парка с бассейном
Антиб, Франция
от
$440,534
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Premiumazur
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