Резиденция в окружении парка с бассейном

Откройте для себя красивую и комфортную для жизни резидкнцию в окружении средиземноморского парка. На территории будет также бассейн и спортивные площадки.
Резиденция удобно расположена до моря и пляжа 10 минут пешком, до центра Антиб - 20 минут пешком.
Резиденция представлена разнообразными видами квартир: семейный дуплекс с частным садом, 3-и 4- х комнатные квартиры с большими террасами, 2-х комнатные квартиры с видом на сад.
Виды квартир:
студии 26 м2 - 210000 евро
3-х комнатные от 60 м2 от 390000 евро
3-х комнатные от 66 м2 от 490000 евро
4-х комнатные от 82 м2 от 495000 евро
4-х комнатные от 119,72 м2 от 830000 евро.
Снижен нотариальный сбор. Рассрочка платежа.