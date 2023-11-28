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Отели во Франции

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37 объектов найдено
Отель 74 комнаты в Fontenay-Tresigny, Франция
Отель 74 комнаты
Fontenay-Tresigny, Франция
Комнаты 74
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 000 м²
€5,57 млн
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Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 5 800 м²
Франция Регион Шампань Отель **** в Шампани Великолепный отель **…
€8,50 млн
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Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 4 833 м²
Франция Лазурный берег Канны Отель 4**** с пляжем Потрясающий,…
€27,00 млн
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Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Франция Париж Отель 4**** в центре Парижа Редкое предложение в Пар…
€98,00 млн
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Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция г.Париж Замок-бизнес Замечательный замок с престижным мест…
€1,67 млн
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Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Франция Лазурный берег Отель 4**** на первой линии Великолепный СП…
€85,00 млн
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Отель в Франция
Отель
Франция
Площадь 5 600 м²
Франция Долина Луары Замок-отель 5***** Редкое предложение. За…
€12,00 млн
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Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 1 100 м²
Франция административный регион Аквитания Замок-отель с рестораном …
€4,20 млн
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Отель в Бордо, Франция
Отель
Бордо, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция Аквитания регион Бордо Замок-отель 3*** Замок-отель 3*…
€2,20 млн
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Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 3 600 м²
Франция Иль-де-Франс Замок-отель 4**** Редкий королевски…
€14,20 млн
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Отель в Франция
Отель
Франция
Площадь 3 500 м²
Франция Долина реки Луары Замок-отель 3500м2 Элегантный замок- от…
€4,80 млн
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Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 3 350 м²
Франция Аквитания, регион Перигор, долина реки Дордонь Замок-отель-СПА …
€5,60 млн
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Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 5 800 м²
Франция регион Шампань Гольф & СПА отель Прекрасный действующ…
€8,50 млн
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Отель 30 комнат в Capvern, Франция
Отель 30 комнат
Capvern, Франция
Комнаты 30
Площадь 800 м²
Цена по запросу
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Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Breil-sur-Roya, Франция
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Breil-sur-Roya, Франция
Площадь 1 133 м²
ОписаниеПродажа уникального 3* Бутик-Отеля на Лазурном берегу Франции, 7.35 млн.€!Снижена ст…
€7,35 млн
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Отель с террасой в Метрополия Франции, Франция
Отель с террасой
Метрополия Франции, Франция
Площадь 476 м²
Франция Лазурный берег     Отель 4**** рядом с Монако     Очень хороший отель…
€6,16 млн
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Отель с видом на море в Метрополия Франции, Франция
Отель с видом на море
Метрополия Франции, Франция
Площадь 550 м²
Франция г.Больё-сюр-Мер Отель в центре Больё-сюр-Мер Отель 2** …
€1,95 млн
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Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция г.Биот Отель 3***в г.Биот Великолепный отель 3*…
€2,95 млн
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Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 1 300 м²
Франция регион Прованс-Альпы-Лазурный берег департамент Приморские Альпы г.Мужен …
€3,46 млн
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Отель с видом на море, с террасой в Метрополия Франции, Франция
Отель с видом на море, с террасой
Метрополия Франции, Франция
Площадь 4 830 м²
Франция Лазурный берег г.Канны Отель 4**** в Каннах В…
€17,00 млн
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Отель с сауной, с баней в Париж, Франция
Отель с сауной, с баней
Париж, Франция
Франция г.Париж Модный бутик-отель 5***** Шикарный небо…
€47,00 млн
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Отель замок в Франция
Отель замок
Франция
Площадь 1 000 м²
Франция Долина Луары Замок-отель в Долине Луары Очарова…
€1,95 млн
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Отель с лифтом, с сауной в Франция
Отель с лифтом, с сауной
Франция
 Франция Долина Луары Замок-отель с парком в Долине Луары …
€9,80 млн
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Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 4 600 м²
Франция Лазурный берег Элитный отельный комплекс Уникальное…
€45,00 млн
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Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Франция Лазурный берег   Отель 3*** в 100 м от пляжа   Уютны…
€4,30 млн
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Отель с двором в Париж, Франция
Отель с двором
Париж, Франция
Площадь 3 332 м²
Франция г.Париж, 16 округ   Здание под отель 5*****   Эксклю…
€45,00 млн
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Отель в Франция
Отель
Франция
Площадь 600 м²
Франция остров Корсика г. Порто-Веккьо   Отель-комплекс вилл с парко…
€1,80 млн
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Отель в Франция
Отель
Франция
Площадь 2 600 м²
Франция Альпы г.Мерибель   Отель 4**** с выходом на лыжный склон …
€22,00 млн
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Отель с террасой, с сауной в Франция
Отель с террасой, с сауной
Франция
Площадь 1 600 м²
Франция регион Рона-Альпы г.Межев   Отель 3*** с 2 ресторанами &…
€4,17 млн
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Отель с сауной в Шамони-Мон-Блан, Франция
Отель с сауной
Шамони-Мон-Блан, Франция
Франция Верхняя Савойя г.Шамони   Отель 4**** в Шамони   …
€10,00 млн
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