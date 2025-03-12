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Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в Антибе, Лазурный Берег, Франция

Антиб, Франция
от
$403,008
;
11
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ID: 19347
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In CRM: 2363355
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Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Grasse
  • Город
    Антиб

О комплексе

Комплекс находится в самом сердце ландшафтного парка. Затененные зоны отдыха соседствуют с уютными пространствами. Владельцы могут хранить свои автомобили на подземной парковке с прямым доступом к апартаментам. Все квартиры имеют просторные балконы с видом на море, горы или парк. Апартаменты на верхнем этаже имеют большие террасы, где можно установить джакузи. Большинство квартир имеют двойную экспозицию и эркеры.

Удобства и оснащение в доме
  • Система видеонаблюдения
  • Закрытые и охраняемые подвалы
  • Зарядные станции для электромобилей
  • Закрытые и безопасные помещения для велосипедов
  • Общий тепловой насос тройного назначения (горячая вода, отопление, охлаждение)
  • Моторизованные рольставни или жалюзи
Расположение и объекты поблизости

Антиб сочетает в себе историческое очарование Лазурного берега и экономический динамизм большого города. Комплекс представляет собой зеленый оазис на берегу моря, расположенный в непосредственной близости от знаменитого форта Карре, порта Вобан и старого города. Школы, магазины, пляжи, медицинские учреждения, муниципальный транспорт, спортивные и культурные объекты находятся в шаговой доступности.

  • 5 минут езды от станции SNCF
  • 6 минут езды от Старого Антиба
  • 10 минут езды от пляжа Ла Фонтонн
  • 20 минут езды от международного аэропорта Ницца-Лазурный Берег

Местонахождение на карте

Антиб, Франция

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в Антибе, Лазурный Берег, Франция
Антиб, Франция
от
$403,008
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