Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в Антибе, Лазурный Берег, Франция

Комплекс находится в самом сердце ландшафтного парка. Затененные зоны отдыха соседствуют с уютными пространствами. Владельцы могут хранить свои автомобили на подземной парковке с прямым доступом к апартаментам. Все квартиры имеют просторные балконы с видом на море, горы или парк. Апартаменты на верхнем этаже имеют большие террасы, где можно установить джакузи. Большинство квартир имеют двойную экспозицию и эркеры.

Система видеонаблюдения

Закрытые и охраняемые подвалы

Зарядные станции для электромобилей

Закрытые и безопасные помещения для велосипедов

Общий тепловой насос тройного назначения (горячая вода, отопление, охлаждение)

Моторизованные рольставни или жалюзи

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Антиб сочетает в себе историческое очарование Лазурного берега и экономический динамизм большого города. Комплекс представляет собой зеленый оазис на берегу моря, расположенный в непосредственной близости от знаменитого форта Карре, порта Вобан и старого города. Школы, магазины, пляжи, медицинские учреждения, муниципальный транспорт, спортивные и культурные объекты находятся в шаговой доступности.