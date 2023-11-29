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Продажа новостроек в Grasse

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Жилой комплекс Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция
Канны, Франция
от
€276,000
Агентство: TRANIO
Современный жилой комплекс состоит из 46 квартир с 2-5 комнатами и 4 двухэтажных домов, пышного средиземноморского сада, подземного паркинга, места для хранения велосипедов и детских колясок. Удобства и оснащение в доме Освещенные общие зоны, система наблюдения с камерами, доступ Vigik, видеотелефон Система умный дом с управлением со смартфона или планшета 3-месячная поддержка по началу работы и настройке всего предустановленного оборудования 2-летняя гарантия на оборудование, уже установленное дома Дверь лестничной площадки оснащена 5-точечным замком A2P Двойное остекление для хорошей тепло- и звукоизоляции Электрические жалюзи в гостиных Ванная комната с туалетным столиком, зеркалом с подсветкой, полотенцесушителем, ванной или плоским душевым поддоном Расположение и объекты поблизости 2 км до вокзала Канн 3 км до пляжей Канн 25 км до аэропорта Ницца-Лазурный берег
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
от
€258,000
Агентство: TRANIO
Новостройка находится в центре города Сен-Лоран-дю-Вар, напротив застройщики реконструируют сквер и площадь. Рядом есть рестораны, магазины и вся инфраструктура. Новая резиденция предлагает от студий до четырёхкомнатных квартир. Во дворе резиденции будет сделан сад для жильцов состоящий из оливковых деревьев, лип, лимонных и апельсиновых деревьев. Парковка в подвале с дверью на дистанционном управлении. Комнаты для велосипедов охраняются на первом и цокольном этажах. Лифты обслуживают все этажи и парковку. На первом этаже к услугам жильцов будет выбор магазинов. Место на паркинге уже включено в цену. Удобства и оснащение в доме Стены и потолки всех помещений окрашены гладкой белой краской Полы всех помещений покрыты глазурованной керамогранитной плиткой Ванные и душевые комнаты облицованы плиткой, оборудованы полотенцесушителем и умывальником, зеркалом с подсветкой Двойное остекление на всех окнах Рольставни моторизованы в жилых комнатах Горячая вода производится тепловым насосом Индивидуальное отопление с помощью конвекторов Доступ в вестибюли контролируется цифровым кодом, видеофоном и бейджем Vigik Входные двери оборудованы замками безопасности A2P Расположение и объекты поблизости 30 м от автобусной остановки — 8 маршрутов, обслуживающих центр города, ж/д станцию, пляжи, порт, торговый центр, колледж, средние школы 1 км от будущей трамвайной остановки, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год 1 км от ж/д станции национальных и международных линий 500 м от будущего проекта канатной дороги, соединяющей центр Сен-Лоран-дю-Вар с районом Ницца Меридия 3 минуты до автомагистрали A8 в направлении Канн и Монако 8 минут на машине от аэропорта Ницца-Лазурный Берег
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Антиб, Франция
от
€314,000
Агентство: TRANIO
В центре комплекса между корпусами сделан ландшафтный сад, а в южной части участка есть общий бассейн. Частные парковочные места в подвале оборудованы зарядными станциями, также есть комната для велосипедов. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос для отопления и охлаждения Плитка большого формата Подвесной шкафчик для ванной Стеклянная перегородка для душа Окна с двойным остеклением и рольставни Инфраструктура Автобусная остановка в 50 м Парк Эксфлора в 550 м Пляж Антиб-Жуан-ле-Пен в 800 м Экономический центр Софии-Антиполис в 8 км Международный аэропорт Ницца-Лазурный Берег в 18 км Расположение и объекты поблизости Идеально расположенный между Ниццей и Каннами, Антиб предлагает уникальный образ жизни в самом сердце Лазурного берега. Комплекс находится в западной части, менее чем в 10 минутах от исторического центра города.
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция
Канны, Франция
от
€289,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс состоит из трех зданий с ландшафтным средиземноморским садом между ними. Комплекс включает квартиры от 2 до 5 комнат различных планировок. Квартиры предлагают современный комфорт, сочетая в себе функциональность и утонченность. Все гостиные и спальни имеют прямой выход на балкон. Большие эркеры главных комнат обеспечивают обильное освещение в течение дня. Удобства и оснащение в доме Доступ в подвальные гаражи с помощью индивидуального пульта дистанционного управления Безопасная система контроля доступа с видеодомофоном Место для хранения велосипедов с электрическими розетками Отопление и охлаждение воздуха тепловым насосом Во всех комнатах полы выложены керамогранитной плиткой размером 60х60 см Гладкая покраска во всех комнатах Электрические рольставни в гостиных Ванные комнаты оборудованы полотенцесушителем, туалетным столиком, зеркалом с подсветкой Подвесные унитазы Шкафы с раздвижными дверцами Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в привилегированном месте, в нескольких минутах от престижной набережной Круазетт. На юге 5 км песчаных пляжей и развитая набережная с видом на Леринские острова, на севере - природный парк Ла-Круа-де-Гард, на западе - массив Эстерель. Детские сады и школы находятся менее чем в 500 метрах, а до университетов можно добраться за 5 минут на велосипеде. Для совершения покупок вы легко сможете добраться до торговых центров Tourrades и Canardière, где представлено редкое разнообразие брендов. 50 м от автобусной остановки линии 2, 11 и N2 до торговых центров Tourrades и пляжей 6 минут от автомагистрали А8 4 минуты от ж/д станции до Канн, Ниццы-Вилля, Монако 30 минут на машине от международного аэропорта Ницца-Лазурный Берег
Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Антиб, Франция
от
€469,000
Агентство: TRANIO
Современный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа предлагает своим жильцам комфорт и безопасность. Сдача проекта - 30.09.2024. Удобства и оснащение в доме Доступ к гаражам в подвале с помощью индивидуального пульта дистанционного управления Подключенная система безопасного контроля доступа, управляемая со смартфона или планшета и бейджа Vigik Автоматическое освещение лестничных площадок датчиками присутствия Велосипедная комната с электрическими розетками Керамогранит 45х45 см Электрические жалюзи во всех комнатах Окна с двойным изоляционным остеклением Ванные комнаты оборудованы полотенцесушителем, тумбочками, зеркалами и LED освещением Шкафы с раздвижными дверцами Расположение и объекты поблизости Комплекс идеально расположен - все услуги и удобства (супермаркет, пекарни, продуктовые магазины, аптека, фитнес-центр и многое другое) находятся недалеко от резиденции. До пляжа можно дойти всего за 5 минут. В Старый город можно попасть за 10 минут на транспорте.
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