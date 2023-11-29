Современный жилой комплекс состоит из 46 квартир с 2-5 комнатами и 4 двухэтажных домов, пышного средиземноморского сада, подземного паркинга, места для хранения велосипедов и детских колясок.
Удобства и оснащение в доме
Освещенные общие зоны, система наблюдения с камерами, доступ Vigik, видеотелефон
Система умный дом с управлением со смартфона или планшета
3-месячная поддержка по началу работы и настройке всего предустановленного оборудования
2-летняя гарантия на оборудование, уже установленное дома
Дверь лестничной площадки оснащена 5-точечным замком A2P
Двойное остекление для хорошей тепло- и звукоизоляции
Электрические жалюзи в гостиных
Ванная комната с туалетным столиком, зеркалом с подсветкой, полотенцесушителем, ванной или плоским душевым поддоном
Расположение и объекты поблизости
2 км до вокзала Канн
3 км до пляжей Канн
25 км до аэропорта Ницца-Лазурный берег
Новостройка находится в центре города Сен-Лоран-дю-Вар, напротив застройщики реконструируют сквер и площадь. Рядом есть рестораны, магазины и вся инфраструктура.
Новая резиденция предлагает от студий до четырёхкомнатных квартир. Во дворе резиденции будет сделан сад для жильцов состоящий из оливковых деревьев, лип, лимонных и апельсиновых деревьев. Парковка в подвале с дверью на дистанционном управлении. Комнаты для велосипедов охраняются на первом и цокольном этажах. Лифты обслуживают все этажи и парковку. На первом этаже к услугам жильцов будет выбор магазинов.
Место на паркинге уже включено в цену.
Удобства и оснащение в доме
Стены и потолки всех помещений окрашены гладкой белой краской
Полы всех помещений покрыты глазурованной керамогранитной плиткой
Ванные и душевые комнаты облицованы плиткой, оборудованы полотенцесушителем и умывальником, зеркалом с подсветкой
Двойное остекление на всех окнах
Рольставни моторизованы в жилых комнатах
Горячая вода производится тепловым насосом
Индивидуальное отопление с помощью конвекторов
Доступ в вестибюли контролируется цифровым кодом, видеофоном и бейджем Vigik
Входные двери оборудованы замками безопасности A2P
Расположение и объекты поблизости
30 м от автобусной остановки — 8 маршрутов, обслуживающих центр города, ж/д станцию, пляжи, порт, торговый центр, колледж, средние школы
1 км от будущей трамвайной остановки, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год
1 км от ж/д станции национальных и международных линий
500 м от будущего проекта канатной дороги, соединяющей центр Сен-Лоран-дю-Вар с районом Ницца Меридия
3 минуты до автомагистрали A8 в направлении Канн и Монако
8 минут на машине от аэропорта Ницца-Лазурный Берег
В центре комплекса между корпусами сделан ландшафтный сад, а в южной части участка есть общий бассейн. Частные парковочные места в подвале оборудованы зарядными станциями, также есть комната для велосипедов.
Удобства и оснащение в доме
Тепловой насос для отопления и охлаждения
Плитка большого формата
Подвесной шкафчик для ванной
Стеклянная перегородка для душа
Окна с двойным остеклением и рольставни
Инфраструктура
Автобусная остановка в 50 м
Парк Эксфлора в 550 м
Пляж Антиб-Жуан-ле-Пен в 800 м
Экономический центр Софии-Антиполис в 8 км
Международный аэропорт Ницца-Лазурный Берег в 18 км
Расположение и объекты поблизости
Идеально расположенный между Ниццей и Каннами, Антиб предлагает уникальный образ жизни в самом сердце Лазурного берега. Комплекс находится в западной части, менее чем в 10 минутах от исторического центра города.
Жилой комплекс состоит из трех зданий с ландшафтным средиземноморским садом между ними. Комплекс включает квартиры от 2 до 5 комнат различных планировок. Квартиры предлагают современный комфорт, сочетая в себе функциональность и утонченность. Все гостиные и спальни имеют прямой выход на балкон. Большие эркеры главных комнат обеспечивают обильное освещение в течение дня.
Удобства и оснащение в доме
Доступ в подвальные гаражи с помощью индивидуального пульта дистанционного управления
Безопасная система контроля доступа с видеодомофоном
Место для хранения велосипедов с электрическими розетками
Отопление и охлаждение воздуха тепловым насосом
Во всех комнатах полы выложены керамогранитной плиткой размером 60х60 см
Гладкая покраска во всех комнатах
Электрические рольставни в гостиных
Ванные комнаты оборудованы полотенцесушителем, туалетным столиком, зеркалом с подсветкой
Подвесные унитазы
Шкафы с раздвижными дверцами
Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в привилегированном месте, в нескольких минутах от престижной набережной Круазетт. На юге 5 км песчаных пляжей и развитая набережная с видом на Леринские острова, на севере - природный парк Ла-Круа-де-Гард, на западе - массив Эстерель. Детские сады и школы находятся менее чем в 500 метрах, а до университетов можно добраться за 5 минут на велосипеде. Для совершения покупок вы легко сможете добраться до торговых центров Tourrades и Canardière, где представлено редкое разнообразие брендов.
50 м от автобусной остановки линии 2, 11 и N2 до торговых центров Tourrades и пляжей
6 минут от автомагистрали А8
4 минуты от ж/д станции до Канн, Ниццы-Вилля, Монако
30 минут на машине от международного аэропорта Ницца-Лазурный Берег
Современный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа предлагает своим жильцам комфорт и безопасность. Сдача проекта - 30.09.2024.
Удобства и оснащение в доме
Доступ к гаражам в подвале с помощью индивидуального пульта дистанционного управления
Подключенная система безопасного контроля доступа, управляемая со смартфона или планшета и бейджа Vigik
Автоматическое освещение лестничных площадок датчиками присутствия
Велосипедная комната с электрическими розетками
Керамогранит 45х45 см
Электрические жалюзи во всех комнатах
Окна с двойным изоляционным остеклением
Ванные комнаты оборудованы полотенцесушителем, тумбочками, зеркалами и LED освещением
Шкафы с раздвижными дверцами
Расположение и объекты поблизости
Комплекс идеально расположен - все услуги и удобства (супермаркет, пекарни, продуктовые магазины, аптека, фитнес-центр и многое другое) находятся недалеко от резиденции. До пляжа можно дойти всего за 5 минут. В Старый город можно попасть за 10 минут на транспорте.