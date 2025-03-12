Жилой комплекс Современный жилой комплекс в новом эко-квартале, Ницца, Лазурный Берег, Франция

Дизайн резиденции является ответом на современные биоклиматические требования. Уникальное расположение фасадов позволяет вам наслаждаться исключительными панорамами эко-долины Ниццы, от холмов Ривьеры до береговой линии. В квартирах каждая деталь продумана для повышения комфорта проживания: большие балконы и террасы, съемные ставни, большие раздвижные окна и т. д. придают каждой квартире несравненные характеристики. На выбор есть различные типа апартаментов - от студий до четырёхкомнатных квартир. В комплексе будет парковка для велосипедов 170 м2 с местом для ремонт, паркинг для машин с электро зарядками, магазины на первом этаже, зелёная крыша.

Безопасный доступ по видеофону с цветным экраном

Плитка на выбор

Ванная комната оборудована туалетным столиком, смесителем, зеркалом, светодиодным настенным светильником и электрической сушилкой для полотенец

Коллективное горячее водоснабжение и отопление благодаря городской теплосети

Раздвижные окна в гостиной

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в самом сердце эко-квартала, между Гранд-Аренас и стадионом Альянц Ривьера, и всего в 300 м от остановки трамвая. Рядом есть всё необходимое - транспорт, детские сады, университет, офисы, магазины, рестораны, концертные залы.