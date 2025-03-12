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Жилой комплекс Современный жилой комплекс в новом эко-квартале, Ницца, Лазурный Берег, Франция

Ницца, Франция
от
$560,806
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6
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ID: 19348
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In CRM: 2367467
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Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Ницца

О комплексе

Дизайн резиденции является ответом на современные биоклиматические требования. Уникальное расположение фасадов позволяет вам наслаждаться исключительными панорамами эко-долины Ниццы, от холмов Ривьеры до береговой линии. В квартирах каждая деталь продумана для повышения комфорта проживания: большие балконы и террасы, съемные ставни, большие раздвижные окна и т. д. придают каждой квартире несравненные характеристики. На выбор есть различные типа апартаментов - от студий до четырёхкомнатных квартир. В комплексе будет парковка для велосипедов 170 м2 с местом для ремонт, паркинг для машин с электро зарядками, магазины на первом этаже, зелёная крыша.

Удобства и оснащение в доме
  • Безопасный доступ по видеофону с цветным экраном
  • Плитка на выбор
  • Ванная комната оборудована туалетным столиком, смесителем, зеркалом, светодиодным настенным светильником и электрической сушилкой для полотенец
  • Коллективное горячее водоснабжение и отопление благодаря городской теплосети
  • Раздвижные окна в гостиной
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в самом сердце эко-квартала, между Гранд-Аренас и стадионом Альянц Ривьера, и всего в 300 м от остановки трамвая. Рядом есть всё необходимое - транспорт, детские сады, университет, офисы, магазины, рестораны, концертные залы.

  • Международный аэропорт Ниццы - 5 минут на машине (2,8 км)
  • Торговый центр CAP 3000 - 8 минут ходьбы (4,4 км)
  • Английская набережная - 16 минут на машине (6,7 км)

Местонахождение на карте

Ницца, Франция

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Жилой комплекс Современный жилой комплекс в новом эко-квартале, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
$560,806
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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