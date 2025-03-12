Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном, садом и панорамным видом на море в Эзе, Лазурный Берег, Франция

На холмах между Ниццей и Монако, в очаровательном природном уголке, находится этот исключительный проект с бассейном. 22 квартиры, от 2 до 5 комнат, которые в основном выходят на южную сторону, а также из большинства открывается потрясающий вид на море. Квартиры расположены в 2 зданиях, все они имеют балкон, частный сад или террасу. Ландшафтный сад с террасами повторяет крутой рельеф, а на верхнем этаже две престижных пентхауса на крыше имеют собственный бассейн. Подземная парковка и услуги высокого класса дополняют эту прекрасную резиденцию.

Пальмы, оливковые деревья и даже цитрусовые и фиговые деревья украшают весь комплекс, спроектированный как приятный средиземноморский сад, пронизанный дорожками. Расположенный в зеленой зоне с видом на море, бассейн и солярий образуют особые зоны отдыха, где вы можете спокойно расслабиться и насладиться щедрым солнцем, которое предлагает этот регион в любое время года.

Особенности квартир

Великолепные эркеры, стирающие границы между интерьером и экстерьером, позволяют лазурным оттенкам моря и блеску солнца проникнуть в просторные гостиные.

Большой выбор плитки формата 80х80 см, 90х90 см, 20х120 см

Домашняя автоматизация и автоматизированное управление

Дверь лестничной площадки с замками A2P

Реверсивный кондиционер

Душевая кабина с дождевой насадкой

Шкаф для умывальника в ванной комнате с мраморной каменной столешницей и керамической раковиной

Полотенцесушитель в каждой ванной комнате

Подвесной унитаз

Частные гаражные ворота с электроприводом

Автоматический полив сада

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Говорят, что Эз одна из самых красивых деревень на Лазурном берегу. Словно подвешенный на склоне холма над Средиземным морем, Эз привлекателен как своей близостью к Монако, так и нежной провансальской атмосферой. Экзотический сад с опьяняющими ароматами, узкие улочки, заросшие бугенвиллией, и захватывающая дух панорама бирюзового моря делают этот уголок очень ценным местом, идеально близким к Сен-Жан-Кап-Ферра, Ницце, Каннам и даже Грасу.