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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном, садом и панорамным видом на море в Эзе, Лазурный Берег, Франция

Эз, Франция
от
$812,694
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17
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ID: 27107
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Дата обновления: 22.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Ницца
  • Деревня
    Эз

О комплексе

На холмах между Ниццей и Монако, в очаровательном природном уголке, находится этот исключительный проект с бассейном. 22 квартиры, от 2 до 5 комнат, которые в основном выходят на южную сторону, а также из большинства открывается потрясающий вид на море. Квартиры расположены в 2 зданиях, все они имеют балкон, частный сад или террасу. Ландшафтный сад с террасами повторяет крутой рельеф, а на верхнем этаже две престижных пентхауса на крыше имеют собственный бассейн. Подземная парковка и услуги высокого класса дополняют эту прекрасную резиденцию.

Пальмы, оливковые деревья и даже цитрусовые и фиговые деревья украшают весь комплекс, спроектированный как приятный средиземноморский сад, пронизанный дорожками. Расположенный в зеленой зоне с видом на море, бассейн и солярий образуют особые зоны отдыха, где вы можете спокойно расслабиться и насладиться щедрым солнцем, которое предлагает этот регион в любое время года.

Особенности квартир

Великолепные эркеры, стирающие границы между интерьером и экстерьером, позволяют лазурным оттенкам моря и блеску солнца проникнуть в просторные гостиные.

Удобства и оснащение в доме
  • Большой выбор плитки формата 80х80 см, 90х90 см, 20х120 см
  • Домашняя автоматизация и автоматизированное управление
  • Дверь лестничной площадки с замками A2P
  • Реверсивный кондиционер
  • Душевая кабина с дождевой насадкой
  • Шкаф для умывальника в ванной комнате с мраморной каменной столешницей и керамической раковиной
  • Полотенцесушитель в каждой ванной комнате
  • Подвесной унитаз
  • Частные гаражные ворота с электроприводом
  • Автоматический полив сада
Расположение и объекты поблизости

Говорят, что Эз одна из самых красивых деревень на Лазурном берегу. Словно подвешенный на склоне холма над Средиземным морем, Эз привлекателен как своей близостью к Монако, так и нежной провансальской атмосферой. Экзотический сад с опьяняющими ароматами, узкие улочки, заросшие бугенвиллией, и захватывающая дух панорама бирюзового моря делают этот уголок очень ценным местом, идеально близким к Сен-Жан-Кап-Ферра, Ницце, Каннам и даже Грасу.

  • Старая деревня Эз и экзотический сад в 3 минутах езды
  • Пляж Эз-сюр-Мер в 11 минутах езды и великолепный частный пляж Ла Мала в 18 минутах езды
  • Аэропорт Ницца-Лазурный Берег в 24 минутах езды
  • Цетнр Монако в 14 минутах езды

Местонахождение на карте

Эз, Франция

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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном, садом и панорамным видом на море в Эзе, Лазурный Берег, Франция
Эз, Франция
от
$812,694
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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