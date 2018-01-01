Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция

Современный жилой комплекс состоит из 4 зданий, 2 из которых полностью жилые, которые окружены пышным садом. Доступны квартиры различных типов - от студий до четырёхкомнатных.

Расположение и объекты поблизости

Муниципалитет проводит активную реконструкцию большого количества своих районов, обеспечивая своим жителям хорошее качество жизни. В настоящее время Кретей соединяется с Парижем 4 станциями метро (линия 8), 15-й линией поезда Grand Paris Express, а также 2 станциями регионального экспресс-метро (станция Créteil-Pompadour и станция Saint-Maur — Creteil). Город также связан автомагистралью A86, RD1, RN6 и RN 186, что позволяет без ограничений добраться до столицы или соседних городов. Около 18% площади горда занимают зеленые зоны. Для детей предусмотрено 108 игровых площадок. В городе большое количество учебных заведений — 24 детских сада, 24 начальных школы, 9 яслей, 11 колледжей и 11 средних школ. Для взрослых и подростков созданы спортивные сооружения — 12 спортивных залов, 5 многофункциональных залов и 3 бассейна. Кретей имеет динамичный центр города с большим количеством культурных объектов для отдыха — от Дома искусств до Национального хореографического центра, также есть художественная галерея, консерватория и медиа-библиотеки.