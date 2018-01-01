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Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция

Le Plessis-Robinson, Франция
от
€421,900
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8
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О комплексе

Здание в неоклассическим стиле окружено по периметру водным каналом. В центре резиденции разбит общий сад, пересеченный мощеными дорожками, полностью предназначенный для пешеходов. В комплексе доступны различные типы квартир - от студий до 5 комнат. Просторные и светлые интерьеры спроектированы с вниманием к деталям. Квартиры на первом этаже скрыты от глаз частными садами с живой изгородью. На верхних этажах в квартирах есть просторные террасы. В цену входит место в подземном паркинге.

Удобства и оснащение в доме
  • Дубовый ламинированный паркет, приклеенный к акустической стяжке с плинтусами высотой 7 см
  • Эмалированная плитка из керамогранита формата 45х45 см для кухни и влажных помещений, плинтусы подбираются в тон
  • Деревянные лестничные двери с массивной внутренней защитой
Расположение и объекты поблизости

Ле-Плесси-Робинсон, расположенный в 6 км от Парижа, сочетает городской пейзаж с лесным массивом. Комплекс находится в 4 минутах ходьбы от центра города и его удобств. Вокруг резиденции имеется множество мест для отдыха. Спортивный парк, тренировочный центр регбийного клуба, бассейн, теннисный клуб и многофункциональная спортивная площадка расположены поблизости. Медиатека, кинотеатр и центр искусств находятся в 10 минутах ходьбы. В городе есть детские сады, начальная школа и колледж. В 500 м находится остановка трамвая Т6. В 220 м автобусная остановка линий 290 и 395.

Местонахождение новостройки
Le Plessis-Robinson, Франция

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от
€421,900
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