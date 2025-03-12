Жилой комплекс Великолепные апартаменты в новом жилом комплексе с садом и паркингом, Ментон, Лазурный Берег, Франция

Проект представляет собой красивый угловой комплекс, фасады которого были спроектированы так, чтобы в полной мере использовать прекрасную ориентацию на юг, восток или запад. Таким образом, апартаменты могут быть залиты обильным естественным светом и все имеют балкон, лоджию или террасу. На верхних этажах из некоторых квартир открывается беспрепятственный вид на горы и город. Комплекс полностью окружен невысокой стеной, увенчанной железными воротами. Зеленые зоны создают приятную природную среду - лимонные деревья сочетаются с магнолиями, также есть пальмы и оливковые деревья. Изгородь из красного лавра проходит вдоль ворот здания, сохраняя приватность квартир первого этажа. Вестибюль дома декорирован керамогранитом, зеркалом и настенными светильниками. Площадки облицованы плиткой из песчаника, декоративная покраска. Автоматическое освещение лестничных площадок датчиком присутствия. Лифт Otis с кабиной, украшенной зеркалом, обслуживает каждый этаж, включая подземную парковку.

Во всех помещениях плитка из керамогранита Saloni

Гладкая краска на стенах и потолке

Лакированные межкомнатные двери с ручками

Окна с двойным остеклением

Настенная плитка Saloni высотой 2,10 м в ванной комнате

Ванная комната оборудована туалетным столиком, встроенными раковинами Culina, смесителями Grohe, большим зеркалом, настенным светильником, ванной и настенным держателем для душа, полотенцесушителем

Шкафы с открывающимися или раздвижными дверцами

Электрические рольставни во всех комнатах с централизацией

Горячая вода от индивидуального газового котла

Реверсивный кондиционер, позволяющий обогревать и охлаждать основные помещения

Подъезд защищен дверью с цифровым кодом и видеофоном, подключенным к каждой квартире

Видеонаблюдение в подъезде и при въезде на парковку

Детекторы дыма

Двери лестничной площадки оснащены замком А2Р и петлями, препятствующими вскрытию

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Ментон — один из тех городов, которые придают непревзойденное очарование Лазурного берега. Мягкий климат, красота пляжей, памятников и узких улочек сделали его одним из самых известных морских курортов Средиземноморья. Ментон также является динамичным городом, где хорошо жить круглый год.

Комплекс расположен недалеко от всех магазинов и повседневных удобств. Пекарня, супермаркет, аптека, парикмахерская и т. д. находятся менее чем в 4 минутах ходьбы. Детский сад и начальная школа находятся в 2 минутах, средняя школа — в 2 минутах езды на машине, еще 3 минуты достаточно, чтобы добраться до колледжа. До центра Ментона очень легко добраться, пляж Борриго находится в 15 минутах ходьбы, а старый город — в 20 минутах. Прямо возле дома проходят три автобусные линии, ведущие до ж/д станции, автовокзала и рынка Ментона. Наконец, автомагистраль А8 находится всего в 6 минутах езды на машине.