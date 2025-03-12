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Жилой комплекс Великолепные апартаменты в новом жилом комплексе с садом и паркингом, Ментон, Лазурный Берег, Франция

Ментона, Франция
от
$385,980
;
7
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Описание Описание
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ID: 13280
ID новостройки на Realting
In CRM: 2343616
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Ницца
  • Город
    Ментона

О комплексе

Проект представляет собой красивый угловой комплекс, фасады которого были спроектированы так, чтобы в полной мере использовать прекрасную ориентацию на юг, восток или запад. Таким образом, апартаменты могут быть залиты обильным естественным светом и все имеют балкон, лоджию или террасу. На верхних этажах из некоторых квартир открывается беспрепятственный вид на горы и город. Комплекс полностью окружен невысокой стеной, увенчанной железными воротами. Зеленые зоны создают приятную природную среду - лимонные деревья сочетаются с магнолиями, также есть пальмы и оливковые деревья. Изгородь из красного лавра проходит вдоль ворот здания, сохраняя приватность квартир первого этажа. Вестибюль дома декорирован керамогранитом, зеркалом и настенными светильниками. Площадки облицованы плиткой из песчаника, декоративная покраска. Автоматическое освещение лестничных площадок датчиком присутствия. Лифт Otis с кабиной, украшенной зеркалом, обслуживает каждый этаж, включая подземную парковку.

Удобства и оснащение в доме
  • Во всех помещениях плитка из керамогранита Saloni
  • Гладкая краска на стенах и потолке
  • Лакированные межкомнатные двери с ручками
  • Окна с двойным остеклением
  • Настенная плитка Saloni высотой 2,10 м в ванной комнате
  • Ванная комната оборудована туалетным столиком, встроенными раковинами Culina, смесителями Grohe, большим зеркалом, настенным светильником, ванной и настенным держателем для душа, полотенцесушителем
  • Шкафы с открывающимися или раздвижными дверцами
  • Электрические рольставни во всех комнатах с централизацией
  • Горячая вода от индивидуального газового котла
  • Реверсивный кондиционер, позволяющий обогревать и охлаждать основные помещения
  • Подъезд защищен дверью с цифровым кодом и видеофоном, подключенным к каждой квартире
  • Видеонаблюдение в подъезде и при въезде на парковку
  • Детекторы дыма
  • Двери лестничной площадки оснащены замком А2Р и петлями, препятствующими вскрытию
Расположение и объекты поблизости

Ментон — один из тех городов, которые придают непревзойденное очарование Лазурного берега. Мягкий климат, красота пляжей, памятников и узких улочек сделали его одним из самых известных морских курортов Средиземноморья. Ментон также является динамичным городом, где хорошо жить круглый год.

Комплекс расположен недалеко от всех магазинов и повседневных удобств. Пекарня, супермаркет, аптека, парикмахерская и т. д. находятся менее чем в 4 минутах ходьбы. Детский сад и начальная школа находятся в 2 минутах, средняя школа — в 2 минутах езды на машине, еще 3 минуты достаточно, чтобы добраться до колледжа. До центра Ментона очень легко добраться, пляж Борриго находится в 15 минутах ходьбы, а старый город — в 20 минутах. Прямо возле дома проходят три автобусные линии, ведущие до ж/д станции, автовокзала и рынка Ментона. Наконец, автомагистраль А8 находится всего в 6 минутах езды на машине.

Местонахождение на карте

Ментона, Франция

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Жилой комплекс Великолепные апартаменты в новом жилом комплексе с садом и паркингом, Ментон, Лазурный Берег, Франция
Ментона, Франция
от
$385,980
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