Вилла Историческая вилла в центре Канн

Элегантная вилла построена в 1910 году принцем молдавским и румынским Жан Жика для своей супруги Марии - Хазел Жика.

Вилла расположена в 5-ти минутах ходьбы от пляжа, недалеко от старого порта Канн.

Вилла реставрируется и модернизируется застройщиком. Дополнительно будут созданы: зона парковок 28 м2 и въезд на территорию виллы, терраса 55 м2. Будет также обновлён фасад здания, модернизированы и реставрированы внутренние интерьеры виллы. Возможен бассейн на территории.

Общая площадь виллы :357 м2, территории 780 м2

План помещений виллы:

Гостиная 49,5 м2

Столовая 30 м2

1-ая спальня 18 м2

2-ая спальня 18 м2

3-я спальня 15 м2

2-ая гостиная : 21,5 м2

Бюро 17,9 м2

Три ванные комнаты +2 WC

Прачечная, коридоры.