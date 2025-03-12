Вилла Историческая вилла в центре Канн

Элегантная вилла построена в 1910 году принцем молдавским и румынским Жан Жика для своей супруги Марии - Хазел Жика.
Вилла расположена в 5-ти минутах ходьбы от пляжа, недалеко от старого порта Канн.
Вилла реставрируется и модернизируется застройщиком. Дополнительно будут созданы: зона парковок 28 м2 и въезд на территорию виллы, терраса 55 м2. Будет также обновлён фасад здания, модернизированы и реставрированы внутренние интерьеры виллы. Возможен бассейн на территории.
Общая площадь виллы :357 м2, территории 780 м2
План помещений виллы:
Гостиная 49,5 м2
Столовая 30 м2
1-ая спальня 18 м2
2-ая спальня 18 м2
3-я спальня 15 м2
2-ая гостиная : 21,5 м2
Бюро 17,9 м2
Три ванные комнаты +2 WC
Прачечная, коридоры.