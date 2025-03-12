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Вилла Историческая вилла в центре Канн

Канны, Франция
от
$1,90 млн
BTC
22.6424298
ETH
1 186.7865505
USDT
1 882 017.1635630
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
3
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Описание Описание
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ID: 26007
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Grasse
  • Город
    Канны

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Элегантная вилла построена в 1910 году  принцем молдавским и румынским Жан Жика для своей супруги Марии - Хазел Жика.

Вилла расположена в 5-ти минутах ходьбы от пляжа, недалеко от старого порта Канн. 

Вилла реставрируется и модернизируется застройщиком. Дополнительно будут созданы: зона парковок 28 м2 и въезд на территорию виллы, терраса 55 м2. Будет также обновлён фасад здания, модернизированы и реставрированы внутренние интерьеры виллы. Возможен бассейн на территории. 

Общая площадь виллы :357 м2, территории 780 м2

План помещений виллы:

Гостиная 49,5 м2

Столовая 30 м2

1-ая спальня 18 м2

2-ая спальня 18 м2

3-я спальня 15 м2

2-ая гостиная : 21,5 м2

Бюро 17,9 м2

Три ванные комнаты +2 WC

Прачечная, коридоры. 

 

 

Местонахождение на карте

Канны, Франция

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Вилла Историческая вилла в центре Канн
Канны, Франция
от
$1,90 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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