Villiers-sur-Marne, Франция

от €492,000

Комплекс состоит из двух корпусов с пышными зелёными садами и патио для отдыха. Резиденция предлагает широкий выбор квартир: от студий до 4-комнатных. Почти все апартаменты имеют балкон, террасу или частный сад. Есть парковка в подвале и помещение для хранения велосипедов на первом этаже. Удобства и оснащение в доме Усиленная дверь с замком класса A2P Контроль доступа с помощью цифрового кода, Vigik и видеофона Ванные и душевые комнаты оборудованы туалетным столиком, зеркалом и настенным светильником с подсветкой Подвесной унитаз марки JACOB DELAFON или аналогичный Изоляционное двойное остекление Окна с электрическими ставнями или ставнями из алюминия Паркет разных цветов на выбор в гостиных Встроенный шкаф Расположение и объекты поблизости Всего в 12 км от Порт-де-Берси, хорошо обслуживаемого автомагистралью А4, несколькими автобусными линиями, а также будущей линией метро 15, Вилье-сюр-Марн находится в сердце развивающегося региона Иль-де-Франс. Школы, продуктовые магазины и местные услуги, культурные достопримечательности, многочисленные спортивные сооружения и почти 18 гектаров зеленых насаждений делают Вилье-сюр-Марн отличным местом для проживания. Всего в 6 минутах ходьбы от резиденции находится крытый рынок в центре города, а также все необходимое: пекарня, медицинские услуги, мясная лавка, продуктовый магазин, парикмахерская, банк, ресторан. Начальная школа в 120 метрах Автобусная остановка в 200 метрах Детский сад в 250 метрах Пекарня в 300 метрах Ясли в 300 метрах Крытый рынок в 500 метрах Ж/д станция в 750 метрах