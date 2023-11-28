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Квартира 1 спальня
Франция
1
1
37 м²
5
Болье / Beaulieu - уюный и очаровательный французский курортный городок с царящей там особой…
€350,000
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Квартира 5 комнат
Париж, Франция
5
3
260 м²
Details Space 260 m² Rooms 5 Bathrooms 3 Floor …
€4,20 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 4 комнаты
Rueil-Malmaison, Франция
4
87 м²
This apartment is located in Rueil Malmaison, in the heart of the city, a beautiful suburban…
€565,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 2 спальни
Aubigny-sur-Nere, Франция
3
85 м²
€590,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
4
65 м²
€794,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
4
108 м²
€1,10 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 4 комнаты
Вильнёв-Лубе, Франция
4
108 м²
Апартаменты с роскошным видом на море в знаменитом комплексе Marina Baie des Anges. Апартаме…
€1,10 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
3
83 м²
Новая трехкомнатная квартира, расположенная на первом этаже в красивой охраняемой резиденции…
€879,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
3
71 м²
Камерная резиденция в окружении сада на холмах Ниццы в престижном квартале всего в 20 минута…
€520,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
3
63 м²
Очаровательные трехкомнатные апартаменты в самом сердце Золотого Квадрата Ниццы. Апартаменты…
€430,000
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+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 3 комнаты
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
3
61 м²
Новая резиденция в Сен-Лоран-дю-Вар предлагает квартиры от 2 до 4-х комнатных. С просторным…
€297,000
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+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 2 комнаты
Босолей, Франция
2
49 м²
Описание объекта Уютные апартаменты 49,14 м2 в Босолей рядом с Монако. Апартамент…
€525,000
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Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
3
86 м²
Описание объекта Новые, красиво обставленные трехкомнатные апартаменты в небольшой н…
€750,000
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Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 2 спальни
Франция
2
84 м²
3/5
Новые трёхкомнатные апартаменты, в новой резиденции на стадии строительства, расположенной в…
€409,000
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Квартира 2 спальни
Франция
2
150 м²
Продажа 3х-комнатной квартиры с частным садом 86 кв.м. в новостройке, расположенной в привил…
€355,000
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Квартира 2 спальни
Франция
2
1
70 м²
3/3
Апартаменты – пентхаус, в Рокбрюн-Кап-Мартен, в нескольких шагах от моря, в роскошной резиде…
€1,65 млн
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Квартира
Метрополия Франции, Франция
435 м²
Франция Лазурный берег г.Ницца Пентхаус с террасой Пентхаус в …
€1,80 млн
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Квартира
Метрополия Франции, Франция
280 м²
Франция Лазурный берег г.Ницца Апартамент с террасой Апартамен…
€1,40 млн
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Квартира
Метрополия Франции, Франция
300 м²
Франция Лазурный берег г.Ницца Апартамент 300м2 Элегантный но…
€3,15 млн
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Квартира 8 комнат
Париж, Франция
8
355 м²
Франция г.Париж, 16 округ Апартамент с красивым видом Н…
€19,80 млн
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Ницца, Франция
2
55 м²
17
Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция Комплекс п…
€397,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
2
43 м²
5
Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция Жи…
€628,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Канны, Франция
2
39 м²
9
Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс состои…
€239,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Ницца, Франция
4
108 м²
3
Новый жилой комплекс рядом со всей инфраструктурой в Ницце, Лазурный Берег, Франция Небольш…
€765,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Альфорвилль, Франция
3
67 м²
5
Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция Небольшая рез…
€430,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Chatenay-Malabry, Франция
2
44 м²
17
Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция Благоустроенный жилой комплекс вкл…
€339,126
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Plaisir, Франция
2
44 м²
5
Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлага…
€248,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
La Queue-en-Brie, Франция
2
40 м²
4
Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлагает современное …
€243,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Rueil-Malmaison, Франция
2
43 м²
7
Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция В комплексе ест…
€341,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Кретей, Франция
2
43 м²
5
Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция Современный жилой компл…
€252,300
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