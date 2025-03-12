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Жилой комплекс Уютный жилой комплекс с садом и паркингом в Антибе, Лазурный Берег, Франция

Антиб, Франция
от
$966,488
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3
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Описание Описание
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ID: 23244
ID новостройки на Realting
In CRM: 2415810
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Grasse
  • Город
    Антиб

О комплексе

Новый комплекс апартаментов с одной-тремя спальнями, который находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа, недалеко от пристани для яхт и старого города Антиб. Апартаменты на верхнем этаже имеют вид на море, а солярий на крыше и благоустроенный сад перед резиденцией обеспечивают тишину и спокойствие в приятной обстановке для всех. Есть подземная парковка, лифт и безопасный вход в резиденцию.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционирование воздуха
  • Доступ по коду безопасности
  • Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в 15 минутах ходьбы от пляжа и в 25 минутах ходьбы от центра Антиба с его большим выбором магазинов, баров, кафе, ресторанов и т. д. Однако всего в 5 минутах ходьбы находится пекарня, а супермаркет находится в 20 минутах ходьбы.

Антиб — один из самых известных и востребованных приморских городов на Лазурном Берегу с его очаровательным каменным центром с музеями Пикассо и Пейне, театром, еженедельными рынками и четырьмя пристанями для яхт, которые принимают некоторые из самых великолепных яхт в мире. В Биоте и Антибе есть 5 гольф-клубов, а в течение 90 минут вы можете оказаться на горнолыжных склонах Южных Альп в Изоле 2000.

  • 10 минут езды от автомагистрали A8
  • 18 минут ходьбы до станции TGV Антиб
  • 30 минут езды до международного аэропорта Ниццы

Местонахождение на карте

Антиб, Франция

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Жилой комплекс Уютный жилой комплекс с садом и паркингом в Антибе, Лазурный Берег, Франция
Антиб, Франция
от
$966,488
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Русский, Français
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