Жилой комплекс Уютный жилой комплекс с садом и паркингом в Антибе, Лазурный Берег, Франция

Новый комплекс апартаментов с одной-тремя спальнями, который находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа, недалеко от пристани для яхт и старого города Антиб. Апартаменты на верхнем этаже имеют вид на море, а солярий на крыше и благоустроенный сад перед резиденцией обеспечивают тишину и спокойствие в приятной обстановке для всех. Есть подземная парковка, лифт и безопасный вход в резиденцию.

Кондиционирование воздуха

Доступ по коду безопасности

Видеодомофон

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в 15 минутах ходьбы от пляжа и в 25 минутах ходьбы от центра Антиба с его большим выбором магазинов, баров, кафе, ресторанов и т. д. Однако всего в 5 минутах ходьбы находится пекарня, а супермаркет находится в 20 минутах ходьбы.

Антиб — один из самых известных и востребованных приморских городов на Лазурном Берегу с его очаровательным каменным центром с музеями Пикассо и Пейне, театром, еженедельными рынками и четырьмя пристанями для яхт, которые принимают некоторые из самых великолепных яхт в мире. В Биоте и Антибе есть 5 гольф-клубов, а в течение 90 минут вы можете оказаться на горнолыжных склонах Южных Альп в Изоле 2000.