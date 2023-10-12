В каком округе лучше жить в Париже? Гайд по самым безопасным и опасным районам мировой столицы моды

Если вы собираетесь жить в Париже, важно провести исследование и выбрать район, который будет безопасным и удобным для вас. Всего во французской столице 20 округов, каждый из которых — уникален и примечателен по-своему. Мы узнали, какие округа Парижа считаются самыми безопасными и наоборот, где живут состоятельные люди в Париже, а где можно найти жилье по самым доступным ценам, а также, какие районы лучше всего подойдут для жизни, если вы студент, молодой специалист или семьянин.

В каком районе Парижа лучше всего жить?

Вот некоторые из лучших районов Парижа для проживания, основанные на различных факторах:

Лучшие районы для семей:

Пасси (16-й округ)

Батиньоль-Монсо (17-й округ)

Гро-Кайю (7-й округ)

Булонь-Бийанкур (пригород)

Нёйи-сюр-Сен (пригород)

Лучшие районы Парижа для молодых специалистов:

Маре (4-й округ)

Канал Сен-Мартен (10-й и 11-й округа)

Площадь Бастилии (11-й округ)

Оберкампф (11-й округ)

Бельвиль (19-й и 20-й округа)

Лучшие районы Парижа для экспатов:

Маре (4-й округ)

Сен-Жермен-де-Пре (6-й округ)

Площадь Бастилии (11-й округ)

Оберкампф (11-й округ)

Пасси (16-й округ)

Лучшие районы Парижа по доступным ценам:

Менильмонтан (20-й округ)

Пер-Лашез (20-й округ)

Шарон (20-й округ)

Бельвиль (19-й и 20-й округа)

Гамбетта (20-й округ)

Карта Парижа по округам

Источник: maps-paris.com

Факторы, которые необходимо учитывать при выборе района в Париже:

Бюджет. Цены на аренду и недвижимость в разных районах французской столицы сильно различаются.

Цены на аренду и недвижимость в разных районах французской столицы сильно различаются. Стиль жизни. Хотите ли вы жить в оживленном и центральном районе или в более спокойном и тихом? При выборе района учитывайте свой образ жизни.

Хотите ли вы жить в оживленном и центральном районе или в более спокойном и тихом? При выборе района учитывайте свой образ жизни. Семейное положение. Если у вас есть дети, вам следует учитывать такие моменты, как качество школ и наличие удобств для семейного отдыха.

Если у вас есть дети, вам следует учитывать такие моменты, как качество школ и наличие удобств для семейного отдыха. Транспортное сообщение. Подумайте, сколько времени вам потребуется, чтобы добраться до работы или школы из разных районов.

Подумайте, сколько времени вам потребуется, чтобы добраться до работы или школы из разных районов. Инфраструктура. Оцените важность для вас различных объектов инфраструктуры, таких как парки, рестораны, магазины и культурные достопримечательности.

Сравнительная таблица районов Парижа

Район Кому подойдёт Плюсы Минусы Пасси (16-й округ) Семьям и экспатам. Безопасный, элитный район, хорошие школы, расположен недалеко от Булонского леса. Дорого Батиньоль-Монсо (17-й округ) Семьям, молодым специалистам. Идеально для семей, хорошие школы, близость к паркам. Может быть дорого Гро-Кайю (7-й округ) Семьям и экспатам. Безопасный район в центре, недалеко от Эйфелевой башни. Дорого Булонь-Бийанкур (пригород) Семьям и экспатам. Безопасно, много зеленых зон, хорошие школы. Может быть дороговато, долго добираться до центра Парижа. Нёйи-сюр-Сен (пригород) Семьям и экспатам. Безопасный и обеспеченный район, хорошие школы. Может быть дороговато, долго добираться до центра Парижа. Маре (4-й округ) Молодым специалистам, экспатам, ЛГБТК+ сообществу. Яркий, модный, разнообразный, центральный район. Может быть дороговато. Канал Сен-Мартен (10-й и 11-й округа) Молодым специалистам, художникам. Модный, оживленный район у набережной. Может быть шумно. Площадь Бастилии (11-й округ) Молодым специалистам, семьям, экспатам. Центральный, разнообразный, доступный, активная ночная жизнь. Может быть шумно. Оберкампф (11-й округ) Молодым специалистам, художникам Модный, мультикультурный, доступный. Может быть шумно. Бельвиль (19-й и 20-й округа) Молодым специалистам, художникам, студентам. Модный, разнообразный, доступный, мультикультурный. Может быть шумно. Менильмонтан (20-й округ) Семьям, молодым специалистам. Доступный, очаровательный и разнообразный район с яркой ночной жизнью. Может быть шумно. Пер-Лашез (20-й округ) Семьям, молодым специалистам. Исторический, мультикультурный, доступный. Может быть шумно. Шарон (20-й округ) Семьям, молодым специалистам. Ламповая атмосфера, доступные цены, хорошие парки Поездка в центр Парижа может занять много времени. Гамбетта (20-й округ) Семьям, молодым специалистам. Доступные цены, хорошие школы, хорошее транспортное сообщение. Может показаться несколько безвкусным.

Какой округ Парижа самый безопасный?

Самыми безопасными в Париже считаются 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 16, 17-й округа.

Округа Парижа по безопасности

Округ Рейтинг безопасности Примечание 1-й округ Очень безопасно. Это центр города, где находятся Лувр и другие достопримечательности. Он хорошо охраняется и отличается низким уровнем преступности. 2-й округ Безопасно. Этот район является популярным туристическим центром и, в целом, безопасен. Однако в последние годы появляются сообщения о случаях карманных краж. 3-й округ Умеренно безопасно. Этот район известен своим кварталом Маре, где расположено множество художественных галерей и бутиков. Это также популярный центр ночной жизни. Однако в последние годы сообщается о случаях ограблений и нападений. 4-й округ Умеренно безопасно. В этом районе находятся собор Нотр-Дам и площадь Бастилии. Он также является популярным туристическим центром и, в целом, безопасен. Однако периодически сообщается о случаях карманного воровства и мошенничества. 5-й округ Очень безопасно. В этом районе находится Латинский квартал, популярный среди студентов. Здесь также находятся Пантеон и Люксембургский сад. Район очень безопасный, за исключением редких случаев карманного воровства. 6-й округ Очень безопасно. В этом районе располагается популярный район Сен-Жермен-де-Пре. Здесь также находятся Люксембургский дворец и Музей д'Орсэ. 7-й округ Очень безопасно. В этом районе находятся Эйфелева башня и Музей Родена. Это также популярный район для шопинга. 8-й округ Очень безопасно. В этом районе находятся Елисейские поля и Триумфальная арка. Это также популярный район для шопинга. 9-й округ Умеренно безопасно. В этом районе расположены Опера Гарнье и универмаг Galeries Lafayette. Это также популярный туристический центр. Однако в последние годы появились сообщения о случаях карманных краж и мошенничества. 10-й округ Умеренно безопасно. Этот район известен своим каналом Сен-Мартен и модными барами и ресторанами. В целом, он безопасен, но периодически случаются грабежи и нападения. 11-й округ Умеренно безопасно. Этот район известен своим кварталом Оберкампф, где расположено множество ночных клубов и баров. Здесь также находится площадь Республики. Периодически появляются сообщения о карманниках и нападениях. 12-й округ Умеренно безопасно. В этом районе расположен Венсенский лес — большой парк. Здесь же находится популярный торговый район Bercy Village. В целом, район безопасен, однако бывают случаи карманных краж и нападений. 13-й округ Умеренно безопасно. В этом районе находятся Национальная библиотека Франции и азиатский квартал. Здесь также случаются карманные кражи и нападения. 14-й округ Умеренно безопасно. В этом районе расположен парк Монсури. Это также популярный студенческий район. Сообщения о случаях карманных краж и нападений тут периодически появляются. 15-й округ Умеренно безопасно. В этом районе расположен парк Андре Ситроена. Это также популярный жилой район. Район относительно безопасный, но в последние годы появляются сообщения о случаях карманных краж и нападений. 16-й округ Очень безопасно. В этом районе находятся Булонский лес и теннисный стадион "Ролан Гаррос". Район считается очень безопасным. 17-й округ Очень безопасно. Это популярный жилой район. В целом, здесь очень безопасно. 18-й округ Умеренно безопасно. В этом районе находится базилика Сакре-Кёр и квартал Монмартр. Он также является популярным местом отдыха туристов. Однако встречаются случаи карманного воровства и мошенничества. 19-й округ Умеренно безопасно. В этом районе расположены Парк Бют-Шомон (Parc des Buttes Chaumont) и Город науки и промышленности (Cité des Sciences et de l'Industrie). Это также популярный жилой район. В общем, он безопасен, но есть сообщения о случаях карманной кражи. 20-й округ Умеренно безопасно. Это разнообразный квартал, в котором сочетаются жилые, коммерческие и промышленные районы. Здесь периодически случаются карманные кражи, грабежи и нападения.

После того, как вы учли все эти факторы, можно приступать к сужению круга возможных вариантов. Перед тем как принять решение, желательно лично посетить разные районы, чтобы составить о них представление.

Самые опасные районы Парижа

В целом Париж — безопасный город, но есть несколько районов, которых лучше избегать, особенно в ночное время. К таковым относятся:

Гар дю Нор: этот район расположен вокруг железнодорожного вокзала Gare du Nord и известен как центр преступности и проституции.

этот район расположен вокруг железнодорожного вокзала Gare du Nord и известен как центр преступности и проституции. Барбес: этот район, расположенный в 18-м округе, также известен своей криминогенной обстановкой.

этот район, расположенный в 18-м округе, также известен своей криминогенной обстановкой. Порт-де-Клиньянкур: этот район расположен в 18-м округе, здесь находится большой блошиный рынок. В этом районе может быть опасно гулять ночью, особенно если вы делаете это в одиночестве.

этот район расположен в 18-м округе, здесь находится большой блошиный рынок. В этом районе может быть опасно гулять ночью, особенно если вы делаете это в одиночестве. Сена-Сен-Дени: этот пригород Парижа известен высоким уровнем преступности и бедности. Лучше избегать этого района.

этот пригород Парижа известен высоким уровнем преступности и бедности. Лучше избегать этого района. К особо опасным районам в 19-м округе относятся площадь Сталинградской битвы и станция метро Порт-де-ла-Виллет.

площадь Сталинградской битвы и станция метро Порт-де-ла-Виллет. В 20-м округе , популярном среди студентов и экономных путешественников, также встречаются места с высоким уровнем преступности.

, популярном среди студентов и экономных путешественников, также встречаются места с высоким уровнем преступности. Северные районы 10-го и 11-го округов: эти районы переживают период джентрификации*, но в них по-прежнему сохраняются районы с высоким уровнем преступности. Средни них — станция метро Порт-де-Пантен.

Важно отметить, что уровень преступности может существенно различаться в разных районах и даже в пределах одного округа.

Вот несколько советов по обеспечению своей безопасности в Париже:

Будьте внимательны к своему окружению и не ходите в одиночку ночью, особенно в незнакомых районах.

Держите ценные вещи рядом с собой и не оставляйте их без присмотра в общественных местах.

Остерегайтесь карманников, особенно в местах скопления людей, таких как туристические достопримечательности и общественный транспорт.

Не пользуйтесь услугами немаркированных такси и банкоматов.

* Джентрификация — это процесс реформирования бедных районов, в том чисое, возведения там дорогих домов, открытия хороших магазинов и ресторанов. Это делает район более привлекательным для богатых людей, но часто вынуждает бедных людей уехать из-за высоких цен.

Самые дешёвые районы для проживания в Париже

Самым дешевым округом для проживания в Париже является 20-й округ. Он расположен на дальнем востоке города, но хорошо связан с центром общественным транспортом. Здесь расположено несколько парков и зеленых зон, в том числе кладбище Пер-Лашез, одно из самых известных в мире.

Вот некоторые из наиболее доступных районов 20-го округа:

Бельвиль

Менильмонтан

Сен-Фаржо

Пер-Лашез

Шарон

К другим относительно доступным округам Парижа относятся 19-й округ и 12-й округ.

Ниже приводится список средних цен за аренду квадратного метра в каждом округе Парижа, от самых дешевых до самых дорогих:

20-й округ: €13,30/м²

19-й округ: €14,60/м²

13-й округ: €15,10/м²

10-й округ: €15,50/м²

11-й округ: €15,70/м²

12-й округ: €16,20/м²

18-й округ: €16,50/м²

9-й округ: €17,90/м²

16-й округ: €22,70/м²

8-й округ: €23,10/м²

17-й округ: €23,20/м²

1-й округ: €26,10/м²

2-й округ: €26,20/м²

3-й округ: €26,30/м²

4-й округ: €26,40/м²

5-й округ: €26,50/м²

6-й округ: €26,60/м²

7-й округ: €26,70/м²

Где живут богатые люди в Париже?

Богатые люди в Париже живут в самых разных районах, но наиболее популярными являются следующие:

7-й округ — самый дорогой район Парижа. Здесь находится Эйфелева башня, а также многие другие правительственные здания и посольства. Это также очень богатый жилой район, где расположено множество роскошных квартир и таунхаусов. Средняя цена недвижимости тут составляет €16,846 за квадратный метр.

8-й округ: этот округ известен своими элитными магазинами и ресторанами, а также множеством роскошных отелей. Здесь также расположены Триумфальная арка и Елисейские поля. В среднем, цена за 1 кв.м. тут составляет €15,854.

16-й округ: этот округ расположен на западной окраине Парижа и известен своими большими парками и садами. Здесь также проживает много богатых семей и предприятий. Средняя цена покупки жилья — €15,563 за кв. м.

Вот некоторые конкретные улицы Парижа, которые известны как очень дорогие:

Rue Guynemer (6-й округ): эта улица расположена на западной окраине Люксембургского сада, и средняя цена недвижимости на ней составляет €23,008 за квадратный метр.

Улица Верней (Rue de Verneuil) (7-й округ): эта улица расположена в районе Сен-Тома д’Аквин, который является самым дорогим районом Парижа. Средняя цена недвижимости здесь составляет €18,000 за квадратный метр.

Авеню Монтень (8-й округ): этот проспект известен своими элитными магазинами и ресторанами, а средняя цена недвижимости здесь составляет €17,000 за квадратный метр.

И последнее: как найти жилье в Париже?

Найти жилье в столице моды может быть непросто, но это, безусловно, возможно. Вот несколько советов:

Определитесь с районом, в котором вы хотите жить. При принятии решения учитывайте свой бюджет, образ жизни и время пребывания в городе.

Начните поиск в Интернете. Существует множество сайтов, на которых можно найти объявления о сдаче квартир в Париже в аренду.

Обратитесь к агентам по недвижимости во Франции . Они могут помочь Вам найти квартиру, соответствующую Вашим потребностям и бюджету. Однако имейте в виду, что их услуги, как правило, стоят недешево.

. Они могут помочь Вам найти квартиру, соответствующую Вашим потребностям и бюджету. Однако имейте в виду, что их услуги, как правило, стоят недешево. Будьте готовы действовать быстро. На парижском рынке аренды очень высокая конкуренция, поэтому квартиры могут сдаваться очень быстро. Когда вы найдете понравившуюся квартиру, будьте готовы сразу же её зарезервировать и внести залог.