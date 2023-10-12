В каком округе лучше жить в Париже? Гайд по самым безопасным и опасным районам мировой столицы моды
Если вы собираетесь жить в Париже, важно провести исследование и выбрать район, который будет безопасным и удобным для вас. Всего во французской столице 20 округов, каждый из которых — уникален и примечателен по-своему. Мы узнали, какие округа Парижа считаются самыми безопасными и наоборот, где живут состоятельные люди в Париже, а где можно найти жилье по самым доступным ценам, а также, какие районы лучше всего подойдут для жизни, если вы студент, молодой специалист или семьянин.
В каком районе Парижа лучше всего жить?
Вот некоторые из лучших районов Парижа для проживания, основанные на различных факторах:
Лучшие районы для семей:
- Пасси (16-й округ)
- Батиньоль-Монсо (17-й округ)
- Гро-Кайю (7-й округ)
- Булонь-Бийанкур (пригород)
- Нёйи-сюр-Сен (пригород)
Лучшие районы Парижа для молодых специалистов:
- Маре (4-й округ)
- Канал Сен-Мартен (10-й и 11-й округа)
- Площадь Бастилии (11-й округ)
- Оберкампф (11-й округ)
- Бельвиль (19-й и 20-й округа)
Лучшие районы Парижа для экспатов:
- Маре (4-й округ)
- Сен-Жермен-де-Пре (6-й округ)
- Площадь Бастилии (11-й округ)
- Оберкампф (11-й округ)
- Пасси (16-й округ)
Лучшие районы Парижа по доступным ценам:
- Менильмонтан (20-й округ)
- Пер-Лашез (20-й округ)
- Шарон (20-й округ)
- Бельвиль (19-й и 20-й округа)
- Гамбетта (20-й округ)
Карта Парижа по округам
Источник: maps-paris.com
Факторы, которые необходимо учитывать при выборе района в Париже:
- Бюджет. Цены на аренду и недвижимость в разных районах французской столицы сильно различаются.
- Стиль жизни. Хотите ли вы жить в оживленном и центральном районе или в более спокойном и тихом? При выборе района учитывайте свой образ жизни.
- Семейное положение. Если у вас есть дети, вам следует учитывать такие моменты, как качество школ и наличие удобств для семейного отдыха.
- Транспортное сообщение. Подумайте, сколько времени вам потребуется, чтобы добраться до работы или школы из разных районов.
- Инфраструктура. Оцените важность для вас различных объектов инфраструктуры, таких как парки, рестораны, магазины и культурные достопримечательности.
Сравнительная таблица районов Парижа
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Какой округ Парижа самый безопасный?
Самыми безопасными в Париже считаются 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 16, 17-й округа.
Округа Парижа по безопасности
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После того, как вы учли все эти факторы, можно приступать к сужению круга возможных вариантов. Перед тем как принять решение, желательно лично посетить разные районы, чтобы составить о них представление.
Самые опасные районы Парижа
В целом Париж — безопасный город, но есть несколько районов, которых лучше избегать, особенно в ночное время. К таковым относятся:
- Гар дю Нор: этот район расположен вокруг железнодорожного вокзала Gare du Nord и известен как центр преступности и проституции.
- Барбес: этот район, расположенный в 18-м округе, также известен своей криминогенной обстановкой.
- Порт-де-Клиньянкур: этот район расположен в 18-м округе, здесь находится большой блошиный рынок. В этом районе может быть опасно гулять ночью, особенно если вы делаете это в одиночестве.
- Сена-Сен-Дени: этот пригород Парижа известен высоким уровнем преступности и бедности. Лучше избегать этого района.
- К особо опасным районам в 19-м округе относятся площадь Сталинградской битвы и станция метро Порт-де-ла-Виллет.
- В 20-м округе, популярном среди студентов и экономных путешественников, также встречаются места с высоким уровнем преступности.
- Северные районы 10-го и 11-го округов: эти районы переживают период джентрификации*, но в них по-прежнему сохраняются районы с высоким уровнем преступности. Средни них — станция метро Порт-де-Пантен.
Важно отметить, что уровень преступности может существенно различаться в разных районах и даже в пределах одного округа.
Вот несколько советов по обеспечению своей безопасности в Париже:
- Будьте внимательны к своему окружению и не ходите в одиночку ночью, особенно в незнакомых районах.
- Держите ценные вещи рядом с собой и не оставляйте их без присмотра в общественных местах.
- Остерегайтесь карманников, особенно в местах скопления людей, таких как туристические достопримечательности и общественный транспорт.
- Не пользуйтесь услугами немаркированных такси и банкоматов.
* Джентрификация — это процесс реформирования бедных районов, в том чисое, возведения там дорогих домов, открытия хороших магазинов и ресторанов. Это делает район более привлекательным для богатых людей, но часто вынуждает бедных людей уехать из-за высоких цен.
Самые дешёвые районы для проживания в Париже
Самым дешевым округом для проживания в Париже является 20-й округ. Он расположен на дальнем востоке города, но хорошо связан с центром общественным транспортом. Здесь расположено несколько парков и зеленых зон, в том числе кладбище Пер-Лашез, одно из самых известных в мире.
Вот некоторые из наиболее доступных районов 20-го округа:
- Бельвиль
- Менильмонтан
- Сен-Фаржо
- Пер-Лашез
- Шарон
К другим относительно доступным округам Парижа относятся 19-й округ и 12-й округ.
Ниже приводится список средних цен за аренду квадратного метра в каждом округе Парижа, от самых дешевых до самых дорогих:
- 20-й округ: €13,30/м²
- 19-й округ: €14,60/м²
- 13-й округ: €15,10/м²
- 10-й округ: €15,50/м²
- 11-й округ: €15,70/м²
- 12-й округ: €16,20/м²
- 18-й округ: €16,50/м²
- 9-й округ: €17,90/м²
- 16-й округ: €22,70/м²
- 8-й округ: €23,10/м²
- 17-й округ: €23,20/м²
- 1-й округ: €26,10/м²
- 2-й округ: €26,20/м²
- 3-й округ: €26,30/м²
- 4-й округ: €26,40/м²
- 5-й округ: €26,50/м²
- 6-й округ: €26,60/м²
- 7-й округ: €26,70/м²
Где живут богатые люди в Париже?
Богатые люди в Париже живут в самых разных районах, но наиболее популярными являются следующие:
- 7-й округ — самый дорогой район Парижа. Здесь находится Эйфелева башня, а также многие другие правительственные здания и посольства. Это также очень богатый жилой район, где расположено множество роскошных квартир и таунхаусов. Средняя цена недвижимости тут составляет €16,846 за квадратный метр.
- 8-й округ: этот округ известен своими элитными магазинами и ресторанами, а также множеством роскошных отелей. Здесь также расположены Триумфальная арка и Елисейские поля. В среднем, цена за 1 кв.м. тут составляет €15,854.
- 16-й округ: этот округ расположен на западной окраине Парижа и известен своими большими парками и садами. Здесь также проживает много богатых семей и предприятий. Средняя цена покупки жилья — €15,563 за кв. м.
Вот некоторые конкретные улицы Парижа, которые известны как очень дорогие:
- Rue Guynemer (6-й округ): эта улица расположена на западной окраине Люксембургского сада, и средняя цена недвижимости на ней составляет €23,008 за квадратный метр.
- Улица Верней (Rue de Verneuil) (7-й округ): эта улица расположена в районе Сен-Тома д’Аквин, который является самым дорогим районом Парижа. Средняя цена недвижимости здесь составляет €18,000 за квадратный метр.
- Авеню Монтень (8-й округ): этот проспект известен своими элитными магазинами и ресторанами, а средняя цена недвижимости здесь составляет €17,000 за квадратный метр.
И последнее: как найти жилье в Париже?
Найти жилье в столице моды может быть непросто, но это, безусловно, возможно. Вот несколько советов:
- Определитесь с районом, в котором вы хотите жить. При принятии решения учитывайте свой бюджет, образ жизни и время пребывания в городе.
- Начните поиск в Интернете. Существует множество сайтов, на которых можно найти объявления о сдаче квартир в Париже в аренду.
- Обратитесь к . Они могут помочь Вам найти квартиру, соответствующую Вашим потребностям и бюджету. Однако имейте в виду, что их услуги, как правило, стоят недешево.
- Будьте готовы действовать быстро. На парижском рынке аренды очень высокая конкуренция, поэтому квартиры могут сдаваться очень быстро. Когда вы найдете понравившуюся квартиру, будьте готовы сразу же её зарезервировать и внести залог.
Если вы хотите , читайте наш подробный .