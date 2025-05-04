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Комплекс предлагает от студий до 4-комнатных квартир. Каждая квартира светлая, функциональная, с приятной температурой летом и зимой. Большинство квартир имеют большие террасы и балконы, которые можно оборудовать. Можно приобрести место на паркинге за цену от 60 до 100 тысяч евро.
Особеннос…
Комплекс сочетает в себе все удобства современности и классическую элегантность архитектуры, которая уважает наследие города. Здание предлагает 29 квартир от студий до 4х комнатных. Прямой доступ к частной подземной автостоянке резиденции расположен рядом на улице Вольтер.
Удобства и оснаще…
Современный жилой комплекс в окружении зелени с лифтом и подземным паркингом.
Пентхаус предлагает 2 спальни, ванную комнату и террасу на нижнем уровне, а наверху находится гостиная с кухней, туалет и огромная терраса с джакузи. В цену включено место на паркинге.
Удобства и оснащение в доме
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Окутанная деревенской атмосферой с красочными историческими фасадами, Авеню Профессора Ланжевена восхищает своим спокойствием, центральным расположением и панорамными видами. Благодаря своей композиции, резиденция повторяет изгибы холма и деликатно вписывается между типичными домами, создава…
Расположенный всего в нескольких минутах от пляжей и пристани для яхт, комплекс предлагает апартаменты от 2 до 5 комнат отделанные высококачественными материалами. Террасы резиденции — это волшебные места, стирающие границы между внутренним и внешним миром. На верхнем этаже расположены прест…
После напряженного дня в самом сердце оживленной Ниццы эта резиденция станет идеальным местом для отдыха, поскольку здесь круглый год царит атмосфера праздника. Кипарисы, оливковые и цитрусовые деревья в саду-бельведере затеняют пешеходные дорожки, пересекающие обширный парк резиденции. C те…
Современный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа предлагает своим жильцам комфорт и безопасность. Сдача проекта - 30.09.2024.
Удобства и оснащение в доме
Доступ к гаражам в подвале с помощью индивидуального пульта дистанционного управления
Подключенная система безопасного контроля д…
Целью проекта является содействие благополучию жителей и местному биоразнообразию посредством создания качественных озелененных территорий. Комплекс состоит из 22 квартир, которые разделены на два здания. При строительстве используются лучшие материалы и передовые технологии.
Удобства и осн…
Здания A и B расположены на 4 уровнях. В центре они соединены «патио-аллеей», покрытой стеклянной крышей, пропускающей естественный свет и защищающей от непогоды, но открытой с обеих сторон для естественной вентиляции. На первом этаже расположены магазины и развлекательные заведения (суперма…
Современный жилой комплекс состоит из 46 квартир с 2-5 комнатами и 4 двухэтажных домов, пышного средиземноморского сада, подземного паркинга, места для хранения велосипедов и детских колясок.
Удобства и оснащение в доме
Освещенные общие зоны, система наблюдения с камерами, доступ Vigik, ви…
С фасадом из красной охры, напоминающим культовую площадь Массена, комплекс несет в себе местный колорит и напоминает, в какой степени проект тесно связан с духом района и историей города. Квартиры от 2 до 5 комнат предлагают красивые планировки и беспрепятственный вид на холмы города, площа…
Новостройка находится в центре города Сен-Лоран-дю-Вар, напротив застройщики реконструируют сквер и площадь. Рядом есть рестораны, магазины и вся инфраструктура.
Новая резиденция предлагает от студий до четырёхкомнатных квартир. Во дворе резиденции будет сделан сад для жильцов состоящий из о…
Новая роскошная резиденция демонстрирует качественную современную архитектуру, в которой почетное место занимают зеленые насаждения. Сады вокруг делают её исключительным местом для жизни в самом центре города. Комплекс предлагает 25 квартир с 2-4 комнатами и парковочные места. Интерьерные ре…
Комплекс предлагает от студий до 4-комнатных квартир. Каждая квартира светлая, функциональная, с приятной температурой летом и зимой. Большинство квартир имеют большие террасы и балконы, которые можно оборудовать.
Удобства и оснащение в доме
Управление освещением и рольставни во всех комна…
В соответствии с архитектурой района в стиле ар-деко, фасады здания отличаются элегантным и символичным дизайном. Традиционные балконы из кованого железа поддерживают стремление к прозрачности. Его элегантность подчеркивается благородными материалами, такими как шлифованный камень и матовое …
Между Ниццей и Монако, в очаровательном природном уголке, будет построен этот исключительный комплекс с бассейном. Ландшафтный сад с террасами повторяет крутой рельеф. Подземная парковка и услуги высокого класса дополняют эту прекрасную резиденцию.
22 квартиры имеют от 2 до 5 комнат, в основ…
Представьте себе сияние рассвета над Средиземным морем каждый день. Вся резиденция обращена к заливу Монако, как холст, обрамленный холмами, погружающимися в море. Отсюда открывается беспрепятственный вид на «Роше» Монако, его старый город, собор и Княжеский дворец. Таким образом, большинств…
Комплекс предлагает роскошные апартаменты от 2 до 4 комнат с большими эркерами, красивыми террасами и потрясающими видами на Ниццу и Средиземное море. В центре квартала разбит сад с террасами, выходящими на город, разделенными на зеленые насаждения, фруктовые сады и оливковые рощи. От сада д…
Жилой комплекс из 16 квартир, начиная от студий и заканчивая пятикомнатными двухуровневыми апартаментами. Фасад со стороны дворика украшен широкими террасами со стеклянными ограждениями, которые возвышаются над изобилием растительности. Сохранившийся исторический фасад комплекса, украшенный …
Новый дом состоит из 51 квартиры от 2 до 4 комнат, сада внутри двора и парковки.
Удобства и оснащение в доме
Глазурованная плитка 45х45 см
Гладкая покраска стен и потолков во всех комнатах
Плитка на всех стенах санузлов высотой до 2 м
Ванная комната оборудована тумбой с зеркалом и световой…
Уютная резиденция, расположенная в окружении зелени, где каждая деталь продумана для гармоничной интеграции в окружающий природный ландшафт. Изысканная и современная архитектура здания напоминает нос лодки и предлагает уникальный и современный дизайн. Здание состоит всего из 13 квартира с 2 …
Проект представляет собой красивый угловой комплекс, фасады которого были спроектированы так, чтобы в полной мере использовать прекрасную ориентацию на юг, восток или запад. Таким образом, апартаменты могут быть залиты обильным естественным светом и все имеют балкон, лоджию или террасу. На в…
Комплекс строился по самым высоким стандартам с вниманием к качеству воздуха в помещениях, функциональностью, безопасностью и уважением к окружающей среде. Отличный вариант для долгосрочных инвестиций. В здании есть подземный паркинг на 8 машин и 2 коммерческих помещения.
Удобства и оснащен…
Комплекс находится в самом сердце ландшафтного парка. Затененные зоны отдыха соседствуют с уютными пространствами. Владельцы могут хранить свои автомобили на подземной парковке с прямым доступом к апартаментам. Все квартиры имеют просторные балконы с видом на море, горы или парк. Апартаменты…
Новый комплекс апартаментов с одной-тремя спальнями, который находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа, недалеко от пристани для яхт и старого города Антиб. Апартаменты на верхнем этаже имеют вид на море, а солярий на крыше и благоустроенный сад перед резиденцией обеспечивают тишину и с…
Расположенный в популярном районе, недалеко от центра города и пляжей, комплекс предлагает широкий выбор современных апартаментов. Комплекс будет утопать в средиземноморской растительности, а расслабиться в жаркие дни можно будет у общего бассейна. На территории будут места для отдыха и игр.…
Жилой комплекс состоит из трех зданий с ландшафтным средиземноморским садом между ними. Комплекс включает квартиры от 2 до 5 комнат различных планировок. Квартиры предлагают современный комфорт, сочетая в себе функциональность и утонченность. Все гостиные и спальни имеют прямой выход на балк…
В центре комплекса между корпусами сделан ландшафтный сад, а в южной части участка есть общий бассейн. Частные парковочные места в подвале оборудованы зарядными станциями, также есть комната для велосипедов.
Удобства и оснащение в доме
Тепловой насос для отопления и охлаждения
Плитка больш…
Дизайн резиденции является ответом на современные биоклиматические требования. Уникальное расположение фасадов позволяет вам наслаждаться исключительными панорамами эко-долины Ниццы, от холмов Ривьеры до береговой линии. В квартирах каждая деталь продумана для повышения комфорта проживания: …
Жилой комплекс предлагает от функциональных студий до просторных 4-комнатных семейных апартаментов, из большинства которых открывается вид на море или лесопарк. Гостиные залиты естественным светом благодаря большим эркерам. Квартиры спроектированы с соблюдением норм современного комфорта и и…
Закрытая резиденция в районе Фаброн с бассейном c видом на море, большим парком и парковками. Много пальмовых деревьев вокруг, рядом есть теннисные корты. В цену входит место на паркинге.
Начало стройки - октябрь 2021. Окончание работ - 4 квартал 2023 года.
Расположение и объекты поблизости…
Жить на побережье Средиземного моря означает иметь возможность в любое время наслаждаться прелестями его климата, естественного света и потрясающих ароматов. Здесь одинаково важны как внутренняя, так и внешняя зоны. Каждая квартира имеет собственную террасу средней площадью около 40 м2. Пано…