Клубный дом Резиденция рядом с пляжем и набережной

Современная резиденция класса люкс рядом с пляжем, ресторанами, набережной.

На крыше резиденции бассейн, с которого открывактся великолепный вид на море. На территории - сад. Резиденция сдана. Все квартиры с отделкой, отделочные материалы высокого класса.

Лифт, подземная парковка. Все квартиры с большими террасамм. Снижен нотариальный сбор, на два года освобождение от налога на собственность.

Осталось толтко три квартиры :

4-х комнатная 109 м2 - 1098000 евро

4-х комнатная 140 м2 - 1396000 евро

4-х комнатеач 140 м2 - 1572000 евро.