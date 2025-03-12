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Клубный дом Резиденция рядом с пляжем и набережной

Ницца, Франция
от
$1,28 млн
;
4
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 27087
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Ницца

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства

О комплексе

Современная резиденция класса люкс рядом с пляжем, ресторанами, набережной.

На крыше резиденции бассейн, с которого открывактся великолепный вид на море. На территории - сад. Резиденция сдана. Все квартиры с отделкой, отделочные материалы высокого класса.

Лифт, подземная парковка. Все квартиры с большими террасамм. Снижен нотариальный сбор, на два года освобождение от налога на собственность.

Осталось толтко три квартиры :

4-х комнатная 109 м2 - 1098000 евро

4-х комнатная 140 м2 - 1396000 евро

4-х комнатеач 140 м2 - 1572000 евро. 

Местонахождение на карте

Ницца, Франция

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Клубный дом Резиденция рядом с пляжем и набережной
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$1,28 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Premiumazur
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Языки общения
Русский, Français
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