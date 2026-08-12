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570 объектов найдено
Замок 7 спален в Vexin normand, Франция
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Замок 7 спален
Vexin normand, Франция
Количество спален 7
Замок XIX века "Шато принцессы де Тюрьенне" — Элегантность эпохи и современный комфорт   …
$4,57 млн
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Дом 6 комнат в 130, Франция
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Дом 6 комнат
130, Франция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Полностью отремонтированный традиционный дом в стиле Керси, построенный в 1819 году.Этот бол…
$432,619
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 10
Площадь 952 м²
Продажа имения, состоящего из двух вилл, расположенного между Каннами и Ниццей, в непосредст…
$14,68 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Трехуровневая современная вилла, площадью 300 кв.м., расположена на возвышенностях Villefran…
$5,24 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Эта вилла расположена в охраняемом домене «Chèvre d'Or», состоящем исключительно из частных …
$3,03 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 257 м²
Двухэтажная вилла, жилой площадью 257 кв.м. идеально расположенна на Кап д'Антиб в 500 метра…
$5,65 млн
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Замок 25 комнат в Route Forestiere dOrleans, Франция
Замок 25 комнат
Route Forestiere dOrleans, Франция
Число комнат 25
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 600 м²
Редкость! Замок в 65 км от Парижа в исключительном состоянии Величественный замок площадь…
Цена по запросу
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 625 м²
Двухэтажная вилла в современном стиле, расположенная в тихом зеленом районе в Мужен, 10 мину…
$7,58 млн
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Замок 10 спален в Ницца, Франция
Замок 10 спален
Ницца, Франция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
CHÂTEAU DES TEMPLIERS Легендарная крепость между историей, тайнами и ультра-роскошью Л…
Цена по запросу
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Расположенная в престижном жилом районе между Ниццей и Монако, рядом с живописным городком В…
$14,56 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Провансальский дом площадью 260 м², с красивыми видами на Средиземное море и Альпы, с ухожен…
$4,32 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
В самом сердце Канн, всего в нескольких минутах от набережной Круазетт и Дворца фестивалей, …
$2,52 млн
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Замок 27 комнат в Париж, Франция
Замок 27 комнат
Париж, Франция
Число комнат 27
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 000 м²
Замок эпохи Людовика XV в идеальном состоянии — всего в 45 км от Парижа Всего в 50 км к ю…
Цена по запросу
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Замок 50 комнат в Tours, Франция
Замок 50 комнат
Tours, Франция
Число комнат 50
Настоящая жемчужина Франции: замок, который нельзя упустить Замок с историей и потенциало…
$3,68 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Двухэтажная вилла в стиле бель эпок, с красивыми видами на море, общей площадью 450 кв.м., о…
$4,08 млн
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Вилла 10 комнат в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла 10 комнат
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Роскошная вилла на продажу – Уникальная недвижимость в двух шагах от отеля Four Seasons Gran…
Цена по запросу
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продажа полностью отреставрированной виллы, расположенной в закрытом домене на возвышенностя…
$1,27 млн
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Замок в Chatellerault, Франция
Замок
Chatellerault, Франция
Красивый замок 19-го века, 5 спален и ванных комнат, окруженный большим парком, гостевой дом…
$1,28 млн
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Вилла 6 комнат в Moyenne Corniche, Франция
Вилла 6 комнат
Moyenne Corniche, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 415 м²
В нескольких минутах от Монако — Исключительная вилла в Эз с панорамным видом на море Рас…
$4,68 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Имение под реновацию на возвышенностях Вильфранш-сюр-мер с красивым видом на море, бухту Вил…
$2,22 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 5
Площадь 700 м²
Роскошное владение, состоящее из трёх домов, удобно расположенное на холмах Мужен, с панорам…
$6,82 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Просторная вилла в закрытом домене на возвышенности Трайас, Теуль-сюр-Мер, с панорамным видо…
$6,94 млн
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Дом в Метрополия Франции, Франция
Дом
Метрополия Франции, Франция
Цена по запросу
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Роскошная вилла в стиле Прованс, площадью около 400 кв.м., с красивым видом на море и горы, …
$10,44 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Продажа вилл в новом жилом комплексе, расположенном в одном из самых престижных жилых районо…
$2,57 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Эта роскошная вилла с великолепным видом на море и горы расположена на Кап д’Антиб, рядом с …
$11,08 млн
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Замок 30 комнат в , Франция
Замок 30 комнат
, Франция
Число комнат 30
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 500 м²
редкое предложение на рынке престижной недвижимости Франции — полностью отреставрированный з…
$2,11 млн
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Вилла 12 комнат в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 12 комнат
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Число комнат 12
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Роскошная вилла с панорамным видом на залив Вильфранш-сюр-Мер на Лазурном Берегу Франции, 9,…
$11,54 млн
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Замок 7 спален в Довиль, Франция
Замок 7 спален
Довиль, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Роскошный замок XIX века с конным доменом ✨ Всего в 2 часах от Парижа и 20 минутах от Дов…
$6,56 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Продажа дома в Вильнёв-Лубе, в 2 км до моря, в элитном коттеджном посёлке с парком, теннисны…
$3,44 млн
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