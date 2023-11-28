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1 116 объектов найдено
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Замок 10 спален
Пуатье, Франция
10
700 м²
2
Элегантный Замок XVIII века в хорошем жилом состоянии, 27км от Пуатье (аэропорт, TGV). За…
€2,00 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
5
116 м²
Полностью отремонтированный дом в 2022 году, общей площадью 116 квадратных метров, раскинулс…
€840,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла 6 комнат
Ницца, Франция
6
141 м²
Недавно построенная вилла расположенная на холмах Ниццы с видом на море. Большая гостинная с…
€920,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла
Метрополия Франции, Франция
900 м²
Франция Лазурный берег, г.Канны Вилла-имение Превосходная вилла-им…
€9,80 млн
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Замок
Бордо, Франция
1 400 м²
Франция Аквитания, регион г.Бордо Замок с виноградником 70 га Уник…
€39,00 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
855 м²
Франция Лазурный берег Вилла в Каннах Красивая вилла в средиземном…
€13,90 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
1 630 м²
Франция Лазурный берег Канны Вилла "Belle Époque" Вилла в…
€19,90 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
1 000 м²
Франция регион Прованс - Альпы - Лазурный берег Вилла с парком Эле…
€13,75 млн
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Замок
Франция
1 200 м²
Франция Долина Луары Замок в 2 часах от Парижа Очаровательный замо…
€1,69 млн
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Замок
Франция
2 300 м²
Франция Долина Луары Регион Турен Исторический замок Великолеп…
€2,55 млн
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Вилла 18 комнат
Париж, Франция
18
1 000 м²
Франция Лазурный берег, Канны Шикарная вилла-поместье Ро…
€29,00 млн
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Дом
Париж, Франция
2 000 м²
Франция г.Париж Особняк рядом с парком Великолепно распо…
€48,00 млн
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Дом 8 спален
Баньер-де-Бигор, Франция
24
450 м²
Цена по запросу
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Вилла 5 спален
Вильнёв-Лубе, Франция
6
200 м²
Очаровательная вилла в самой красивой закрытой и охраняемой резиденции — Les Hauts de Vaugre…
€2,30 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
5
160 м²
Вилла, площадью 160 м. Площадь сада — 700 м. Бассейн с подогревом. На цокольном этаже — гос…
€1,79 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла 7 комнат
Больё-сюр-Мер, Франция
7
2
200 м²
Красивая вилла 200 м2 в закрытой резиденции в центре Больё-сюр-Мер. Вилла состоит из: …
€2,70 млн
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Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
5
Красивая вилла на Cap d`Antibes с видом на море. Большой сад с бассейном и джакузи. Вилла с…
€4,50 млн
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Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла 7 комнат
Больё-сюр-Мер, Франция
7
2
200 м²
Красивая вилла 200 м2 в закрытой резиденции в центре Больё-сюр-Мер. Вилла состоит из: …
€2,70 млн
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+79786826771
avanisimov@gmail.com
Замок 14 комнат
Les Ulis, Франция
14
3
"Замок Спящей Красавицы" смотрящийся в зеркальное озеро. Пожалуй один из самых впечатляющ…
€9,40 млн
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+79786826771
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Дом 18 комнат
Метрополия Франции, Франция
18
1 400 м²
3
Нормандия... Замок XIX века, как будто вышедший из сказок Пьерро. Интересное местораспол…
€5,60 млн
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Замок 6 спален
Pont-de-Poitte, Франция
6
1 000 м²
Редкий Замок эпохи Ренессанса с богатой историей. Нормандия, 80км от Парижа. Замок 1000м2…
€4,80 млн
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+79786826771
avanisimov@gmail.com
Замок
Vimoutiers, Франция
3
Нормандия, знаменитая виллf импрессионистов Живерни, 45мин от Парижа. Замок конца XVIII в…
€3,90 млн
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Дом 6 спален
Sagy, Франция
6
800 м²
2
Замки Луары, Анжу Жемчужина нео готического стиля, пример качественной реставрации элеган…
€4,70 млн
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Замок
Метрополия Франции, Франция
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ШАТО ИЛЬ ДЕ ФРАНС
Цена по запросу
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Замок 6 спален
Пуатье, Франция
6
800 м²
3
Электронный Замок XIX века в долине Замков Луары, 15мин до центра г. Пуатье. Замок 800m2 …
€5,90 млн
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Замок 6 спален
Лизьё, Франция
6
600 м²
2
Элегантный замок. Нормандия, 1ч20 от Парижа, 40мин Довиль. Охотничий Мануар Луи XV. Жи…
€2,90 млн
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Замок 7 спален
Онфлёр, Франция
7
580 м²
2
Чудесный Замок XVIII века в прекрасном состоянии ( полная реставрация в 2020г). Уникально…
€3,48 млн
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Замок 9 спален
Le Vieil-Evreux, Франция
9
850 м²
2
Нормандия – великолепный замок 17-18 веков. Этот исключительный дом в стиле Людовика XIII, …
€3,70 млн
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Замок 5 спален с гаражом
Париж, Франция
5
750 м²
3
Элегантное имение в непосредственной близости от Парижа (45 мин). 20 мин до международного…
€3,65 млн
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Замок 10 спален
Париж, Франция
30
1 000 м²
ЗАМОК РАМБУЙЕ Замок 30 комнат 10 спален 1000 м² Этот замок, расположенный всего в пят…
€15,00 млн
2
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Языки общения: English, Русский
+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
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