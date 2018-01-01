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Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция

Антиб, Франция
от
€314,000
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5
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О комплексе

В центре комплекса между корпусами сделан ландшафтный сад, а в южной части участка есть общий бассейн. Частные парковочные места в подвале оборудованы зарядными станциями, также есть комната для велосипедов.

Удобства и оснащение в доме
  • Тепловой насос для отопления и охлаждения
  • Плитка большого формата
  • Подвесной шкафчик для ванной
  • Стеклянная перегородка для душа
  • Окна с двойным остеклением и рольставни
Инфраструктура
  • Автобусная остановка в 50 м
  • Парк Эксфлора в 550 м
  • Пляж Антиб-Жуан-ле-Пен в 800 м
  • Экономический центр Софии-Антиполис в 8 км
  • Международный аэропорт Ницца-Лазурный Берег в 18 км
Расположение и объекты поблизости

Идеально расположенный между Ниццей и Каннами, Антиб предлагает уникальный образ жизни в самом сердце Лазурного берега. Комплекс находится в западной части, менее чем в 10 минутах от исторического центра города.

Местонахождение новостройки
Антиб, Франция

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Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Антиб, Франция
от
€314,000
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В комплексе есть комната для колясок и велосипедов, а также двухуровневая подземная парковка. Удобства и оснащение в доме Ванная комната оборудована электрической вешалкой для полотенец, туалетным столиком, зеркалом и светодиодным светильником Фаянсовая сантехника, подвесной туалет Рольставни с электроприводом и управлением с помощью выключателя Индивидуальное электрическое отопление с программируемым термостатом Цифровой код и видеофоном с цветным экраном Расположение и объекты поблизости В самом сердце района Рикье, высоко ценимого своими элегантными магазинами, тенистыми площадями и типичной архитектурой Ниццы. Школы, магазины, а также спортивные и культурные объекты в радиусе 500 метров. Порт Ниццы в 2 км, автомагистраль A8 в 4 км, международный аэропорт Ницца-Лазурный Берег в 9 км, франко-итальянская граница в 33 км. 4 минуты ходьбы от ж/д станции Ницца-Рикье 6 минут ходьбы от трамвайной линии L1 11 минут езды на велосипеде от рыбного рынка на площади Сен-Франсуа
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Жилой комплекс из 16 квартир, начиная от студий и заканчивая пятикомнатными двухуровневыми апартаментами. Фасад со стороны дворика украшен широкими террасами со стеклянными ограждениями, которые возвышаются над изобилием растительности. Сохранившийся исторический фасад комплекса, украшенный двумя магазинами, является связующим элементом. Таким образом, сохраняется гармоничность квартала. Отреставрированный фасад дополнительно украшен новой отделкой из травертина, что позволяет облачить его в более современную форму. В цену квартир входит парковочное место. Особенности квартир Апартаменты имеют достаточное количество комнат для дневного и ночного времяпровождения, что позволяет обеспечивать приватность каждого постояльца. Начиная с трехкомнатных квартир, к мастер-люксу прилегает своя ванная комната. Грамотная планировка способствует оптимизации проникновения солнечного света, достигнутой посредством добавления двух или трех окон и до четырех открытых площадок, таких как лоджия, балкон или терраса, в каждых апартаментах. Большинство основных спален имеет непосредственный доступ к наружному пространству. Удобства и оснащение в доме Автоматические двери, оснащенные замками A2P Домофон и контроль доступа, обеспеченный системой Vigik Охраняемая подземная парковка Помещения для хранения велосипедов Потолки почти что 3,5 м Паркетная или массивная доска в сухих помещениях Интерьерные двери высотой в 2,14 м Инверторные кондиционеры Напольная плитка и фаянс высшего качества в ванных и душевых Умывальники с зеркалами, оснащенные светодиодами Полотенцесушитель и душевой поддон Шкафы-купе Автоматические рулонные шторы Система домашней автоматизации Расположение и объекты поблизости В двух шагах от резиденции, в тени раскидистых платанов, расположилась площадь Маринони, украшенная эстрадой, это место считается бьющимся сердцем Болье-сюр-мер. Каждый год на этой площади располагаются итальянские рынки с местной продукцией и проводятся многочисленные музыкальные вечера. На широких и узеньких улицах расположены роскошные магазины, террасы кафе и ресторанов. Всё в пределах пешей доступности: ясли, школа, парки и сады, пляжи. По городу проходят несколько маршрутов автобуса N° 607 и 608, которые едут до Ниццы, Монако и Мантона, также линии N°81, 83 и 84, которые едут до Променада дез Ар в Ницце и до вокзала Рикье, порта Сан-Жан, Бэ де Фурми и Эз-Плато де ла Жустис. В 200 метрах от вокзала TER Болье-сюр-мер, в направлении Манделье, Канн, Ниццы, Монако и Вентимильи. В 20 минутах от трассы A8. В 15 минутах от площади Массена и Моуенн Корниш. В 25 минутах от международного аэропорта Лазурного Берега. В 20 минутах от вертолетной площадки Монако.
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Le Plessis-Robinson, Франция
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Агентство: TRANIO
Здание в неоклассическим стиле окружено по периметру водным каналом. В центре резиденции разбит общий сад, пересеченный мощеными дорожками, полностью предназначенный для пешеходов. В комплексе доступны различные типы квартир - от студий до 5 комнат. Просторные и светлые интерьеры спроектированы с вниманием к деталям. Квартиры на первом этаже скрыты от глаз частными садами с живой изгородью. На верхних этажах в квартирах есть просторные террасы. В цену входит место в подземном паркинге. Удобства и оснащение в доме Дубовый ламинированный паркет, приклеенный к акустической стяжке с плинтусами высотой 7 см Эмалированная плитка из керамогранита формата 45х45 см для кухни и влажных помещений, плинтусы подбираются в тон Деревянные лестничные двери с массивной внутренней защитой Расположение и объекты поблизости Ле-Плесси-Робинсон, расположенный в 6 км от Парижа, сочетает городской пейзаж с лесным массивом. Комплекс находится в 4 минутах ходьбы от центра города и его удобств. Вокруг резиденции имеется множество мест для отдыха. Спортивный парк, тренировочный центр регбийного клуба, бассейн, теннисный клуб и многофункциональная спортивная площадка расположены поблизости. Медиатека, кинотеатр и центр искусств находятся в 10 минутах ходьбы. В городе есть детские сады, начальная школа и колледж. В 500 м находится остановка трамвая Т6. В 220 м автобусная остановка линий 290 и 395.
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