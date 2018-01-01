Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция

В центре комплекса между корпусами сделан ландшафтный сад, а в южной части участка есть общий бассейн. Частные парковочные места в подвале оборудованы зарядными станциями, также есть комната для велосипедов.

Тепловой насос для отопления и охлаждения

Плитка большого формата

Подвесной шкафчик для ванной

Стеклянная перегородка для душа

Окна с двойным остеклением и рольставни

Автобусная остановка в 50 м

Парк Эксфлора в 550 м

Пляж Антиб-Жуан-ле-Пен в 800 м

Экономический центр Софии-Антиполис в 8 км

Международный аэропорт Ницца-Лазурный Берег в 18 км

Удобства и оснащение в домеИнфраструктураРасположение и объекты поблизости

Идеально расположенный между Ниццей и Каннами, Антиб предлагает уникальный образ жизни в самом сердце Лазурного берега. Комплекс находится в западной части, менее чем в 10 минутах от исторического центра города.