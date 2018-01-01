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Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция

Канны, Франция
от
€289,000
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6
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О комплексе

Жилой комплекс состоит из трех зданий с ландшафтным средиземноморским садом между ними. Комплекс включает квартиры от 2 до 5 комнат различных планировок. Квартиры предлагают современный комфорт, сочетая в себе функциональность и утонченность. Все гостиные и спальни имеют прямой выход на балкон. Большие эркеры главных комнат обеспечивают обильное освещение в течение дня.

Удобства и оснащение в доме
  • Доступ в подвальные гаражи с помощью индивидуального пульта дистанционного управления
  • Безопасная система контроля доступа с видеодомофоном
  • Место для хранения велосипедов с электрическими розетками
  • Отопление и охлаждение воздуха тепловым насосом
  • Во всех комнатах полы выложены керамогранитной плиткой размером 60х60 см
  • Гладкая покраска во всех комнатах
  • Электрические рольставни в гостиных
  • Ванные комнаты оборудованы полотенцесушителем, туалетным столиком, зеркалом с подсветкой
  • Подвесные унитазы
  • Шкафы с раздвижными дверцами
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в привилегированном месте, в нескольких минутах от престижной набережной Круазетт. На юге 5 км песчаных пляжей и развитая набережная с видом на Леринские острова, на севере - природный парк Ла-Круа-де-Гард, на западе - массив Эстерель. Детские сады и школы находятся менее чем в 500 метрах, а до университетов можно добраться за 5 минут на велосипеде. Для совершения покупок вы легко сможете добраться до торговых центров Tourrades и Canardière, где представлено редкое разнообразие брендов.

  • 50 м от автобусной остановки линии 2, 11 и N2 до торговых центров Tourrades и пляжей
  • 6 минут от автомагистрали А8
  • 4 минуты от ж/д станции до Канн, Ниццы-Вилля, Монако
  • 30 минут на машине от международного аэропорта Ницца-Лазурный Берег
Местонахождение новостройки
Канны, Франция

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Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция
Канны, Франция
от
€289,000
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