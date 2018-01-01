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Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция

Альфорвилль, Франция
от
€575,000
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4
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О комплексе

Небольшая резиденция на 14 квартир находится в коммуне Альфорвилль на юго-востоке Парижа. Близость двух рек, Марны и Сены, позволяет резидентам прогуливаться вдоль тихих набережных. Архитектура с чистыми и элегантными линиями. Панорамные окна, индивидуальные балконы и террасы. Осталось всего 3 квартиры.

Расположение и объекты поблизости

Центр города Альфорвилль, расположенный в 15 минутах ходьбы, с его регулярными культурными мероприятиями и рынком. В квартале есть крупные супермаркеты, рестораны, пекарни и школы. Концертная площадка на открытом воздухе для пикников с семьёй. Есть несколько автобусных остановок в двух минутах ходьбы (линии 125, 325 и 103), чтобы добраться до центра Парижа и различных деловых районов. В 8 минутах ходьбы расположена остановка метро линии 8. До центра Парижа можно добраться на метро за 20 минут.

Местонахождение новостройки
Альфорвилль, Франция

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Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция
Альфорвилль, Франция
от
€575,000
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Жилой комплекс из 16 квартир, начиная от студий и заканчивая пятикомнатными двухуровневыми апартаментами. Фасад со стороны дворика украшен широкими террасами со стеклянными ограждениями, которые возвышаются над изобилием растительности. Сохранившийся исторический фасад комплекса, украшенный двумя магазинами, является связующим элементом. Таким образом, сохраняется гармоничность квартала. Отреставрированный фасад дополнительно украшен новой отделкой из травертина, что позволяет облачить его в более современную форму. В цену квартир входит парковочное место. Особенности квартир Апартаменты имеют достаточное количество комнат для дневного и ночного времяпровождения, что позволяет обеспечивать приватность каждого постояльца. Начиная с трехкомнатных квартир, к мастер-люксу прилегает своя ванная комната. Грамотная планировка способствует оптимизации проникновения солнечного света, достигнутой посредством добавления двух или трех окон и до четырех открытых площадок, таких как лоджия, балкон или терраса, в каждых апартаментах. Большинство основных спален имеет непосредственный доступ к наружному пространству. Удобства и оснащение в доме Автоматические двери, оснащенные замками A2P Домофон и контроль доступа, обеспеченный системой Vigik Охраняемая подземная парковка Помещения для хранения велосипедов Потолки почти что 3,5 м Паркетная или массивная доска в сухих помещениях Интерьерные двери высотой в 2,14 м Инверторные кондиционеры Напольная плитка и фаянс высшего качества в ванных и душевых Умывальники с зеркалами, оснащенные светодиодами Полотенцесушитель и душевой поддон Шкафы-купе Автоматические рулонные шторы Система домашней автоматизации Расположение и объекты поблизости В двух шагах от резиденции, в тени раскидистых платанов, расположилась площадь Маринони, украшенная эстрадой, это место считается бьющимся сердцем Болье-сюр-мер. Каждый год на этой площади располагаются итальянские рынки с местной продукцией и проводятся многочисленные музыкальные вечера. На широких и узеньких улицах расположены роскошные магазины, террасы кафе и ресторанов. Всё в пределах пешей доступности: ясли, школа, парки и сады, пляжи. По городу проходят несколько маршрутов автобуса N° 607 и 608, которые едут до Ниццы, Монако и Мантона, также линии N°81, 83 и 84, которые едут до Променада дез Ар в Ницце и до вокзала Рикье, порта Сан-Жан, Бэ де Фурми и Эз-Плато де ла Жустис. В 200 метрах от вокзала TER Болье-сюр-мер, в направлении Манделье, Канн, Ниццы, Монако и Вентимильи. В 20 минутах от трассы A8. В 15 минутах от площади Массена и Моуенн Корниш. В 25 минутах от международного аэропорта Лазурного Берега. В 20 минутах от вертолетной площадки Монако.
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Современный жилой комплекс состоит из 46 квартир с 2-5 комнатами и 4 двухэтажных домов, пышного средиземноморского сада, подземного паркинга, места для хранения велосипедов и детских колясок. Удобства и оснащение в доме Освещенные общие зоны, система наблюдения с камерами, доступ Vigik, видеотелефон Система умный дом с управлением со смартфона или планшета 3-месячная поддержка по началу работы и настройке всего предустановленного оборудования 2-летняя гарантия на оборудование, уже установленное дома Дверь лестничной площадки оснащена 5-точечным замком A2P Двойное остекление для хорошей тепло- и звукоизоляции Электрические жалюзи в гостиных Ванная комната с туалетным столиком, зеркалом с подсветкой, полотенцесушителем, ванной или плоским душевым поддоном Расположение и объекты поблизости 2 км до вокзала Канн 3 км до пляжей Канн 25 км до аэропорта Ницца-Лазурный берег
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В этом уникальном комплексе жители смогут насладиться исключительной и высококачественной жилой средой, в частности, большим зеленым патио, террасами, магазинами, ресторанами. Квартиры будут сданы полностью меблированными и оборудованными. Студенты смогут пользоваться полезными в быту услугами: прачечной, тренажерным залом, столовой. Удобства и оснащение в доме В ванной комнате: Настенная плитка в полный рост в ванной комнате Керамический умывальник и низкая тумба Настенное зеркало и светодиодный светильник Душевой поддон 80х100 см Полотенцесушитель На кухне: Столешница, мойка и тумба Высокий шкаф со светодиодной лентой 2 керамические конфорки Настенная плитка Кухонная вытяжка Холодильник В жилой комнате: Напольное покрытие из ПВХ и соответствующие плинтусы Изолирующее двойное остекление Лакированный стальной радиатор Шкафы Входная дверь с 3-точечным замком Контроль доступа с помощью смартфона Регулируемые солнцезащитные экраны Преимущества Недвижимость отлично подойдёт для сдачи в аренду, особенно студентам. В Ницце учится более 45 000 студентов, почти 15 % из которых приезжают из-за границы, а 28 000 учатся в Университете Лазурного Берега. Образцовый город завтрашнего дня, он сочетает в себе все аспекты сбалансированной жизни: живи, учись, развлекайся. Расположение и объекты поблизости 4 минуты на машине от основных автомагистралей: A8 и RM 6202 10 минут на трамвае от международного аэропорта Ницца-Лазурный Берег
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