Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция

Здания A и B расположены на 4 уровнях. В центре они соединены «патио-аллеей», покрытой стеклянной крышей, пропускающей естественный свет и защищающей от непогоды, но открытой с обеих сторон для естественной вентиляции. На первом этаже расположены магазины и развлекательные заведения (супермаркет, кафе, ресторан, кафе-мороженое и т. д.).
Комплекс предлагает 55 квартир от 2 до 5 комнат. Чтобы гарантировать очень хорошее освещение, подавляющее большинство квартир выходят на юг и запад. Внутренняя планировка была тщательно разработана для обеспечения оптимального комфорта и конфиденциальности. Просторные террасы, украшенные цветочными горшками, глубиной до 3 м. Они закрыты солнцезащитными козырьками, которые создают дополнительный фильтр между домом и улицей и защищают людей от посторонних глаз. Для комфорта есть частные парковочные места, расположенные на подземной автостоянке. Цена за место на паркинге варьируется от 25000 до 50000 евро.Особенности квартир
Резиденция, расположенная в центре города, выходит окнами на площадь Бенес, огромную зеленую пешеходную зону площадью почти 5000 м2. На машине: