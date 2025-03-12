Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция

Здания A и B расположены на 4 уровнях. В центре они соединены «патио-аллеей», покрытой стеклянной крышей, пропускающей естественный свет и защищающей от непогоды, но открытой с обеих сторон для естественной вентиляции. На первом этаже расположены магазины и развлекательные заведения (супермаркет, кафе, ресторан, кафе-мороженое и т. д.).

Комплекс предлагает 55 квартир от 2 до 5 комнат. Чтобы гарантировать очень хорошее освещение, подавляющее большинство квартир выходят на юг и запад. Внутренняя планировка была тщательно разработана для обеспечения оптимального комфорта и конфиденциальности. Просторные террасы, украшенные цветочными горшками, глубиной до 3 м. Они закрыты солнцезащитными козырьками, которые создают дополнительный фильтр между домом и улицей и защищают людей от посторонних глаз. Для комфорта есть частные парковочные места, расположенные на подземной автостоянке. Цена за место на паркинге варьируется от 25000 до 50000 евро.

Бронированная лестничная дверь

Безопасный доступ с помощью видеотелефона и цифрового кода

Электрические рольставни во всех комнатах с централизованным замком

Реверсивная система отопления

Плитка 45x45 и 60х60 см

Ванная комната/душ с плиткой во всю высоту, туалетным столиком и полотенцесушителем

Подвесной туалет

Особенности квартирРасположение и объекты поблизости

Резиденция, расположенная в центре города, выходит окнами на площадь Бенес, огромную зеленую пешеходную зону площадью почти 5000 м2. На машине: