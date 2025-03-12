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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция

Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
от
$544,193
06.02.2025
$544,193
21.10.2024
$441,177
;
6
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ID: 22376
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In CRM: 2397693
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Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Grasse
  • Город
    Сен-Лоран-дю-Вар

О комплексе

Здания A и B расположены на 4 уровнях. В центре они соединены «патио-аллеей», покрытой стеклянной крышей, пропускающей естественный свет и защищающей от непогоды, но открытой с обеих сторон для естественной вентиляции. На первом этаже расположены магазины и развлекательные заведения (супермаркет, кафе, ресторан, кафе-мороженое и т. д.).

Комплекс предлагает 55 квартир от 2 до 5 комнат. Чтобы гарантировать очень хорошее освещение, подавляющее большинство квартир выходят на юг и запад. Внутренняя планировка была тщательно разработана для обеспечения оптимального комфорта и конфиденциальности. Просторные террасы, украшенные цветочными горшками, глубиной до 3 м. Они закрыты солнцезащитными козырьками, которые создают дополнительный фильтр между домом и улицей и защищают людей от посторонних глаз. Для комфорта есть частные парковочные места, расположенные на подземной автостоянке. Цена за место на паркинге варьируется от 25000 до 50000 евро.

Особенности квартир
  • Бронированная лестничная дверь
  • Безопасный доступ с помощью видеотелефона и цифрового кода
  • Электрические рольставни во всех комнатах с централизованным замком
  • Реверсивная система отопления
  • Плитка 45x45 и 60х60 см
  • Ванная комната/душ с плиткой во всю высоту, туалетным столиком и полотенцесушителем
  • Подвесной туалет
Расположение и объекты поблизости

Резиденция, расположенная в центре города, выходит окнами на площадь Бенес, огромную зеленую пешеходную зону площадью почти 5000 м2. На машине:

  • Ж/д станция - 4 минуты
  • Выезд на автомагистраль А8 - 5 минут
  • Торговый центр Кап 3000 - 6 минут
  • Пляж - 7 минут
  • Аэропорт Ницца Лазурный Берег - 10 минут

Местонахождение на карте

Сен-Лоран-дю-Вар, Франция

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
от
$544,193
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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